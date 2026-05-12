Hora y dónde ver la etapa 5 del Giro de Italia 2026: alta posibilidad de protagonismo colombiano con Egan Bernal

Esta es la caracterización gráfica de la etapa cinco del Giro de Italia 2026 - crédito Giro de Italia

La quinta etapa del Giro de Italia 2026 aparece en el calendario como la primera gran prueba de montaña para los favoritos al título y, especialmente, como una jornada que podría volver a poner a los ciclistas colombianos en el centro de atención.

Después de varias fracciones iniciales marcadas por la tensión y los movimientos estratégicos, el recorrido entre Praia a Mare y Potenza promete comenzar a definir quiénes realmente tienen piernas para pelear la clasificación general.

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En Colombia, la etapa podrá verse a través de Caracol Televisión y RCN, además de las señales internacionales de ESPN y DirecTV Sports. También estará disponible en plataformas digitales y servicios de streaming autorizados.

La fracción comenzará con el control de firmas a las 10:45 de la mañana, mientras que la salida neutralizada será a las 12:15 p.m. y la salida oficial a las 12:30 p.m. La llegada está prevista sobre las 5:15 de la tarde, hora local italiana.

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La etapa tendrá un recorrido de 203 kilómetros y un desnivel acumulado de 4.100 metros, cifras que anticipan un día exigente desde el inicio. El pelotón atravesará territorios de Calabria y Basilicata en una jornada completamente de interior, con constantes subidas, descensos técnicos y repechos que impedirán cualquier momento de tranquilidad.

El colombiano Egan Bernal hace parte del podio parcial del top 3 del Giro de Italia - crédito Manon Cruz/Reuters

El primer gran obstáculo llegará temprano con el ascenso al Parque del Pollino y el paso por el puerto de Prestieri, catalogado de tercera categoría. Aunque no es una subida explosiva, sus 13 kilómetros al 4,6% comenzarán a desgastar las piernas del grupo y podrían abrir el camino para una fuga numerosa.

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Sin embargo, el punto más determinante de la jornada será la Montagna Grande di Viggiano, considerada hasta ahora la subida más dura del Giro de Italia 2026. El puerto de segunda categoría presenta 6,6 kilómetros con una pendiente promedio del 9,1%, una inclinación suficiente para provocar diferencias importantes entre los favoritos.

La cima llegará a 48 kilómetros de la meta, lo que añade un componente táctico clave. Después del ascenso, los corredores afrontarán una serie de toboganes y un descenso técnico antes de entrar a Potenza, donde aún quedará un último muro de 300 metros al 12% que podría terminar de romper la carrera en los metros finales.

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Precisamente por ese perfil montañoso y explosivo, la etapa parece diseñada para corredores escaladores y ciclistas con capacidad de responder a ataques violentos en ascenso, una característica que históricamente favorece a los colombianos.

Egan Bernal quiere seguir en el podio

Toda la atención estará puesta sobre Egan Bernal, quien continúa siendo la principal carta colombiana en la competencia. El corredor del Ineos Grenadiers comenzó el Giro mostrando solidez y llegó a ubicarse tercero en la clasificación general antes de la cuarta etapa. Tras la jornada del martes descendió a la cuarta posición, pero sigue completamente metido en la pelea por el podio.

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La quinta etapa podría convertirse en el escenario ideal para que Bernal vuelva a recuperar terreno. El colombiano se siente cómodo en recorridos largos y de alta montaña, especialmente cuando las subidas son constantes y selectivas como la Montagna Grande di Viggiano. Además, el cierre explosivo en Potenza podría favorecer su estilo agresivo, ya que Egan suele responder bien en finales con pendientes pronunciadas y ataques cortos.

El ciclista colombiano también ha competido en el Tour de Francia - crédito @rubio_einer / Instagram

Las posibilidades de Einer Rubio

También hay expectativa alrededor de Einer Rubio. El colombiano del Movistar Team aparece decimocuarto en la general y necesita empezar a descontar tiempo si quiere acercarse a los puestos de privilegio. Aunque perdió algunos segundos en jornadas anteriores, la etapa cinco representa un terreno mucho más favorable para sus características.

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Rubio ha demostrado en otras grandes vueltas que puede crecer conforme aparecen las montañas más duras. Su capacidad para resistir ritmos intensos en ascensos largos podría permitirle protagonizar una fuga o incluso acompañar a los favoritos en el tramo decisivo de la etapa.

Jhonatan Narváez, del equipo UAE Team Emirates - XRG, celebra tras ganar la etapa 4 - crédito Jennifer Lorenzini/Reuters

Clasificación general

1. Giulio Ciccone 16 h 18 min 51 s

2. Jan Christen a 4 s

3. Florian Stork m.t.

4. Egan Bernal m.t.

5. Thymen Arensman a 6 s

14. Einer Rubio a 10 s