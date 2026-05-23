La razón por la que 10 a 15 minutos de meditación ganan terreno en personas con hipertensión

Estudios recientes confirman que meditar solo 10 minutos al día contribuye a reducir la presión arterial en personas con hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar meditación durante solo diez minutos al día contribuye a disminuir la presión arterial, de acuerdo con estudios recientes y especialistas del sitio especializado en salud VeryWell Health. Esta alternativa respaldada por pruebas científicas resulta especialmente adecuada para quienes desean complementar el tratamiento convencional de la hipertensión.

Diversos estudios demostraron que dedicar entre 10 y 15 minutos diarios a la meditación puede activar el sistema nervioso parasimpático, relajar los vasos sanguíneos y ayudar a bajar la presión arterial. Este hábito proporciona beneficios acumulativos en personas con hipertensión, aunque la constancia diaria tiene mayor peso que la duración exacta de cada sesión.

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La práctica diaria de meditación influye en la presión arterial porque desencadena respuestas fisiológicas positivas. Cuando una persona experimenta estrés, el sistema nervioso simpático provoca la contracción de los vasos sanguíneos y un aumento tanto en la presión arterial como en el ritmo cardíaco.

La práctica diaria de meditación activa el sistema nervioso parasimpático, relaja los vasos sanguíneos y favorece la salud arterial (Imagen ilustrativa Infobae)

En contraste, al enfocarse en la respiración y en el presente, se activa el sistema nervioso parasimpático, lo que dilata los vasos sanguíneos y reduce la presión en las arterias, como señala el sitio especializado en salud VeryWell Health.

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A largo plazo, la meditación regular ayuda a disminuir los niveles de cortisol, mejora el sueño y reduce el pulso en reposo, factores que estabilizan la presión arterial y protegen frente a aumentos asociados al estrés.

Constancia en la meditación y su impacto en la presión arterial

Los especialistas de VeryWell Health, entre ellos la psicoterapeuta licenciada en la Universidad de California, Berenice Marsh, destacan que la constancia tiene mayor peso que la duración de cada sesión.

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En ese sentido, Marsh explica que la constancia es fundamental porque la meditación no suele generar resultados inmediatos de autorregulación corporal. En sus palabras: los beneficios se integran con la repetición y el compromiso diario.

Dedicar entre 10 y 15 minutos diarios a la meditación proporciona beneficios acumulativos sobre el manejo del estrés y la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe evidencia que señala que, aunque 30 minutos diarios pueden ser óptimos, la evidencia apoya un mínimo de 10 a 15 minutos al día. Los expertos aconsejan dar prioridad a la práctica diaria en lugar de optar por sesiones largas esporádicas, según VeryWell Health.

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Para muchas personas, comenzar con sesiones largas puede ser difícil o poco atractivo. Por ello, Berenice Marsh sugiere empezar con unos pocos minutos y aumentar el tiempo progresivamente, sin fijar expectativas poco realistas que conduzcan al abandono.

Cómo empezar a meditar y qué técnicas probar

Quienes buscan formar este hábito pueden adoptar estrategias prácticas y progresivas. Marsh recomienda prestar atención a señales corporales —como relajar los hombros o la mandíbula y realizar respiraciones profundas— incluso en situaciones cotidianas, como antes de abrir un correo electrónico o tras una conversación estresante.

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Técnicas de meditación recomendadas incluyen respiración consciente, atención plena al caminar y uso de meditaciones guiadas audio o digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meditación no exige permanecer inmóvil ni en silencio. Algunas técnicas recomendadas por VeryWell Health incluyen: caminar sintiendo el contacto del pie con el suelo, respirar de forma consciente, escuchar meditaciones guiadas o percibir la presión de la silla bajo el cuerpo.

De acuerdo con Marsh, es recomendable adaptar la práctica y experimentar hasta encontrar la modalidad más conveniente, como la atención plena o la repetición de mantras.

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El objetivo, destacan los especialistas consultados por el sitio especializado en salud VeryWell Health, es ofrecer al cuerpo oportunidades frecuentes para desacelerar, observar el entorno y enfocarse en la respiración.

Incorporar la meditación en la rutina diaria, apoyarse en aplicaciones móviles y compartir la experiencia con otros facilita la adherencia al hábito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar la meditación en distintos momentos del día puede facilitar su incorporación como parte de la rutina diaria. Algunos especialistas sugieren establecer recordatorios visuales o temporales, como meditar al despertar o antes de acostarse. Utilizar aplicaciones móviles o recursos en línea puede ser útil para quienes prefieren guías estructuradas.

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Además, compartir la experiencia con familiares o amigos puede motivar la continuidad y fomentar un ambiente de apoyo. La flexibilidad para adaptar los métodos y el lugar de práctica resulta clave, ya que no existe una única forma correcta de meditar. El progreso se construye a través de la perseverancia.