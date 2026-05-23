Ciencia

La razón por la que 10 a 15 minutos de meditación ganan terreno en personas con hipertensión

Estudios recientes y especialistas citados por VeryWell Health señalan que una práctica breve y diaria activa respuestas de relajación, ayuda a reducir el impacto del estrés y puede complementar el tratamiento tradicional para controlar la presión arterial

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios recientes confirman que meditar solo 10 minutos al día contribuye a reducir la presión arterial en personas con hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar meditación durante solo diez minutos al día contribuye a disminuir la presión arterial, de acuerdo con estudios recientes y especialistas del sitio especializado en salud VeryWell Health. Esta alternativa respaldada por pruebas científicas resulta especialmente adecuada para quienes desean complementar el tratamiento convencional de la hipertensión.

Diversos estudios demostraron que dedicar entre 10 y 15 minutos diarios a la meditación puede activar el sistema nervioso parasimpático, relajar los vasos sanguíneos y ayudar a bajar la presión arterial. Este hábito proporciona beneficios acumulativos en personas con hipertensión, aunque la constancia diaria tiene mayor peso que la duración exacta de cada sesión.

PUBLICIDAD

La práctica diaria de meditación influye en la presión arterial porque desencadena respuestas fisiológicas positivas. Cuando una persona experimenta estrés, el sistema nervioso simpático provoca la contracción de los vasos sanguíneos y un aumento tanto en la presión arterial como en el ritmo cardíaco.

Mujer en una postura de yoga, mostrando serenidad y equilibrio, enfatizando la importancia de la práctica regular para la salud mental y física. La imagen simboliza la búsqueda de un estilo de vida saludable y equilibrado, destacando cómo el yoga ofrece un espacio para la meditación, la conexión espiritual y el bienestar integral. Ilustra el compromiso con el autocuidado y la armonía interior. (Imagen ilustrativa Infobae)
La práctica diaria de meditación activa el sistema nervioso parasimpático, relaja los vasos sanguíneos y favorece la salud arterial (Imagen ilustrativa Infobae)

En contraste, al enfocarse en la respiración y en el presente, se activa el sistema nervioso parasimpático, lo que dilata los vasos sanguíneos y reduce la presión en las arterias, como señala el sitio especializado en salud VeryWell Health.

PUBLICIDAD

A largo plazo, la meditación regular ayuda a disminuir los niveles de cortisol, mejora el sueño y reduce el pulso en reposo, factores que estabilizan la presión arterial y protegen frente a aumentos asociados al estrés.

Constancia en la meditación y su impacto en la presión arterial

Los especialistas de VeryWell Health, entre ellos la psicoterapeuta licenciada en la Universidad de California, Berenice Marsh, destacan que la constancia tiene mayor peso que la duración de cada sesión.

En ese sentido, Marsh explica que la constancia es fundamental porque la meditación no suele generar resultados inmediatos de autorregulación corporal. En sus palabras: los beneficios se integran con la repetición y el compromiso diario.

Una mujer meditando en la playa al atardecer. Está sentada con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, con el sol poniéndose en el horizonte sobre el mar.
Dedicar entre 10 y 15 minutos diarios a la meditación proporciona beneficios acumulativos sobre el manejo del estrés y la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe evidencia que señala que, aunque 30 minutos diarios pueden ser óptimos, la evidencia apoya un mínimo de 10 a 15 minutos al día. Los expertos aconsejan dar prioridad a la práctica diaria en lugar de optar por sesiones largas esporádicas, según VeryWell Health.

Para muchas personas, comenzar con sesiones largas puede ser difícil o poco atractivo. Por ello, Berenice Marsh sugiere empezar con unos pocos minutos y aumentar el tiempo progresivamente, sin fijar expectativas poco realistas que conduzcan al abandono.

Cómo empezar a meditar y qué técnicas probar

Quienes buscan formar este hábito pueden adoptar estrategias prácticas y progresivas. Marsh recomienda prestar atención a señales corporales —como relajar los hombros o la mandíbula y realizar respiraciones profundas— incluso en situaciones cotidianas, como antes de abrir un correo electrónico o tras una conversación estresante.

Mujer sentada meditando en el suelo de un bosque iluminado por la luz natural, rodeada de árboles altos y césped verde, transmitiendo calma y serenidad.
Técnicas de meditación recomendadas incluyen respiración consciente, atención plena al caminar y uso de meditaciones guiadas audio o digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meditación no exige permanecer inmóvil ni en silencio. Algunas técnicas recomendadas por VeryWell Health incluyen: caminar sintiendo el contacto del pie con el suelo, respirar de forma consciente, escuchar meditaciones guiadas o percibir la presión de la silla bajo el cuerpo.

De acuerdo con Marsh, es recomendable adaptar la práctica y experimentar hasta encontrar la modalidad más conveniente, como la atención plena o la repetición de mantras.

El objetivo, destacan los especialistas consultados por el sitio especializado en salud VeryWell Health, es ofrecer al cuerpo oportunidades frecuentes para desacelerar, observar el entorno y enfocarse en la respiración.

Ilustración plana de una persona meditando en un parque, con ondas verdes y azules. Siluetas de otras personas leen, caminan y hacen yoga entre árboles y flores.
Incorporar la meditación en la rutina diaria, apoyarse en aplicaciones móviles y compartir la experiencia con otros facilita la adherencia al hábito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar la meditación en distintos momentos del día puede facilitar su incorporación como parte de la rutina diaria. Algunos especialistas sugieren establecer recordatorios visuales o temporales, como meditar al despertar o antes de acostarse. Utilizar aplicaciones móviles o recursos en línea puede ser útil para quienes prefieren guías estructuradas.

Además, compartir la experiencia con familiares o amigos puede motivar la continuidad y fomentar un ambiente de apoyo. La flexibilidad para adaptar los métodos y el lugar de práctica resulta clave, ya que no existe una única forma correcta de meditar. El progreso se construye a través de la perseverancia.

Temas Relacionados

MeditaciónHipertensiónSalud CardiovascularNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la naturaleza contribuye al bienestar: autocompasión, paz mental y efecto restaurador

Un estudio, realizado por un equipo de la Universidad de Washington, institución líder en investigaciones sobre salud pública, confirmó beneficios sostenidos en adultos y niños de distintos países y contextos sociales

Cómo la naturaleza contribuye al bienestar: autocompasión, paz mental y efecto restaurador

Cómo cambia el cerebro de un hombre cuando se convierte en padre

Un estudio siguió a 25 participantes durante 24 semanas tras la llegada de su primer hijo y documentó cambios en la materia gris y en la conectividad de la amígdala asociados con un mayor vínculo con el bebé

Cómo cambia el cerebro de un hombre cuando se convierte en padre

El músculo olvidado que puede transformar tu rendimiento en carrera y evitar el agotamiento final

Una investigación australiana subrayó que una base muscular estable permite aprovechar mejor la energía y evitar el deterioro técnico en situaciones de exigencia

El músculo olvidado que puede transformar tu rendimiento en carrera y evitar el agotamiento final

Cómo el sistema nervioso ayuda al cáncer de pulmón a ocultarse del sistema inmune

La investigación realizada por el Francis Crick Institute revela que los tumores activan nervios que liberan una molécula capaz de inhibir las defensas del organismo. Este efecto se incrementa con la exposición al humo del cigarrillo

Cómo el sistema nervioso ayuda al cáncer de pulmón a ocultarse del sistema inmune

La observación de un experto argentino tras los cuestionamientos a la colonoscopia por un estudio global de cáncer de colon

El gastroenterólogo Luis Caro, presidente de la Fundación Gedyt, objetó las lecturas simplificadas de la actualización del ensayo NordICC publicada en The Lancet y sostuvo que el estudio midió una estrategia de invitación con 42% de adherencia, por lo que no refleja el impacto de la colonoscopia en quienes efectivamente se la realizaron

La observación de un experto argentino tras los cuestionamientos a la colonoscopia por un estudio global de cáncer de colon

DEPORTES

Mariano Navone cayó en una final dramática y no pudo coronarse en el ATP de Ginebra

Mariano Navone cayó en una final dramática y no pudo coronarse en el ATP de Ginebra

Tras quedar 9° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Canadá de Fórmula 1

Épica victoria del argentino Fenestraz tras largar 14° en la Súper Fórmula: la osada decisión que le hizo ganar la carrera

Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9°

Franco Colapinto habló tras quedar 9° en la Sprint del Gran Premio de Canadá: “Casi un punto, me da un poco de bronca”

TELESHOW

Rock & Pop fue distinguida en los New York Festivals Radio Awards: un premio a la identidad y la innovación

Rock & Pop fue distinguida en los New York Festivals Radio Awards: un premio a la identidad y la innovación

La palabra de María Fernanda Callejón tras la condena a su expareja por violencia de género: “No me siento ganadora”

Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su bebé: el tierno video de su hija Arianna en Disney

Fue a Es mi sueño, rompió en llanto al olvidarse la letra y debió intervenir Joaquín Levinton: “Acá pasa algo raro”

Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel: “Se dijeron muchas mentiras”

INFOBAE AMÉRICA

Activan alerta verde y amarilla ante amenaza de fuertes lluvias e inundaciones por vaguada en República Dominicana

Activan alerta verde y amarilla ante amenaza de fuertes lluvias e inundaciones por vaguada en República Dominicana

“Los confundieron con pandilleros”: autoridades revelan nuevas hipótesis sobre muerte de agentes en Corinto, Honduras

Fallece en trágico accidente en California la esposa de Marvin Benard, exjugador nicaragüense de Grandes Ligas

Científicos identifican en Panamá una especie de árbol desconocido para la ciencia

La gira de Alejandro Fernández aterriza hoy en El Salvador con éxitos románticos y clásicos rancheros