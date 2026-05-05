El origen biológico del miedo a las alturas: cómo la evolución moldeó una respuesta automática al peligro

El miedo a las alturas responde a un mecanismo biológico de supervivencia desarrollado a lo largo de millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vértigo que aparece al asomarse a un balcón o a un acantilado no es una simple sugestión. Se trata de una reacción física inmediata, difícil de controlar, que se activa incluso cuando no hay un riesgo real. Ese impulso que lleva a retroceder surge de forma automática: el cuerpo reacciona antes de que intervenga el razonamiento.

Lejos de tratarse de una debilidad o rasgo individual, el miedo a las alturas forma parte de un sistema biológico. Un análisis realizado por el biólogo evolutivo Scott Travers para Forbes, explica que esta respuesta se construyó a lo largo de millones de años como un mecanismo de supervivencia que aún hoy permanece activo.

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El mismo análisis destacó que el miedo a las alturas responde a una lógica adaptativa: el cerebro no distingue entre un entorno seguro y uno potencialmente peligroso cuando detecta una gran distancia al suelo. Esa respuesta automática, heredada de la evolución, sigue operando en escenarios modernos, incluso cuando el riesgo real muchas veces no existe.

Un reflejo anterior a la experiencia

Uno de los datos más contundentes que respaldan el origen innato de este miedo proviene de experimentos clásicos en psicología del desarrollo. En 1960, las investigadoras Eleanor Gibson y Richard Walk diseñaron el llamado precipicio visual, un dispositivo que simulaba una caída mediante una ilusión óptica.

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Experimentos con bebés y animales demostraron que la reacción al vértigo es innata y no depende de experiencias previas negativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bebés de entre seis y catorce meses se negaban a avanzar sobre la superficie transparente, incluso cuando sus cuidadores los llamaban desde el otro lado. El comportamiento se repitió en distintas especies y los resultados resultaron consistentes tanto en humanos como en animales.

Polluelos evaluados apenas un día después de nacer evitaban la zona que aparentaba profundidad, sin haber tenido experiencias previas que justificaran ese temor.

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Este patrón también se observó en corderos, cabras, gatitos y roedores. La coincidencia entre especies reforzó la idea de que no se trata de un aprendizaje adquirido, sino de una respuesta biológica preconfigurada.

La teoría evolutiva del miedo

Según Travers, durante décadas el modelo dominante para explicar las fobias se apoyó en el condicionamiento: una experiencia negativa generaba una asociación duradera con el peligro. Investigaciones posteriores cuestionaron esa explicación para ciertos miedos específicos.

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El sistema vestibular y la percepción visual trabajan juntos para mantener el equilibrio, pero esta coordinación se altera frente a alturas y genera inseguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de los investigadores Menzies y Clarke mostró que muchas personas con miedo a las alturas no podían identificar un evento desencadenante. No existían recuerdos de caídas ni episodios traumáticos asociados. El temor aparecía desde etapas tempranas de la vida.

Además, estudios posteriores indicaron que las caídas infantiles eran más frecuentes entre quienes no desarrollaban este miedo, ya que estos niños tendían a explorar más y se encontraban menos inhibidos frente a situaciones elevadas. Esto contradice la lógica tradicional del aprendizaje por experiencia.

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En este contexto, la teoría de la predisposición propuesta por el psicólogo Martin Seligman ofreció una explicación alternativa. Según este enfoque, la evolución favoreció la aparición de respuestas automáticas frente a amenazas recurrentes. Las alturas encajan en ese patrón: durante millones de años, evitar caídas representó una ventaja para la supervivencia.

El papel del cerebro en la respuesta al vértigo

De acuerdo con el informe de Travers, la neurociencia permitió avanzar en la comprensión de los mecanismos internos que activan esta reacción. Un estudio publicado en la revista científica Journal of Neuroscience identificó un grupo específico de neuronas en la amígdala basolateral, una región cerebral asociada al procesamiento del miedo.

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La neurociencia identificó neuronas especializadas en la amígdala basolateral que se activan ante superficies elevadas, desencadenando respuestas físicas inmediatas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas neuronas se activaban de forma selectiva cuando los animales se encontraban en superficies elevadas. El estímulo generaba respuestas fisiológicas, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la inmovilidad.

Un dato relevante del estudio es que estas células no respondían a otros estímulos amenazantes, como sonidos intensos o señales de depredadores. Esto sugiere la existencia de un circuito especializado para detectar el riesgo asociado a la altura.

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La interacción entre visión y equilibrio

El miedo a las alturas no depende únicamente de la percepción visual. Interviene también el sistema vestibular, ubicado en el oído interno, encargado de regular el equilibrio y la orientación espacial.

En condiciones normales, ambos sistemas funcionan de manera coordinada. En situaciones de altura, esta sincronización se altera. Los puntos de referencia visuales se vuelven lejanos y menos precisos, mientras el sistema vestibular intenta compensar la inestabilidad.

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En personas con acrofobia, el miedo a las alturas se potencia por una mayor dependencia de las referencias visuales para sostener el equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este desajuste genera una sobrecarga sensorial que se traduce en mareo, inseguridad y sensación de pérdida de control. La experiencia no solo implica miedo, sino también una respuesta física compleja.

En personas con acrofobia, esta interacción presenta diferencias más marcadas. Estudios mencionados por el experto indican que quienes padecen esta condición dependen en mayor medida de la información visual para mantener el equilibrio. Cuando esa referencia falla, la sensación de inestabilidad se intensifica.

Entre la adaptación y la fobia

No todas las reacciones frente a la altura tienen el mismo significado clínico: mientras que una incomodidad leve o moderada se considera una respuesta normal y funcional, integrada al sistema de protección del organismo, la acrofobia se define por un miedo intenso y persistente que interfiere en la vida cotidiana y afecta entre el 3 % y el 6 % de la población.

Diversos factores influyen en su desarrollo, entre ellos la predisposición genética, el funcionamiento del sistema vestibular y la interpretación cognitiva de las sensaciones físicas. El modelo de diátesis-estrés describe esta interacción como el resultado de vulnerabilidades biológicas combinadas con factores ambientales.