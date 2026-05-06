Panamá

Capturan a uno de los más buscados en Panamá tras ser interceptado en una camioneta blindada

En el vehículo se ubicaron un radio satelital, un router, municiones y otros indicios

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La Policía Nacional informó que el sospechoso se desplazaba en un vehículo blindado. Tomada de la Policía Nacional
La Policía Nacional informó que el sospechoso se desplazaba en un vehículo blindado. Tomada de la Policía Nacional

La Policía Nacional logró la captura de Joshua Andrés Ruiz Batista, alias “Flapy”, uno de los más buscados por tentativa de homicidio, durante un operativo en el sector de Puente del Rey, en el corregimiento de Parque Lefevre.

El sujeto fue interceptado mientras se desplazaba en una camioneta blindada, un elemento que llamó la atención de las autoridades y que forma parte de los indicios levantados en el caso.

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De acuerdo con el informe policial, la aprehensión se produjo en un punto de control, donde unidades detectaron un vehículo sospechoso y procedieron a verificar a sus ocupantes.

Durante la inspección, el individuo presentó un documento que no le pertenecía, lo que permitió confirmar posteriormente su identidad como uno de los requeridos por la justicia por delitos contra la vida y la integridad personal.

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Las autoridades también ubicaron dentro del vehículo varios indicios relevantes, entre ellos un radio satelital, un router, un proveedor de arma de fuego con municiones y un pasaporte, elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fortalecer la investigación en curso.

Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
Durante la verificación, el detenido presentó un documento que no le pertenecía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido es requerido por un hecho ocurrido el 23 de junio de 2021 en la avenida Ernesto T. Lefevre, donde dos personas resultaron víctimas de un intento de homicidio.

Este caso se suma a una serie de operativos recientes ejecutados por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que han derivado en la captura de varios sospechosos vinculados a delitos violentos en distintos puntos del país.

En el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, por ejemplo, fue aprehendido un hombre requerido por tentativa de homicidio, tras ser identificado como presunto responsable de un ataque a tiros ocurrido el 12 de abril de 2026, en el que la víctima resultó gravemente herida.

De igual forma, en San Miguelito, dos personas fueron capturadas por su presunta vinculación con un ataque armado contra una unidad policial, registrado el 25 de abril en el sector de Valle de Urracá. Entre los detenidos figura alias “Estrellita”, de 27 años, así como otro implicado identificado como “Josefa”, ambos puestos a órdenes de la Fiscalía de Homicidio para su procesamiento.

Un hombre fue aprehendido en Ernesto Córdoba Campos por un ataque a tiros ocurrido en abril de 2026. Tomada de la Policía Nacional
Un hombre fue aprehendido en Ernesto Córdoba Campos por un ataque a tiros ocurrido en abril de 2026. Tomada de la Policía Nacional

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación logró la detención provisional de un hombre por tentativa de homicidio y tentativa de femicidio en Panamá Oeste, en un caso ocurrido el 1 de mayo en el sector La Alameda, en Arraiján. Según la investigación, el imputado ingresó a una residencia e intentó causar la muerte a dos personas, quienes resultaron con heridas de gravedad.

Estos casos se producen en un contexto en el que las cifras oficiales reflejan la persistencia de la violencia. Según el informe del Ministerio Público, entre enero y marzo de 2026 se registraron 131 víctimas de homicidio a nivel nacional, con marzo como el mes más violento con 53 casos, seguido de enero con 42 y febrero con 36.

El análisis por región muestra que la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas con 53 homicidios, seguida por San Miguelito con 26 y Panamá Oeste con 17, lo que evidencia la presión que enfrentan estas zonas en materia de seguridad.

Además, el informe indica que el 94% de las víctimas fueron hombres, mientras que el uso de armas de fuego predomina en el 84% de los casos, consolidándose como el principal instrumento en estos delitos.

Infografía muestra un mapa de Panamá con la provincia de Panamá resaltada, el número total de 131 homicidios y el desglose mensual de enero a marzo de 2026.
Entre enero y marzo de 2026, Panamá registró 131 homicidios, con la provincia de Panamá concentrando la mayoría de los casos, según datos del Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han intensificado los operativos y puntos de control en distintas áreas del país como parte de la estrategia de Intervención Control Territorial Focalizado, con el objetivo de ubicar a personas requeridas por delitos graves y reducir los índices de violencia. La captura de alias “Flapy” se enmarca en estas acciones, que buscan desarticular estructuras vinculadas a hechos criminales.

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