Ciencia

Cómo las moléculas intestinales abren vías para tratar el envejecimiento

Un reciente estudio sugiere que intervenir en la comunicación celular permitiría crear terapias más efectivas

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Ilustración 3D de un torso humano con órganos digestivos internos luminosos, y una secuencia de figuras humanas que envejecen junto a un reloj que se desintegra.
Investigadores identificaron partículas microscópicas en el intestino vinculadas a enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores identificó partículas microscópicas presentes en el intestino que podrían desempeñar un papel clave en la progresión de enfermedades crónicas vinculadas al envejecimiento, según informó el portal de divulgación científica Science Daily.

El hallazgo, publicado en la revista científica Aging Cell, aporta nuevas pistas sobre cómo la comunicación celular en el tracto digestivo podría influir en procesos inflamatorios y trastornos metabólicos, abriendo el camino a abordajes terapéuticos innovadores contra el deterioro asociado a la edad.

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El contexto demográfico subraya la urgencia del hallazgo: para 2050, la población mundial mayor de 65 años superará los 1.500 millones de personas, más del doble de la cifra actual, según la publicación original. El envejecimiento es el principal factor de riesgo de enfermedades crónicas como el Alzheimer, el cáncer, los trastornos cardiovasculares y la diabetes tipo 2.

En el estudio realizado por científicos de la Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine, se detectó que los exosomas —partículas diminutas que contienen proteínas y material genético— obtenidos de ratones de edad avanzada portan señales moleculares asociadas a resistencia a la insulina, inflamación persistente y debilitamiento de la barrera intestinal.

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De acuerdo con los resultados, el traspaso de estas partículas a ratones jóvenes provocó en estos últimos cambios metabólicos y patrones de inflamación similares a los de los ejemplares mayores.

Por el contrario, la transferencia de exosomas procedentes de ratones jóvenes a los de más edad generó una mejora en diversos parámetros metabólicos relacionados con el envejecimiento. Estos experimentos muestran que el entorno intestinal contribuye activamente al origen y progresión de enfermedades propias de la edad avanzada, en lugar de ser solo un reflejo pasivo de otros cambios biológicos, determinó el equipo de investigación.

Infografía sobre moléculas intestinales y envejecimiento. Muestra un torso con intestinos, partículas celulares, figuras humanas de diferentes edades y paneles con íconos de ciencia y salud.
Esta infografía detalla cómo las moléculas intestinales y los exosomas influyen en el envejecimiento y las enfermedades crónicas, revelando nuevas vías para posibles tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barrera intestinal debilitada, inflamación y riesgo cardiovascular

El debilitamiento de la barrera intestinal favorece el paso de sustancias inflamatorias a la corriente sanguínea. Este fenómeno puede inducir inflamación persistente y elevar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y alteraciones metabólicas.

El estudio señaló que los exosomas intestinales intervienen de manera directa en estos procesos al transportar señales que afectan tanto la integridad del intestino como la respuesta inmunitaria sistémica.

Abdelnaby Khalyfa, profesor de ciencias biomédicas en la Marshall University y autor principal de la publicación, valoró la importancia del hallazgo y afirmó: “Este estudio ayuda a dilucidar cómo los factores de estrés fisiológicos asociados al envejecimiento biológico pueden acelerar procesos vinculados a la edad y la enfermedad”.

Además, remarcó: “Comprender estos procesos es esencial para identificar nuevos objetivos de intervención y mejorar los resultados a largo plazo de los pacientes”.

Esta investigación también confirma que el envejecimiento incide de manera simultánea sobre distintas funciones corporales, como el metabolismo, la inmunidad y las vías de comunicación celular. Los autores lograron identificar moléculas específicas dentro de los exosomas intestinales que podrían funcionar en el futuro como biomarcadores para detectar, interpretar y eventualmente tratar patologías relacionadas con el envejecimiento, de acuerdo con el equipo dirigido.

Imagen 3D biomédica de la mucosa intestinal con células ILC3 azules y partículas rojas y naranjas atravesando una barrera permeable.
La barrera intestinal debilitada permite el paso de sustancias inflamatorias, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas rutas para diagnosticar y tratar el deterioro sistémico

Los hallazgos podrían ser aplicables a enfermedades crónicas caracterizadas por un estrés fisiológico persistente y que comparten mecanismos biológicos con el envejecimiento, indicó el grupo de investigadores. Este descubrimiento plantea interrogantes sobre el papel del intestino como regulador activo del deterioro sistémico, lo que podría, de acuerdo con el portal de divulgación científica, conducir al desarrollo de métodos diagnósticos y tratamientos personalizados para enfermedades degenerativas.

El equipo advirtió, no obstante, que los resultados deben interpretarse con cautela: la ultracentrifugación, técnica estándar para aislar vesículas extracelulares, puede co-aislar otros componentes del material fecal, como vesículas bacterianas, partículas de alimentos no digeridos y agregados proteicos. Los investigadores señalaron que esta limitación es común a todos los métodos actuales de aislamiento y que no existe aún un estándar universalmente aceptado.

La financiación del estudio incluyó aportes iniciales sin restricciones gestionados por la Marshall University Research Corporation (MURC) en Huntington, Virginia Occidental, y subvenciones parciales de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales y el programa West Virginia IDeA Network of Biomedical Research Excellence (WV-INBRE), detalló el portal.

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