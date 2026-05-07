Economía

Una automotriz bajó el precio de un 0 km en casi $4 millones: de qué modelo se trata y cuánto cuesta hoy

La firma readecuó sus valores tras la baja de impuestos y la apertura comercial

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Ford Everest
La Ford Everest bajó su precio en casi 4 millones en apenas dos meses

La automotriz Ford redujo el precio en el mercado de uno de sus principales vehículos, que pasó de costar $93.292.200 a $89.560.510.

Se trata de la Ford Everest, un SUV mediano desarrollado sobre la plataforma de una pick-up, un segmento en el que compite directamente con modelos como la Toyota SW4 y la Chevrolet Trailblazer. Consultadas fuentes de la empresa, confirmaron esta reducción y precisaron que se produjo en dos meses.

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Luego de la eliminación de la segunda escala del impuesto interno sobre los autos, se produjo una baja generalizada de precios entre los fabricantes e importadores. Este cambio no solo impactó a los modelos que quedaban alcanzados por el tributo, sino también a aquellos cuyos valores se encontraban cerca del límite impositivo.

La reducción en los precios no fue uniforme: algunos modelos presentaron bajas superiores al 25%, mientras que otros rondaron el 10%. El impacto promedio estimado se ubicó en torno al 15,3%, aunque las estrategias comerciales de cada marca y el posicionamiento de sus productos determinaron el alcance final de las rebajas.

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La eliminación del impuesto interno, que había sido reinstaurado en 2020 con dos escalas, incluye la suspensión de la escala 1 (20%), aplicada a vehículos de gama media y suspendida en febrero de 2025, y ahora la eliminación de la escala 2, que durante el último año se había reducido del 35% al 18%. Esto permitió ajustar a la baja los valores de los modelos de mayor precio del mercado.

Ford Everest
La Ford Everest pasó de costar $93.292.200 a $89.560.510

La baja forma parte de una estrategia más amplia de Ford Argentina, que recientemente aplicó rebajas en siete vehículos de su gama. La medida está relacionada con la eliminación del impuesto interno y también con el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU, que habilita un cupo anual de 10.000 unidades sin aranceles.

Entre los modelos alcanzados por estas reducciones también aparecen el Ford Mustang Dark Horse, que bajó un 22%, pasando de USD 97.000 a USD 75.000; el Mustang GT un 27,7%, ya que su precio de USD 90.000 pasó a ser de USD 65.000; y el Ford Bronco Badlands lo hace en un 26% al bajar de USD 100.000 a 74.000 dólares.

Las Ford F-150 bajaron USD 10.000 por el acuerdo comercial, de modo tal que la Lariat Híbrida pasó de USD 90.000 a USD 80.000, Tremor de USD 95.000 a USD 85.000, y Raptor de USD 115.000 a 105.000 dólares.

Sobre la Ford Everest

La Ford Everest irrumpió como uno de los lanzamientos más comentados en el mercado automotor argentino durante el verano 2024/2025. Este SUV de 7 plazas marca el ingreso de la marca a un segmento donde hasta ahora no tenía presencia, a diferencia de dos de sus principales competidores.

No obstante, el modelo de Ford se diferencia por el tipo de motorización que ofrece. El Everest adopta la arquitectura de la pick-up Ford Ranger, con un chasis robusto que le otorga mayor solidez frente a alternativas similares disponibles en el país.

Ford Everest
El modelo de Ford se diferencia por el tipo de motorización que ofrece

La estrategia de Ford Argentina con este modelo, importado desde Tailandia, se centra en la incorporación de un motor naftero en lugar del tradicional diésel de la Ranger producida en General Pacheco.

El propulsor es un Ecoboost 2.3 litros turbo de 4 cilindros, que desarrolla 300 CV y 446 Nm de torque, junto con una transmisión automática de 10 velocidades y tracción integral, la misma de la Ford Ranger, reconocida por su eficiencia y escalonamiento.

El Everest se ofrece en una única versión Titanium, equipada con elementos destacados como el plegado eléctrico de la tercera fila de asientos, lo que permite ampliar la capacidad de carga hasta 1.823 litros.

Incluye doble techo solar, iluminación ambiental interior y materiales suaves al tacto en tablero y paneles laterales, que aportan sensación de calidad frente a los plásticos rígidos. El motor naftero también contribuye a un funcionamiento más silencioso respecto a los diésel.

En materia de tecnología y seguridad, el SUV incorpora un panel de instrumentos digital de 8 pulgadas, pantalla central vertical de 12 pulgadas con sistema Sync4, seis airbags, cámara trasera, alerta de punto ciego y tráfico cruzado, asistente de frenado en reversa y sistema de mitigación de vuelcos, entre otros dispositivos.

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