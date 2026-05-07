Política

El oficialismo misionero impulsa una ley de Ficha Limpia para la provincia tras rechazarla en el Congreso nacional

La iniciativa fue presentada en la Legislatura provincial por Carlos Rovira, hombre fuerte de Misiones y arquitecto del rechazo en el Senado nacional al proyecto. Habrá restricciones por crueldad animal y la obligatoriedad de superar un antidoping

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ficha limpia misiones
Carlos Rovira

El texto tomó estado parlamentario en la sesión de la Cámara de Representantes de este jueves. Todavía no se conoce el articulado. Sin embargo, el contenido lo anticiparon distintos actores provinciales en los últimos días.

Entre los puntos principales, el proyecto contempla ampliar los requisitos para la participación en cargos electivos en la provincia. Se sumarán nuevas condiciones vinculadas a antecedentes judiciales, deudas y otras obligaciones legales.

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Según trascendió, no podrán postularse como candidatos a gobernador, diputados, intendentes o concejales, aquellas personas con causas vinculadas a delitos contra la administración pública, el orden económico o el sistema democrático.

Tampoco se aceptarán candidaturas de quienes se hayan visto involucrados en delitos contra la seguridad pública, como amenazas o incitación a la violencia. También se suma el requisito de no haber incurrido en crímenes contra la propiedad. El texto de Rovira incorpora una novedad: quienes registren denuncias por maltrato animal quedarán inhabilitados de la integración de listas electorales.

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El oficialismo tiene los votos para avanzar con el proyecto. Mantiene una mayoría absoluta en la Legislatura. Rovira anunció que pondría este tema en debate durante una reunión reservada dos semanas atrás.

El encuentro, denominado «la previa» porque se hace antes de las sesiones, es el ámbito de discusión política del espacio. Rovira sepultó en ese cónclave el nombre de Frente Renovador de la Concordia y anunció que, a partir de entonces, pasarán a denominarse Encuentro Misionero.

Antidoping y responsabilidad partidaria

Se incorporan restricciones para deudores alimentarios y fiscales. La restricción es a nivel provincial y municipal. En ese sentido, quienes no cumplan con obligaciones vinculadas a la manutención de sus hijos o mantengan deudas con el Estado no podrán ser candidatos.

Lo mismo ocurrirá con los denominados «ciberdelitos». Los inmersos en estafas digitales o distribución de material ilegal, quedarán excluidas del proceso electoral.

Tener infracciones de tránsito graves que estén judicializadas será también una prohibición para integrar listas en Misiones.

El texto, que comenzará a debatirse en la comisión de Legislación a partir de la semana próxima, incorpora la obligatoriedad de un examen toxicológico previo. No superar este test excluirá de inmediato a la persona de la competencia electoral.

Otra de las novedades de la iniciativa es que incluye la responsabilidad partidaria. Las fuerzas que presenten candidatos que no cumplan con los requisitos recibirán sanciones. Las penas irán desde una multa a la suspensión electoral.

El protagonismo misionero en la caída de Ficha Limpia a nivel nacional

Durante 2025, los votos negativos de los senadores nacionales por Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut fueron decisivos para el rechazo al proyecto que venía con media sanción de Diputados. La iniciativa necesitaba 37 votos positivos en la Cámara Alta. Cosechó 36.

De inmediato, todas las miradas se posaron en Rovira. Desde su rol de diputado provincial, y más allá de quién ocupe la gobernación, el exmandatario maneja los hilos de la política misionera desde principios de siglo.

Rovira se mantuvo en silencio. Pero sus alfiles se movieron para explicar la táctica en on y en off. En síntesis, expresaban que el voto de Arce y Rojas Decut se dio en acuerdo con la Casa Rosada y para evitar que el macrismo capitalice la ley.

Cabe destacar que esos días, Silvia Lospennato, coautora del proyecto de Ficha Limpia, encabezaba la lista de legisladores porteños del PRO. Enfrente estaba la propuesta de La Libertad Avanza con Manuel Adorni al frente. El entonces vocero presidencial se impuso y relegó a Lospennato al tercer lugar detrás del kirchnerista Leandro Santoro.

Adolfo Safrán, ministro de Economía de Misiones, explicó en detalle la maniobra. Fue a través de un posteo en X donde expresó: “Orientados por la visión estratégica del conductor de la renovación Carlos Rovira, los senadores Arce y Rojas Decut silenciosamente rechazaron una Ley creada a la medida del macrismo”.

“Frente a esta operación de Mauricio Macri, que con la Ley de Ficha Limpia buscaba en un mismo movimiento proscribir cualquier candidatura de Cristina Fernández y a la vez posicionar a su candidata –Silvia Lospennato, autora del proyecto– en la contienda legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, la inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento lo que implicaba ser una jugada del macrismo para marcarle la agenda al Gobierno nacional y continuar profundizando su grieta con el kirchnerismo”, agregó.

En ese orden, destacó “la visión estratégica de Rovira para leer el escenario político real”. Merced a esta virtud, logró “con una intervención quirúrgica y trascendente, dar gobernabilidad al proyecto de Milei y a su vez exponer la fragilidad de viejas expresiones políticas en decadencia”.

En off, una alta fuente del oficialismo misionero recordó la máxima de Rovira: «gobernabilidad con gobernabilidad se paga» para justificar el voto de los senadores y su conjunción con los intereses electorales libertarios. Sobre esa base, expresó en aquel momento: “La iniciativa no respondía a los intereses del gobierno nacional, sino a los intereses políticos y tiempos electorales de un distrito, ciudad de Buenos Aires, y no del país”.

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