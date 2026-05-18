Ciencia

Sexualidad y menopausia: el cambio que impulsa una nueva libertad después de los 50 años

El placer y el deseo femenino evolucionan luego de esa etapa, dando paso a la autoconfianza y el bienestar emocional

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Mujer mayor con cabello canoso, ojos cerrados y expresión relajada, sentada en la cama sosteniendo una sábana.
La sexualidad femenina tras la menopausia desafía los estigmas sociales y abre paso a una mayor libertad individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de que la sexualidad en la menopausia desaparece fue refutado. Numerosas mujeres redescubren el placer y la libertad sexual después de los 50 años, desafiando los estigmas que históricamente vincularon el deseo femenino solo a la juventud y la reproducción.

Investigaciones, especialistas y testimonios citados por el medio especializado Vogue muestran que la madurez es una oportunidad para dar nuevos significados a la intimidad y vivir el erotismo con más seguridad.

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Disfrutar plenamente de la sexualidad en la menopausia es posible si los cambios físicos se asumen como parte de la vida y se permite experimentar distintas formas de placer. El autoconocimiento y la libertad frente a expectativas sociales contribuyen a que el deseo evolucione y el disfrute se recupere tras los 50 años.

Cambios físicos en la sexualidad durante la menopausia

Infografía sobre la sexualidad en la menopausia. Presenta una mujer abrazándose y seis iconos ilustrativos sobre cambios, soluciones y placer.
El descenso de estrógenos durante la menopausia modifica la respuesta sexual y la lubricación, pero no impide el disfrute íntimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la menopausia, que en España suele producirse en promedio a los 48,7 años, el cuerpo femenino experimenta transformaciones hormonales, como el descenso de estrógenos, lo que puede provocar una disminución en la lubricación vaginal y alterar la respuesta sexual, con menor rapidez para alcanzar la excitación.

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Las especialistas Arola Poch y Ainhoa Villahoz, psicólogas y sexólogas consultadas por el medio especializado Vogue, explican que los retos fisiológicos no son irreversibles.

“La disminución de estrógenos puede provocar algunos cambios fisiológicos, pero se pueden paliar dedicando más tiempo a la estimulación o usando lubricante”, detalla Poch.

Por su parte, Villahoz agrega que las diferencias hormonales influyen en ciertos aspectos, pero la experiencia íntima está determinada también por el bienestar emocional, la autoestima corporal, la relación de pareja y la historia personal de cada mujer.

Sexualidad después de los 50: deseo, placer y autoconocimiento

Una mujer habla con una doctora en un consultorio médico con plantas y documentos sobre la mesa.
El bienestar emocional y la autoestima corporal son factores clave en la nueva experiencia sexual después de los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estigma y el edadismo situaron la sexualidad madura fuera del deseo legítimo, asociando tradicionalmente el interés sexual femenino con la juventud. El medio especializado Vogue destaca cómo la cultura popular comienza a reflejar relatos más realistas sobre el placer femenino en la madurez, como en la película española Calle Málaga, donde el personaje de Carmen Maura explora su sexualidad con mayor libertad.

Según Villahoz, tras la menopausia, “la conexión emocional, la confianza, el tiempo o el conocimiento del propio cuerpo adquieren más peso ahora”. En esta fase, la vivencia íntima se apoya en la complicidad y el placer compartido, disminuyendo la preocupación por cumplir expectativas ajenas.

La sexualidad deja de estar supeditada a ideales de atractivo físico tradicionales y el vínculo emocional pasa a ocupar un lugar principal en cada encuentro.

Ilustración de ocho mujeres adultas de diferentes tonos de piel y cuerpos sentadas en círculo sobre un fondo con formas abstractas en colores pastel.
Culturalmente, la madurez femenina es cada vez más representada en medios y relatos que priorizan el placer y la autonomía sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar los mitos en torno a la sexualidad durante la menopausia abre la posibilidad a una experiencia más libre y diversa del placer. “Existe el sexo más allá de la penetración: El mensaje está claro, pero sigue sin calar”, señala Poch en el medio especializado Vogue.

La experimentación con distintas prácticas permite a cada mujer adaptar la erótica a sus propias necesidades, con énfasis en la intimidad emocional y el cuidado consciente del cuerpo.

La idea dominante de que cada mujer deba mantener una vida sexual activa y visible tras los 50 puede generar una presión añadida; en realidad, la frecuencia y el estilo de las relaciones se ajustan a las prioridades, el estado emocional y la salud integral de cada persona. Villahoz remarca que la disminución del deseo no representa necesariamente una dificultad.

Poch subraya que “la libertad, el bienestar y la autoconfianza resultan aspectos centrales” en este periodo. En ese sentido, cada mujer establece su propio ritmo y sentido del goce, construyendo una sexualidad coherente con sus necesidades, lejos de imposiciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada mujer define su propio ritmo y necesidades sexuales tras la menopausia, priorizando la autoconfianza y el bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la madurez, la vivencia erótica se transforma respecto a la juventud y se expresa de manera más personal, como lo confirman expertos y testimonios recogidos por el medio especializado Vogue. La experiencia sexual no está limitada por la edad y evoluciona a medida que surgen nuevas realidades, aprendizajes y deseos.

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