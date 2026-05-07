Robo, tiroteo y persecución en Lanús: motochorros le robaron a un vecino y desaparecieron por los pasillos del barrio

Motochorros le robaron a un vecino de Lanús, se tirotearon con la Policía y escaparon

Le robaron a un vecino, huyeron al detectar la llegada de un patrullero y se esfumaron.

Así fue la secuencia que dos motochorros protagonizaron este lunes en el partido bonaerense de Lanús, donde luego de asaltar a un transeúnte, fueron perseguidos por personal de la Policía Bonaerense durante casi cinco kilómetros y lograron escapar al ingresar en los pasillos del barrio Acuba.

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Fuentes policiales precisaron a Infobae que todo comenzó cuando el personal del GTO (Grupo Táctico Operativo) de la comisaría 7ª de Lanús fue advertido vía radio sobre el ingreso a la jurisdicción de una moto Honda Titan sustraída momentos antes en el partido de Avellaneda.

En ese contexto, y mientras realizaban una recorrida preventiva, los agentes observaron una moto con las mismas características en el cruce de Mendoza y Honduras, en la localidad de Gerli, la cual era conducida por un delincuente que, justo en ese momento, la robaba las pertenencias a un hombre.

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El cómplice, identificado con un círculo rojo, oficiaba de campana.

El video que acompaña esta nota muestra que eran las 22:12 cuando los motochorros encerraron al peatón. Uno de ellos estacionó su moto, bajó de la misma y caminó hacia la víctima mientras le apuntaba a la cabeza con su arma.

Al notar la llegada de un patrullero, los ladrones liberaron al damnificado y mantuvieron un enfrentamiento armado con los uniformados.

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Urgido por escapar del lugar, el asaltante que había abordado a la víctima abandonó la moto previamente robada, la cual dejó encendida, se subió a la de su cómplice y juntos emprendieron la fuga a toda velocidad.

La repentina aparición de un patrullero puso en fuga a los delincuentes.

Tras una persecución que se extendió por casi cinco kilómetros, los sospechosos ingresaron al barrio Acuba por el acceso ubicado en el cruce de Pasaje Gaita y Madre Teresa, y desaparecieron entre los pasillos del asentamiento.

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El hombre asaltado se retiró del lugar, mientras que el personal policial resultó ileso.

La causa por tentativa de robo con arma de fuego quedó en manos del fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ordenó el trabajo de Policía Científica en el lugar del robo y el secuestro de las armas de fuego del personal policial que intervino en el hecho.

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