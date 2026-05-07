Otra textil en crisis: la fábrica del empresario coreano que llegó a tener 500 empleados entró en concurso

Yeal Kim fue presidente de la fundación ProTejer y es integrante del Consejo de Administración de la entidad (Lihue Althabe)

La presión de la importación de productos textiles, sumada al desplome del consumo local, llevó a Textil Amesud, la empresa fundada por el empresario coreano Yeal Kim, a solicitar la apertura de su concurso preventivo. La firma, que en sus mejores épocas fue líder en la producción de tejidos de punto en el conurbano bonaerense, opera hoy con apenas entre el 20% y el 30% de su capacidad instalada y enfrenta caídas de ventas que rondan el 70% respecto a tres años atrás.

Esta situación, que se replica en muchas compañías del sector, está vinculada directamente al crecimiento de importaciones a través de plataformas como Shein y Temu, así como a la liberalización de los controles aduaneros y la caída sostenida del consumo interno.

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En los primeros dos meses del año, la industria textil argentina llegó a un nivel crítico de capacidad ociosa, con siete de cada 10 máquinas detenidas y una baja productividad que se consolidó durante los últimos dos años, según datos de la Fundación Pro Tejer. Un informe de la entidad reveló que, solo en febrero de 2026, la producción industrial textil mostró un descenso del 33% interanual y una contracción del 36% en comparación con el mismo mes de 2023. El retroceso se extendió también al sector de prendas de vestir, cuero y calzado, cuya fabricación cayó 18% frente a 2025 y 20% frente a 2023.

La apertura del concurso preventivo por parte de Amesud es consecuencia de una suma de factores que afectan al sector. Según reveló el propio Yeal Kim, quien fue presidente de la Fundación Pro Tejer y es integrante del Consejo de Administración de la entidad, su empresa está produciendo en niveles muy bajos. “Es inviable una empresa que pueda trabajar con menos del 30% de su capacidad”, dijo. El empresario detalló que el comienzo del deterioro fue cuando grandes marcas que solicitaban sus servicios empezaron a importar productos terminados en lugar de abastecerse de fabricantes locales.

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En los últimos dos años, Amesud redujo su plantilla de 430 a 250 empleados y acotó su producción de 700 toneladas mensuales en 2018 a apenas 150 toneladas en 2025, según confirmó David Kim, gerente de la firma e hijo del fundador, en diálogo con el diario español El País. Además, advirtió que estaban considerando suspensiones y reducciones horarias, dado que las ventas “bajaron 60% desde mediados de 2023”.

La crisis que atraviesa Amesud refleja una tendencia general en el sector, atravesado por una caída del consumo que afecta especialmente a bienes no esenciales como indumentaria y textiles para el hogar. El informe de Pro Tejer explicó que la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de servicios básicos —agua, electricidad, gas, alquileres, educación y salud— restringen los fondos que los consumidores destinan a este tipo de productos.

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Una trabajadora labora en una empresa textil. Imagen de archivo. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA

En 2025, las importaciones de prendas de vestir y artículos del hogar aumentaron un 185% en cantidades, según el informe de Pro Tejer. La entidad denunció condiciones de “competencia desleal” derivadas de la reducción de los mecanismos de protección comercial y de las falencias en el control aduanero. Señaló, además, que la postergación de una reforma fiscal para estimular la producción nacional continúa siendo una dificultad significativa: “En el caso de una prenda vendida en un shopping, aproximadamente el 50% del precio final corresponde a impuestos”, advirtió la entidad que nuclea a distintos empresarios locales del mundo textil.

De la villa 1-11-14 a referente de la industria textil

Yeal Kim llegó a Argentina desde Corea en 1976, a los 18 años, acompañado por su familia, sin recursos ni conocimientos del idioma local. La familia Kim se estableció en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, donde comenzaron a trabajar con una sola máquina textil que operaban entre todos, repartidos por turnos y muchas veces durmiendo en el piso.

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En una nota que Kim dio en Infobae en junio de 2018 recuerda su historia: “Nos dividíamos toda la familia, un par de horas cada uno, para que la máquina trabajara las 24 horas”. En un año, ya contaban con 20 máquinas. De esos inicios, la familia Kim fundó una compañía que se transformó en una de las mayores tejedurías del país, con una planta de 30.000 metros cuadrados en San Martín y más de 470 empleados registrados en 2018.

Kim trabajó como operario de maquinaria y como cadete (Lihue Althabe)

Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por los recurrentes vaivenes de la economía argentina. En 1998, Amesud afrontó su primera crisis grave, lo que lo llevó a solicitar lo que fue su primer concurso preventivo. El acuerdo con los proveedores fue homologado un año después, pero el proceso se extendió hasta 2013.

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La experiencia y la mirada del empresario quedaron plasmadas en sus evaluaciones sobre el contexto industrial del país. Hacia 2018 señaló a Infobae: “Este gobierno no demuestra una clara política industrial. Corea en los ’70 era un país muy pobre. Hoy es el único país que en los últimos 50 años pasó de ser un país muy pobre a uno desarrollado. El secreto fue la política de industrialización y de exportación. Uno de los motores que traccionó muy fuerte la economía de Corea fue el textil”.

Y aseguró: “Seguramente se conozca acá Daewoo Electronics Es una empresa netamente textil. Y Samsung, otra de las empresas más conocidas, es un conglomerado que tenía un proyecto textil de muchos años. Argentina es un país muy destacado intelectualmente, los argentinos son muy inteligentes. Aún así, sería ideal que tengamos trabajo digno con altos salarios y que sean trabajos muy tecnológicos. Pero para crear esos trabajos yo considero que se necesita preparación. Falta mucha educación y política de apoyo y fomento. En nuestro rubro, el textil, podemos tomar mucha mano de obra aún sin preparación. Lamentablemente en Argentina hay mucha desocupación y pobreza. Para nuestro sector, cuando crece la pobreza, nuestro mercado se achica".

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