Cómo la naturaleza contribuye al bienestar: autocompasión, paz mental y efecto restaurador

Una revisión internacional de la Universidad de Washington encontró que la exposición habitual a entornos naturales se vincula con una mejor regulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto regular con la naturaleza se asocia a una disminución de síntomas de ansiedad y depresión, una mejor función cognitiva y una presión arterial más saludable. De acuerdo con la revisión publicada en la revista científica PMC, liderada por la Universidad de Washington, estos efectos positivos se observaron en personas de todas las edades y diferentes contextos sociales, tanto urbanos como rurales.

El informe detalla que la exposición a espacios verdes y azules —como parques, bosques, lagos y mares— reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la calidad del sueño. Además, incrementa la actividad física y facilita la relajación mental.

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Los participantes en los estudios reportaron sentirse revitalizados tras pasar tiempo al aire libre, así como una mayor autocompasión y una percepción más positiva de su imagen corporal.

Estos resultados se mantuvieron en adultos y niños, sin diferencias significativas por nivel económico, género o edad. Los beneficios del contacto con la naturaleza superan a los de intervenciones en ambientes artificiales, como gimnasios o simuladores de realidad virtual. Acceder con frecuencia a parques, playas o bosques se vincula con menores niveles de estrés, mejor concentración y una mayor sensación de bienestar emocional.

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La revisión incluyó estudios realizados en distintas culturas y regiones del mundo, como Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Los beneficios del contacto con la naturaleza se detectaron en escolares, adultos jóvenes, trabajadores urbanos y personas mayores. Incluso exposiciones breves, como una caminata o una pausa en un entorno natural, contribuyen a una recuperación emocional y cognitiva observable.

Investigadores recopilaron estudios que muestran cómo visitar parques, bosques y playas contribuye a una menor prevalencia de trastornos del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe subraya que estar al aire libre estimula la actividad física, ayuda a reducir el sedentarismo y fomenta la interacción social. Además, incrementa la sensación de pertenencia y facilita la adopción de rutinas saludables.

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Los investigadores advierten que en muchas ciudades la equidad en el acceso a espacios verdes sigue siendo una meta pendiente, ya que su disponibilidad suele depender de políticas urbanas y desarrollo inmobiliario.

Impacto en diferentes grupos y contextos

Según los autores, el contacto con la naturaleza también favorece la autocompasión, una actitud de comprensión hacia uno mismo que contribuye a una imagen corporal más positiva y a una mejor gestión emocional.

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La exposición a entornos naturales permite experimentar lo que los psicólogos denominan “tranquilidad cognitiva”: un estado mental en el que la atención se centra de forma natural y sin esfuerzo, lo que facilita la reflexión y disminuye la tensión mental. Los sonidos del agua, el canto de los pájaros y el verde de la vegetación generan una atmósfera que favorece la recuperación emocional y cognitiva, incluso tras periodos breves de exposición.

El análisis también destaca que la naturaleza fomenta la interacción social y la cohesión comunitaria. Participar en actividades grupales al aire libre, como caminatas, deportes o reuniones en parques, refuerza el sentido de pertenencia y contribuye al bienestar colectivo.

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Además, la presencia de espacios verdes en barrios urbanos se asocia con menores niveles de violencia, mayor percepción de seguridad y mejor calidad de vida general.

Salud pública y recomendaciones de política

El ensayo recomienda priorizar el acceso equitativo a espacios naturales en políticas urbanas, ya que la mayoría de los estudios revisados confirma un impacto positivo en la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio enfatizan que los beneficios de la exposición a la naturaleza deberían considerarse un recurso prioritario en todas las estrategias de salud pública. Recomiendan que gobiernos y autoridades municipales garanticen el acceso amplio y equitativo a parques, reservas naturales y espacios verdes públicos, tanto en grandes ciudades como en comunidades pequeñas.

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Asimismo, subrayan la importancia de que los nuevos desarrollos urbanos contemplen la incorporación de áreas verdes fácilmente accesibles para toda la población.

El informe destaca que el 98% de los estudios revisados confirmaron una mejora significativa en la salud mental tras la exposición a la naturaleza. Además, se observaron efectos positivos en la reducción de la presión arterial, la calidad del sueño y la función cognitiva.

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Los especialistas advierten que el avance de la urbanización y la pérdida de zonas verdes pueden restringir estos beneficios, por lo que proponen políticas públicas que favorezcan la conectividad entre espacios verdes y promuevan actividades al aire libre para todas las edades.