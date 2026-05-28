Más de 50 millones de personas bajo alerta por lluvias torrenciales e inundaciones en el sureste de EEUU

Millones de personas en Texas y California reciben alertas de calidad del aire debido a altos niveles de contaminación atmosférica, reportan la EPA y el NWS. (Mark Mulligan/Houston Chronicle via AP)

Una nueva ola de humedad tropical ha generado lluvias torrenciales en el sureste de Estados Unidos, reactivando la amenaza de inundaciones repentinas y afectando a más de 50 millones de personas desde el miércoles 27 de mayo, según agencias federales y meteorológicas. Las autoridades mantienen advertencias activas sobre un amplio corredor que incluye Texas, Tennessee, Georgia y Florida, donde las precipitaciones también han comenzado a reducir el déficit hídrico acumulado durante meses de sequía.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), una masa de aire cálido e inestable, combinada con un frente estacionario, ha favorecido el desarrollo de tormentas y lluvias de gran intensidad en el sur y el este del país. El NWS reportó el jueves un “riesgo marginal” (nivel 1 de 4) de lluvias excesivas desde el este de Texas hasta la costa atlántica, con advertencias activas en zonas urbanas y rurales. Esta situación fue confirmada por la Weather Prediction Center y replicada por plataformas como The Weather Channel, que difunden los boletines oficiales.

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El contexto meteorológico se desarrolla tras varios rescates por inundaciones en Texas durante el fin de semana largo, lo que ha evidenciado la vulnerabilidad de la infraestructura y la necesidad de reforzar la preparación ante fenómenos extremos. Según la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el desplazamiento del patrón de lluvias hacia el este coincide con el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, un factor que incrementa el monitoreo ante posibles desarrollos ciclónicos.

¿Qué estados están bajo alerta por inundaciones repentinas en Estados Unidos?

Según el NWS, el área de riesgo abarca desde Kansas y el este de Texas hasta la franja costera del Golfo de México y el sureste, incluyendo Georgia, Carolina del Sur y Florida. El boletín meteorológico del jueves advierte que “los suelos permanecen altamente saturados tras las últimas precipitaciones, lo que eleva la probabilidad de inundaciones urbanas y rurales”. En Florida, la alerta incluye la franja atlántica desde Sebastian hasta Miami y Fort Lauderdale, donde se prevén acumulados superiores a 75 milímetros (3 pulgadas) en menos de 24 horas.

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La Weather Prediction Center señala que el corredor metropolitano de Miami a West Palm Beach enfrenta la mayor probabilidad de lluvias intensas y crecidas localizadas. Por su parte, en Tennessee, el Departamento de Transporte cerró parcialmente la carretera estatal 160 en el condado de Cocke tras el desborde de un río, mientras el NWS mantuvo advertencias de inundación en los condados de Cocke y Greene. El monitoreo institucional se ha reforzado, según la plataforma de la NOAA, y se recomienda a la población evitar zonas bajas o cercanas a cursos de agua.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas declara 'Día de Acción por el Ozono' en Houston, Dallas y áreas metropolitanas afectadas por smog y ozono. (REUTERS/Marco Bello)

¿Por qué se producen inundaciones repentinas en el sureste de EE.UU.?

Las inundaciones repentinas en el sureste de Estados Unidos se originan por la combinación de varios factores meteorológicos y geográficos. El NWS explica que una masa de aire cálido y húmedo, asociada a un frente estacionario, crea condiciones propicias para tormentas de rápida formación y lluvias de alta intensidad. Además, los suelos de la región, ya saturados por precipitaciones previas, dificultan la absorción del agua, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos y corrientes rápidas.

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El Weather Prediction Center añade que la presencia de humedad tropical procedente del Golfo de México intensifica la cantidad de agua precipitada durante cada evento. Estas condiciones pueden provocar que, en cuestión de horas, los arroyos y ríos secundarios se desborden, afectando tanto áreas urbanas como rurales. Según la NOAA, “la saturación de los suelos y la estructura plana de muchas zonas incrementan la vulnerabilidad ante lluvias intensas”.

¿Qué incidentes recientes han ocurrido por las lluvias en Texas y Tennessee?

Durante la madrugada del miércoles, equipos de emergencia realizaron el rescate de tres personas en Williamson County, al norte de Austin, después de que el desbordamiento del arroyo Berry obligara a evacuar vehículos y viviendas. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas confirmó que una de las personas fue extraída en helicóptero. El martes se reportaron inundaciones en San Antonio y el sur de Texas, donde ráfagas de viento superiores a 110 kilómetros por hora (70 mph) provocaron la caída de vehículos recreativos y daños en infraestructuras ligeras, según la Weather Prediction Center.

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El NWS informó que “durante la primera mitad de la semana, múltiples áreas de Texas y el sureste reportaron precipitaciones superiores a 50 milímetros (2 pulgadas) en pocas horas, generando condiciones peligrosas para la circulación y el tránsito”. En Tennessee, la caída de agua sobre el condado de Cocke forzó el cierre de rutas y la activación de servicios de emergencia, mientras que en Mississippi se reportó una víctima fatal vinculada a las inundaciones del fin de semana, según la NOAA.

¿Cómo está afectando la lluvia a la sequía en Georgia y Florida?

De acuerdo con la NOAA, las lluvias recientes han comenzado a reducir los déficits de agua en zonas bajo sequía, especialmente en Florida y partes de Georgia. El informe semanal del U.S. Drought Monitor indica que en varias localidades el nivel de precipitaciones acumuladas desde agosto se encuentra entre 125 y 350 milímetros (5 a 14 pulgadas) por debajo del promedio. Las lluvias de los últimos días han mejorado parcialmente las condiciones, aunque persisten áreas con déficit relevante.

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La Weather Prediction Center destaca que “las precipitaciones han ayudado a la recuperación de acuíferos y reservas superficiales, aunque la saturación de los suelos incrementa el riesgo de inundaciones”. En Florida, varios municipios han registrado mejoras en el almacenamiento de agua y se espera que las condiciones continúen mejorando si persiste el patrón húmedo.

Las autoridades asocian los episodios de mala calidad del aire con altas temperaturas, baja velocidad del viento y acumulación de ozono y partículas PM2.5. (Opy Morales/Infobae)

¿Cuáles son las previsiones del clima para el sureste de Estados Unidos en los próximos días?

Las proyecciones del NWS y la NOAA prevén la continuidad del patrón húmedo por lo menos hasta el inicio de la próxima semana, con desplazamientos del frente de lluvias hacia la costa del Golfo y el sureste atlántico. Se espera que el sistema frontal responsable de las precipitaciones se estanque sobre la región durante el viernes y el fin de semana, generando lluvias intermitentes y tormentas eléctricas.

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Para Carolina del Sur y Georgia, el NWS anticipa acumulados superiores a 75 milímetros (3 pulgadas), mientras que en Tennessee y el sur de Alabama se prevén lluvias adicionales que pueden complicar la situación en comunidades con suelos saturados. En el área metropolitana de Miami y zonas costeras, la actividad de lluvias intensas persistirá por la entrada de humedad tropical desde el Golfo de México.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades meteorológicas ante el riesgo de inundaciones?

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar transitar por zonas inundadas, especialmente cruces de baja altitud o carreteras anegadas. Las autoridades locales insisten en respetar las advertencias y preparar planes de evacuación en áreas históricamente vulnerables.

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La Weather Prediction Center subraya que “el monitoreo constante de los caudales, las condiciones del suelo y los pronósticos es clave para minimizar el riesgo de daños personales y materiales”. Equipos estatales y federales de emergencia refuerzan la coordinación para agilizar la respuesta ante incidentes asociados a las lluvias. Los ciudadanos pueden consultar los pronósticos y alertas oficiales en los portales del NWS y la NOAA.

¿Qué impacto tienen las lluvias y las inundaciones en la vida diaria y la infraestructura?

Las lluvias torrenciales y las inundaciones afectan las actividades cotidianas, el transporte y los servicios básicos en el sureste de Estados Unidos. Las autoridades reportan cortes temporales de carreteras, interrupciones en el suministro eléctrico y retrasos en el transporte público. El sector agrícola también experimenta impactos, tanto positivos por el alivio de la sequía como negativos por el exceso de humedad en cultivos sensibles.

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En áreas urbanas, la saturación de los sistemas de drenaje incrementa el riesgo de anegamientos en calles y propiedades. Según la NOAA, las lluvias contribuyen a la recuperación de embalses y acuíferos, pero también obligan a mantener la vigilancia por posibles desarrollos tropicales asociados a la temporada de huracanes.

Las zonas urbanas bajo alerta por contaminación en Texas incluyen Houston, Galveston, Brazoria, Dallas, Fort Worth y Arlington, según el National Weather Service. (REUTERS/Jonathan Ernst)

¿Qué se puede esperar respecto a la temporada de huracanes tras las lluvias recientes?

El inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico coincide con el actual patrón de lluvias intensas en el sureste. La NOAA advierte que la combinación de suelos saturados y sistemas tropicales incrementa el riesgo de inundaciones en caso de ciclones o tormentas adicionales. Las autoridades mantienen activos los protocolos de alerta y monitoreo, y recomiendan a la población revisar sus planes de emergencia.

La comunidad científica y los servicios meteorológicos continúan evaluando la evolución de los sistemas atmosféricos y actualizan periódicamente los pronósticos oficiales. El monitoreo institucional y la preparación comunitaria se mantienen como prioridades, mientras los ciudadanos pueden tomar decisiones informadas consultando fuentes oficiales.