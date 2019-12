El hantavirus se transmite por el contacto con la orina, saliva y excretas del ratón colilargo. Víctor había estado en una zona camino al paraje El Coihue donde se recolectan hongos silvestres. Es allí donde pudo haber contraído la enfermedad, aunque él no lo sabe con certeza. De lo que dice estar seguro es que no fue en su casa, donde había puesto trampas: “En la casa de mi papá y en su campo no se encontró ni una rata”, asegura Isabel en diálogo telefónico con Infobae.