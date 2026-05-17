Ciencia

Descubren cómo el cerebro potencia la fuerza y la resistencia después de entrenar

Científicos de la Universidad de Pensilvania identificaron células cerebrales que mantienen su actividad después del entrenamiento y resultan esenciales para el desarrollo de la resistencia física

Guardar
Google icon
Un hombre atlético con ropa deportiva negra se seca el rostro con una toalla gris en un gimnasio moderno, rodeado de pesas y máquinas de ejercicio.
Investigadores demostraron que la persistencia de ciertas neuronas en el cerebro es esencial para la adaptación física y el aumento de la resistencia tras el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, y colaboradores internacionales publicaron una investigación en la revista científica Neuron que cambió la visión tradicional sobre el impacto del ejercicio físico.

El equipo descubrió que el fortalecimiento progresivo no depende solo del trabajo muscular, sino también de la actividad sostenida de ciertas neuronas en el cerebro. Los experimentos, realizados en ratones, demostraron que estas células permanecen muy activas hasta una hora después del entrenamiento y que su bloqueo impide cualquier mejora en la resistencia, pese a mantener la actividad física.

PUBLICIDAD

El rol oculto de las neuronas SF1 en la adaptación física

El estudio se centró en un grupo específico de neuronas del hipotálamo ventromedial, denominadas SF1 (factor esteroidogénico-1). Estas células se activaron durante el ejercicio y prolongaron su actividad tras finalizar la rutina.

De acuerdo con el reporte, el bloqueo selectivo de las neuronas SF1 en los ratones evitó cualquier avance en la capacidad de resistencia, aunque los animales siguieron corriendo en la cinta con normalidad.

PUBLICIDAD

El autor principal del ensayo, J. Nicholas Betley, profesor de la Universidad de Pensilvania, explicó: “Mucha gente dice sentirse más lúcida y con la mente más despejada después de hacer ejercicio. Por eso, queríamos entender qué ocurre en el cerebro después del ejercicio y cómo influyen esos cambios en los efectos del mismo”.

Cambios cerebrales que potencian la resistencia

Persona con auriculares y ropa deportiva pedaleando en una bicicleta fija. Sobre su cabeza, un cerebro digital translúcido y luminoso irradia luz azul.
Un estudio en ratones mostró que las neuronas SF1 en el hipotálamo ventromedial mantienen su actividad después del ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al evaluar el comportamiento de los ratones tras dos semanas de entrenamiento diario, los especialistas observaron que los animales incrementaron su resistencia, recorrieron distancias más largas y mantuvieron velocidades más altas antes de fatigarse. Los escáneres cerebrales mostraron que el número y la intensidad de las neuronas SF1 activas aumentaron con el tiempo de entrenamiento.

De acuerdo con el seguimiento realizado, bloquear la comunicación neuronal únicamente después del ejercicio resultó suficiente para frenar el desarrollo de la resistencia, a pesar de que durante la sesión de entrenamiento las neuronas funcionaron con normalidad. Esta evidencia sugiere que la recuperación y adaptación física dependen de la actividad cerebral posterior al esfuerzo, según detalló el estudio en Neuron.

Además de los cambios observados en el comportamiento, los investigadores detectaron transformaciones profundas en el cerebro de los animales entrenados. El ejercicio repetido no solo incrementó la cantidad de neuronas SF1 activas, sino que también fortaleció las conexiones entre ellas.

Según el estudio, los animales que realizaron actividad física desarrollaron el doble de sinapsis en comparación con aquellos que permanecieron sedentarios. Este hallazgo sugiere que el cerebro puede crear una especie de “memoria” del esfuerzo físico, una plasticidad neuronal que sería clave para sostener adaptaciones metabólicas y musculares a largo plazo.

Músculos y cerebro, una colaboración inesperada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación publicada en la revista Neuron sugiere que la plasticidad de las neuronas SF1 es fundamental para almacenar una memoria del esfuerzo físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico comprobó que la estimulación artificial de las neuronas SF1 después de la actividad física permitió a los ratones mejorar su resistencia a niveles superiores respecto al grupo control. “Cuando levantamos pesas, pensamos que solo estamos desarrollando músculo. Pero resulta que también podríamos estar desarrollando nuestro cerebro al hacer ejercicio”, subrayó Betley.

El proceso biológico exacto aún no se conoce. Sin embargo, los investigadores sostienen que la actividad continua de las neuronas SF1 podría optimizar la utilización de la glucosa almacenada, facilitando que músculos, pulmones y corazón se adapten con mayor rapidez ante el aumento de la exigencia física.

Implicancias para la salud y el rendimiento

Los especialistas esperan que estos hallazgos permitan desarrollar nuevas estrategias para mantener activos a los adultos mayores y favorecer la recuperación de quienes sufrieron un accidente cerebrovascular o una lesión. Además, el avance abre una puerta para mejorar la recuperación y el rendimiento en el ámbito deportivo.

“Este estudio abre la puerta a comprender cómo podemos sacar más provecho del ejercicio. Si logramos acortar el tiempo necesario para ver los beneficios y ayudar a las personas a notarlos antes, es posible que se animen a seguir haciendo ejercicio”, concluyó el profesional.

La investigación recibió financiamiento de la Universidad de Pensilvania, los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencias, la Fundación Nacional de Investigación de Corea, el Premio de Desarrollo Institucional de Rhode Island, la Fundación de Rhode Island y el Providence College.

Temas Relacionados

Cerebro y Resistencia FísicaUniversidad de PensilvaniaPlasticidad NeuralEjercicio FísicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Proteína en polvo y diabetes: qué analizar antes de elegir, según especialistas

Su consumo puede ayudar a estabilizar el azúcar en sangre y mejorar la masa muscular. Dietistas recomiendan revisar ingredientes y certificaciones independientes antes de comprar

Proteína en polvo y diabetes: qué analizar antes de elegir, según especialistas

Un estudio sugiere que los grillos pueden experimentar dolor

La observación de conductas de autoatención prolongada en estos insectos, tras someterse a quemaduras controladas, abre nuevos interrogantes sobre la percepción del sufrimiento en especies tradicionalmente consideradas insensibles a las sensaciones físicas intensas

Un estudio sugiere que los grillos pueden experimentar dolor

Así logran los seres vivos cambiar de forma sin reescribir su ADN

Un estudio sobre la regulación genética en Drosophila reveló que la evolución puede silenciar genes para modificar la forma de los organismos, lo que ayuda a explicar cómo surgen nuevas características sin perder información genética

Así logran los seres vivos cambiar de forma sin reescribir su ADN

El café activa un receptor clave en el organismo que frena el daño celular y ralentiza el envejecimiento, según un nuevo estudio

Un equipo científico de la Universidad de Texas A&M analizó el comportamiento de distintas moléculas presentes en esta bebida y su interacción con procesos genéticos relacionados con la respuesta del cuerpo frente al estrés y diversas patologías

El café activa un receptor clave en el organismo que frena el daño celular y ralentiza el envejecimiento, según un nuevo estudio

Hipertensión: 7 recomendaciones para controlar la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular

En el Día Mundial, especialistas destacan que pequeños cambios diarios, como la actividad física y el control regular de la presión, permiten detectar esta condición antes de que provoque daños invisibles

Hipertensión: 7 recomendaciones para controlar la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular

DEPORTES

El Inter Miami de Messi buscará su primer triunfo en el nuevo estadio ante Portland Timbers: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi buscará su primer triunfo en el nuevo estadio ante Portland Timbers: hora, TV y formaciones

Max Verstappen abandonó las 24 Horas de Nürburgring: el problema que lo privó de un histórico triunfo

Espeluznante accidente en el MotoGP: el español Álex Márquez voló por el aire tras un despite y su moto quedó destruída

Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming

El gol en contra más insólito de la historia: la pelota pegó en un jugador lesionado, hizo una extraña parábola y se metió en el arco

TELESHOW

El emotivo mensaje de Claudia Villafañe para Gianinna Maradona en su cumpleaños: “¡Verte sonreír es mi felicidad!"

El emotivo mensaje de Claudia Villafañe para Gianinna Maradona en su cumpleaños: “¡Verte sonreír es mi felicidad!"

Fiesta sorpresa, brindis y mensajes de amor: así fue el cumpleaños de Darío Cvitanich junto a Ivana Figueiras y amigos

Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

Entre algoritmos y nostalgia, Miriam Lanzoni pone el cuerpo a lo que duele y hace reír: “Los vínculos humanos no son fáciles”

INFOBAE AMÉRICA

El atacante de Módena tenía historial psiquiátrico y la fiscalía italiana descarta por ahora vínculos con el terrorismo

El atacante de Módena tenía historial psiquiátrico y la fiscalía italiana descarta por ahora vínculos con el terrorismo

De admirar la naturaleza a sufrir una pesadilla: así vivieron el brote de hantavirus los pasajeros del MV Hondius

Vacacionar en El Salvador cuesta más: restaurantes y hoteles lideran el incremento de precios en 2026

Consumo de sal en Costa Rica duplica el límite recomendado, según autoridades

En imágenes: Jornada festiva en Guatemala por el fin de la gestión de Consuelo Porras