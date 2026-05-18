Ciencia

El auge de las doulas de la muerte impulsa apoyo holístico para pacientes y familias

Un creciente número de profesionales asume tareas que abarcan desde la organización de trámites hasta la atención emocional

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En una habitación con luz tenue, una mujer sentada toma la mano de una paciente mayor en la cama, mientras un hombre las observa; hay una lámpara de noche y un jarrón con flores.
La organización End of Life Doula UK sumó 114 nuevas doulas en 2025, reflejando un crecimiento récord en la demanda de apoyo al final de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando alguien nace, lo hace en manos amorosas y buscamos que también pueda morir en manos amorosas”: así resumen las llamadas doulas de la muerte el sentido de su labor en el acompañamiento no médico al final de la vida. En Londres, este tipo de apoyo, en auge en los últimos años, ofrece sostén emocional y práctico tanto a los pacientes en etapa terminal como a sus familias, cubriendo aspectos que los sistemas de salud no siempre alcanzan.

Las doulas de la muerte, o “parteras del alma”, prestan servicios como la organización de funerales, la transmisión de mensajes y la gestión de trámites vinculados al fallecimiento, según End of Life Doula UK, la organización que agrupa a estas acompañantes en Reino Unido.

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En 2026, la organización End of Life Doula UK alcanzó las 450 doulas registradas en Gran Bretaña, consolidando un crecimiento sostenido respecto a años previos. Según la directora ejecutiva, Emma Clare, la tarifa por hora se mantiene entre 25 y 45 libras (USD 30–60), dependiendo del nivel de formación de la doula, aunque algunas profesionales continúan ofreciendo servicios gratuitos.

El trabajo de las doulas se centra en la atención plena y la escucha compasiva, respetando los deseos de la persona en proceso de morir. Más allá del acompañamiento directo, estas profesionales promueven la educación sobre la muerte y ayudan a las familias a enfrentar conversaciones difíciles, como la planificación del funeral o la toma de decisiones sobre el lugar y las condiciones en que se quiere morir.

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El papel de las doulas en el contexto de los cuidados paliativos

Vista aérea de una mesa de madera con varias velas blancas encendidas, un diario abierto, tarjetas con ilustraciones, un ramo de flores frescas y una manta plegada.
Objetos personales y rituales simples, como velas, cartas o diarios, forman parte del acompañamiento emocional que las doulas de la muerte brindan a pacientes y familias durante el proceso de despedida (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, pero solo el 14 % accede a ellos; la mayoría vive en países de ingresos bajos o medios. El acceso insuficiente, la falta de reglamentación y la escasa formación en cuidados paliativos constituyen obstáculos estructurales, según advierte la OMS.

Las doulas de la muerte emergen como una respuesta ante estas carencias, ofreciendo acompañamiento holístico y personalizado, especialmente en contextos donde los sistemas de salud no proveen atención integral al final de la vida.

La revisión publicada en la Revista Cuidarte destaca que el rol de la doula de la muerte abarca tareas prácticas y apoyo emocional en todas las etapas: proceso de morir, muerte, postmortem y duelo. Sin embargo, el movimiento enfrenta desafíos como la falta de regulación y la diversidad de programas de formación, lo que dificulta la estandarización de la profesión y la supervisión ética de los honorarios.

Los especialistas insisten en la necesidad de estudios rigurosos que permitan evaluar el impacto clínico y social de las doulas en la atención al final de la vida, así como la percepción de los profesionales sanitarios sobre su función.

Desigualdad en el acceso a cuidados paliativos y perspectivas de futuro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Mapa Mundial de Cuidados Paliativos muestra una desigualdad global, advirtiendo un posible aumento del 90% en el sufrimiento sin mejoras en el acceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mapa Mundial de Cuidados Paliativos, elaborado por el Observatorio Global ATLANTES de la Universidad de Navarra, revela una marcada desigualdad: más de la mitad del planeta carece de servicios básicos de cuidados paliativos.

Alemania, Países Bajos y Taiwán lideran el ranking global, mientras que países con menor desarrollo socioeconómico concentran la mayor falta de acceso. España ocupa el puesto 28, por detrás de Uganda, y se ubica en el nivel avanzado, aunque con margen de mejora en la equidad y eficiencia en la distribución de recursos.

La investigación alerta que, sin una ampliación significativa de los cuidados paliativos, el sufrimiento relacionado con la salud puede aumentar un 90% hacia 2060. Entre las recomendaciones para revertir esta tendencia figuran el fortalecimiento de políticas públicas, el acceso efectivo a medicamentos esenciales, la formación de profesionales y la integración de la familia y la sociedad civil en la planificación de los cuidados.

En este escenario, las doulas de la muerte representan una alternativa complementaria para humanizar el proceso de morir y mitigar las brechas del sistema.

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