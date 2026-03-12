Enfermedad renal: los avances terapéuticos y el diagnóstico temprano son clave para prevenir complicaciones

La enfermedad renal crónica es una de las principales causas de mortalidad global y requiere diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “la enfermedad renal crónica describe la pérdida gradual de la función renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que luego son excretados en la orina. Cuando la patología alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y los desechos pueden acumularse en el cuerpo.

En el marco del Día Internacional del Riñón, especialistas subrayan la importancia de los avances terapéuticos recientes y el diagnóstico temprano para contener el impacto de la patología.

Estas innovaciones permiten retrasar la progresión de la enfermedad, disminuir complicaciones y optimizar recursos, de acuerdo con expertos.

Las innovaciones terapéuticas recientes permiten retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica y optimizar el uso de recursos sanitarios

“Algunos aspectos importantes y datos clave a la hora de hablar de la ERC: se encuentra entre las principales causas de muerte a nivel mundial y se proyecta que será una de las cinco primeras para 2040; la diabetes y la hipertensión arterial son responsables de más del 60% de los casos; y la detección temprana mediante análisis simples —creatinina en sangre y albuminuria en orina— permite frenar su progresión”, enfatizó el especialista.

Recientes investigaciones han impulsado opciones innovadoras para abordar esta problemática. Entre los avances más relevantes figuran las terapias con inhibidores SGLT2, que han demostrado disminuir tanto la progresión del daño renal como el riesgo cardiovascular, incluso en personas que no presentan diabetes. Además, la utilización extendida de antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide ha contribuido a reforzar la protección renal. A esto se suman nuevas estrategias integradas para el manejo conjunto de los aspectos cardíacos, renales y metabólicos, así como mejoras en las técnicas de diálisis, orientadas a reducir el impacto ambiental y optimizar la eficiencia energética.

En Argentina, la prevalencia estimada de la enfermedad renal crónica se ubica entre 10% y 12% de la población adulta. Una proporción significativa desconoce su diagnóstico, ya que se trata de una patología silenciosa que puede requerir diálisis o trasplante renal en sus etapas avanzadas.

Cuatro avances en el tratamiento de la enfermedad renal crónica

Durante los últimos años, la investigación permitió nuevas alternativas en el abordaje terapéutico de la enfermedad renal crónica.

El control de la diabetes y la hipertensión arterial es fundamental para reducir el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica

Asimismo, los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide han mostrado beneficios en la protección muscular y renal. El avance hacia estrategias de manejo integrado cardio-renal-metabólico suma un enfoque que aborda complicaciones más allá del órgano renal.

El ámbito de la diálisis enfrenta el reto ambiental. Innovaciones para incrementar la eficiencia energética y reducir residuos son prioritarias. El compromiso actual de la nefrología incluye la optimización de recursos en terapias de diálisis, la reducción de residuos sanitarios y el fortalecimiento de estrategias de prevención para disminuir la necesidad de terapias sustitutivas, subrayaron desde el Hospital Británico.

El tratamiento integral de la enfermedad renal crónica demanda referencia oportuna a equipos multidisciplinarios y adaptaciones según los recursos y necesidades de cada sistema de salud, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La sostenibilidad ambiental en diálisis se vuelve una prioridad ante el alto consumo de agua y energía que demandan estas terapias

Prevención, diagnóstico precoz y factores de riesgo en la enfermedad renal crónica

Expertos insisten en que la diabetes y la hipertensión arterial originan más del 60% de los casos de enfermedad renal crónica. Esto resalta la prioridad del control preventivo y el diagnóstico precoz. Según Medline Plus, es fundamental realizar controles periódicos de la presión arterial y de la función renal en personas con enfermedades crónicas o antecedentes familiares.

El diagnóstico temprano se basa en exámenes sencillos, como la creatinina en sangre y la búsqueda de albuminuria en orina. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) enumera otros factores de riesgo: tabaquismo, sobrepeso, exposición ambiental y automedicación con antiinflamatorios no esteroideos.

Las recomendaciones preventivas refuerzan la importancia de estilos de vida saludables, alimentación equilibrada, reducción de sal, actividad física regular y evitar la automedicación, respaldadas por todas las fuentes consultadas.

El Dr. Mariano Forrester manifestó que identificar la enfermedad a tiempo previene el deterioro renal, reduce complicaciones y protege otros órganos, según la información reunida en los tres documentos.

La prevención y la detección precoz de la enfermedad renal crónica son estrategias clave para disminuir complicaciones y proteger otros órganos

“El Servicio de Nefrología del Hospital Británico trabaja de manera integral en prevención y detección temprana, tratamiento de enfermedad renal crónica, diálisis de alta complejidad, trasplante renal, investigación clínica y formación profesional. La salud renal debe ser una prioridad sanitaria. Detectar a tiempo salva riñones, salva corazones y salva vidas”, concluyó Forrester.