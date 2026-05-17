Proteína en polvo y diabetes: qué analizar antes de elegir, según especialistas

Nutricionistas aconsejan a las personas con diabetes analizar cuidadosamente el contenido de azúcar, el tipo de edulcorante y los sellos de calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas con diabetes buscan incorporar suplementos alimenticios seguros para complementar sus comidas. El consumo de proteínas en polvo aparece como una opción para quienes necesitan mantener estables los niveles de glucosa y mejorar la masa muscular. El auge de estos productos en las góndolas obliga a prestar atención a su composición y calidad antes de elegir.

Según la dietista estadounidense Kelsey Kunik, la proteína en polvo ayuda a ralentizar la absorción de carbohidratos y aporta energía sostenida. Así lo mencionó en un artículo publicado en la revista especializada en salud EatingWell. Indicó que algunos polvos de proteínas contienen azúcares o carbohidratos ocultos que pueden afectar negativamente el control glucémico.

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Los expertos destacaron que no todas los suplementos proteicos son iguales y recomiendan analizar cuatro aspectos clave: contenido de azúcar, tipo de endulzante, origen de la proteína y certificaciones de calidad.

Azúcares y edulcorantes en las proteínas en polvo

Uno de los principales puntos de atención en las proteínas en polvo es la cantidad de azúcares agregados que contienen algunos productos. Según Caroline Thomason Bunn, ciertos suplementos funcionan como reemplazos de comidas y pueden aportar hasta 45 gramos de carbohidratos por porción.

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Los especialistas advierten que este exceso puede elevar los niveles de glucosa en sangre, por lo que recomiendan revisar las etiquetas y optar por versiones con poco o ningún contenido de azúcar añadido.

Especialistas recomiendan a quienes viven con diabetes examinar las etiquetas nutricionales para identificar la presencia de azúcares y carbohidratos no declarados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas proteínas en polvo sin azúcar añadido recurren a edulcorantes conocidos como alcoholes de azúcar para mantener el sabor dulce sin incrementar demasiado las calorías. Según Lauren Manaker, ingredientes como el xilitol, el eritritol o el sorbitol generan un impacto mucho menor sobre la glucosa en sangre.

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Por ese motivo, estas alternativas suelen considerarse seguras para personas con diabetes, ya que no provocan aumentos bruscos de azúcar en el organismo.

No obstante, el consumo excesivo de alcoholes de azúcar puede causar molestias digestivas como hinchazón. Los especialistas sugirieron probar primero una cantidad pequeña para evaluar la tolerancia individual antes de incorporar el suplemento de manera habitual.

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Tipos de proteína y su impacto en la salud

El mercado de las proteínas en polvo ofrece una amplia variedad de opciones elaboradas a partir de suero de leche, huevo, guisantes, arroz o soja. Cada una presenta características diferentes según las necesidades nutricionales y los objetivos de cada persona.

Según Katie Schimmelpfenning, la proteína de suero de leche es una de las más estudiadas y recomendadas para quienes buscan mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Además, explicó que el aislado de suero posee una mayor pureza y contiene menos lactosa y carbohidratos que otras versiones.

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Otras fuentes proteicas, como las vegetales, también pueden ser adecuadas. Los especialistas sugieren comparar ingredientes, tipo de proteína y cantidad total para elegir la opción apropiada.

Certificaciones y estándares de seguridad

Los profesionales sugieren priorizar fuentes alimentarias naturales y acudir a suplementos de proteína únicamente bajo control nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad representa un factor relevante en la elección del suplemento. Un análisis de la revista EatingWell sobre productos líderes en el mercado reportó que 66% de los productos analizados contenían niveles peligrosos de plomo. Este hallazgo se explica porque algunas plantas utilizadas en la elaboración de suplementos pueden absorber metales pesados del suelo si la materia prima o los controles son deficientes.

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Por este motivo, especialistas insistieron en buscar certificaciones independientes reconocidas internacionalmente, como NSF, USP o Informed Choice. Estas certificaciones garantizan controles de calidad y la ausencia de sustancias indeseadas.

De acuerdo con Schimmelpfenning, incluso pequeñas inconsistencias en la cantidad de azúcares o macronutrientes pueden provocar variaciones inesperadas en los valores de glucosa. Por eso, la transparencia del fabricante y la disponibilidad de certificados de análisis son aspectos clave.

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Incorporación a la dieta y recomendaciones finales

Para integrar la proteína en polvo a la alimentación diaria, los expertos aconsejaron mezclarla con agua, leche o bebidas vegetales. Otra opción es sumarla a la avena, un alimento de alto contenido de fibra, para obtener un desayuno que evite picos de azúcar.

Los bocadillos energéticos caseros, como bolitas de semillas y frutos secos, pueden incluir el suplemento proteico para aumentar la saciedad entre comidas. Además, los batidos de frutas con yogur y proteína en polvo ofrecen otra forma de incorporar el suplemento.

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Los dietistas puntualizaron que la proteína en polvo debe considerarse un complemento y no un sustituto de una alimentación variada. La opción adecuada es priorizar proteínas de origen alimentario, como carnes magras, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos, y recurrir al suplemento en función de las indicaciones profesionales.

El seguimiento profesional y el control regular de los valores de glucosa permiten ajustar la dieta y evitar riesgos asociados al consumo de suplementos.