Ciencia

La voz, la herramienta invisible que revela tu salud y personalidad

Las claves para proteger este recurso personal incluyen desde la hidratación hasta la consulta profesional ante cualquier cambio persistente

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Primer plano lateral del cuello y la barbilla de una persona con una mano sobre la garganta. Un micrófono y luces bokeh cálidas se ven al fondo.
La laringe es el órgano principal de la voz, compuesta por cartílagos, músculos y cuerdas vocales, que generan un sonido único en cada individuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, fecha destinada a concientizar lo importante de esta valiosa herramienta que contamos todos los seres humanos. Y en especial este año, que el lema es “Tu Voz - Tu identidad”.

La laringe es un órgano situado en el centro del cuello. En su parte superior conecta con la base de la lengua, por debajo continúa con la tráquea y hacia atrás limita con el espacio hipofaríngeo. Se compone de cartílagos unidos por articulaciones y ligamentos, cuya movilidad depende de la acción de diferentes músculos.

La laringe se divide en tres partes:

  1. La supraglotis: está formada por la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, y las bandas ventriculares y el ventrículo laríngeo.
  2. La glotis: lugar donde están las cuerdas vocales.
  3. La subglotis: limitado por cuerdas vocales y tráquea.

Y cumple tres funciones importantísimas y básicas:

  1. Ventilatoria: es la más simple. Permite el pasaje de aire.
  2. Deglutoria: el alimento se proyecta hacia la pared posterior faríngea, la larínge asciende y se cierra la glotis.
  3. Emisión de la voz: se genera por una corriente aérea que hace vibrar las cuerdas vocales, se produce durante la espiración y su intensidad depende de los músculos respiratorios, fundamentalmente del diafragma.
Radiografía ilustrativa de cabeza y cuello de perfil, con la garganta resaltada en rojo vibrante, mostrando la columna cervical y la mandíbula.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La vibración depende de la tensión de las cuerdas vocales y el sonido que se emite tiene tres características :

  1. El tono: dado por la tensión y longitud de las cuerdas vocales.
  2. El volumen: está en relación directa con la presión de la salida de aire (contracción del diafragma y cierre de gloti).
  3. El timbre: se produce por las cámaras de resonancia supaglótica y rinofaríngea.

Cómo funciona la voz y por qué es única

La voz es mucho más que un sonido: es expresión y poder vincularnos. La memoria evoca recuerdos de distintas voces y es una herramienta esencial para la comunicación verbal, emocional y también marca la identidad de cada uno como una huella dactilar.

Es un instrumento invisible que nos representa y que también se ve reflejado el cansancio, el estrés, los dolores, las alegrías y las tristezas.

Primer plano de una mujer joven con el cabello castaño y camisa azul claro, tocándose la garganta con la mano derecha y expresión de malestar.
El abuso vocal, el tabaquismo, ambientes secos y enfermedades respiratorias son factores de riesgo comunes que pueden afectar negativamente la voz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La usamos sin darnos cuenta y recién tomamos conciencia del verdadero valor que tiene cuando algo falla, como por ejemplo, al momento de la aparición de una ronquera (disfonía).

Señales y factores de riesgo para la salud vocal

Hoy es un día que nos brinda la oportunidad de recapacitar acerca de su cuidado, en especial las personas que trabajan con la misma, y poder entender que una voz sana no solamente se escucha mejor sino que nos permite vivir mejor.

Son los docentes, los cantantes, los locutores, los oradores, y todas las personas de una profesión o de una ocupación los que usan la voz de manera intensiva. Y son los casos en donde la prevención es clave, justamente porque del uso es muy fácil pasar al abuso.

TIPS para cuidar la voz:

  • Buena hidratación
  • No fumar
  • No picantes
  • No gritar
  • No forzar la voz
  • Evitar carraspear constantemente
  • Y consultar a la brevedad ante cualquier alteración.

Se trata de normas de higiene y de disciplina que se deben tener presente para mantener una buena salud vocal, caso contrario se dañan y generalmente frente a:

  • Uso excesivo o mal uso de la voz ( gritar, o hablar en lugares ruidosos)
  • Tabaquismo
  • Reflujo gastroesofágico
  • Alergias
  • Infecciones respiratorias
  • Ambientes secos o mal ventilados.

Consejos esenciales para cuidar la voz

La voz ronca (disfonía) puede durar casi 15 días. Si supera este tiempo ya no estaríamos frente a un problema funcional, podría tratarse ya de algún problema orgánico. Para eso, los otorrinolaringólogos contamos con el rinofibrolaringoscopio que nos permite observar el estado de la laringe.

Una mujer sentada frente a un doctor que toma notas. En el escritorio hay instrumentos médicos, un espejo y un monitor con una ilustración de oído.
La disfonía o ronquera prolongada por más de 15 días es una señal de alerta que puede indicar problemas de salud vocal y requiere consulta profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos puede tratarse de lesiones que deben ser biopsiadas para tener un diagnóstico y tratarlas. Otras veces, solo se debe reeducar con foniatras o maestros de canto.

Y así como el olfato conecta con los recuerdos, la voz es un puente de expresión y de presencia. Cuando ella cambia, el cuerpo está avisando que algo está pasando. Por eso es importante estar atentos.

En un mundo digitalizado, la voz sigue siendo una de las formas más humanas de comunicación.

*Dra. Stella Maris Cuevas (MN: 81701), médica otorrinolaringóloga, experta en olfato – alergista. Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).

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