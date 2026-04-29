Ciencia

Hipertensión, obesidad y colesterol elevado pueden aumentar hasta un 30% el riesgo de cáncer, alerta un estudio

Una investigación japonesa con más de un millón de participantes sugiere que controlar estos factores de forma conjunta reduciría la probabilidad de desarrollar tumores colorrectales, gástricos, pulmonares y pancreáticos, entre otros. Qué tener en cuenta

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Ilustración médica de una arteria con placa obstructiva y glóbulos rojos, junto a la anatomía del sistema cardiovascular humano.
El síndrome cardiovascular-renal-metabólico avanzado eleva hasta en un 30% el riesgo de cáncer en adultos, según un estudio japonés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades del corazón, los riñones y el metabolismo suelen analizarse por separado. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que, cuando estos problemas se combinan y avanzan, también pueden aumentar el riesgo de cáncer.

Un estudio a gran escala realizado en Japón mostró que las personas con formas avanzadas del síndrome cardiovascular-renal-metabólico presentan hasta un 30% más de riesgo de desarrollar cáncer en comparación con quienes no tienen estos factores.

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La investigación, liderada por Hidehiro Kaneko y Tatsuhiko Azegami, fue publicada en Circulation: Population Health and Outcomes.

Qué es el síndrome cardiovascular-renal-metabólico

Este síndrome es un concepto impulsado por la American Heart Association en 2023. Describe la combinación de problemas que afectan al corazón, los riñones y el metabolismo, como hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol elevado y deterioro de la función renal.

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En términos simples, se trata de un “efecto dominó”: cuando uno de estos sistemas falla, puede afectar a los otros, generando un deterioro progresivo de la salud. Según estimaciones de la AHA, 9 de cada 10 adultos presentan al menos uno de estos factores de riesgo.

Cómo se realizó el estudio

Collage mostrando a un hombre con dolor de pecho y un corazón rojo, y a una mujer usando un glucómetro para medir su azúcar en la sangre.
La acumulación de factores de riesgo como hipertensión, diabetes y deterioro renal eleva la probabilidad de desarrollar cáncer en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación analizó datos de 1.390.901 personas a partir del registro nacional japonés DeSC, con un seguimiento medio de 3,4 años. Los participantes fueron clasificados en cinco etapas según la gravedad del síndrome cardiovascular-renal-metabólico, que van desde la ausencia de factores de riesgo hasta la presencia de enfermedad cardiovascular establecida, como infarto o insuficiencia cardíaca.

A diferencia de estudios que se basan en una única medición, este trabajo permitió evaluar cómo la acumulación de factores a lo largo del tiempo influye en el riesgo de desarrollar cáncer. Los resultados mostraron que esa probabilidad aumenta a medida que el síndrome progresa.

En las etapas iniciales, el incremento fue leve, con subas de apenas unos pocos puntos porcentuales. Sin embargo, a partir de la etapa 3, el aumento se vuelve más marcado, alcanzando un 25% más de riesgo y llegando hasta el 30% en la etapa más avanzada en comparación con quienes no presentan factores de riesgo. Estos resultados se mantuvieron incluso después de ajustar por variables como la edad, el sexo, el consumo de alcohol y el nivel de actividad física.

El estudio también encontró una relación más fuerte, en etapas avanzadas, con distintos tipos de tumores, como los colorrectales, gástricos, pulmonares, pancreáticos, hepáticos, renales, de vejiga y tiroides, además de leucemias y cáncer de vesícula biliar. En cambio, la asociación fue menor en otros casos, como el cáncer de esófago, el melanoma maligno y el linfoma de Hodgkin.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio asocia las etapas avanzadas del síndrome con mayor incidencia de cáncer colorrectal, gástrico, pulmonar, pancreático y de riñón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología, población y etapas de progresión del síndrome

El impacto del síndrome no es igual en todos los grupos. En personas mayores de 65 años, el riesgo en la etapa más avanzada fue un 26% superior respecto a quienes no presentaban factores de riesgo. En menores de esa edad, en cambio, el aumento fue más marcado en etapas intermedias, lo que sugiere que el síndrome puede afectar de manera distinta según el momento de la vida.

También se observaron diferencias entre hombres y mujeres. En los primeros, el incremento se asoció principalmente con tumores de próstata, mientras que en las mujeres se registró un mayor riesgo de cáncer de mama, cuello uterino y útero. Estos datos indican que las estrategias de prevención deberían adaptarse a las características de cada paciente.

Qué implican estos hallazgos para la salud

Los resultados refuerzan la idea de que los factores de riesgo cardiovascular no afectan solo al corazón. Según la American Heart Association, este enfoque permite identificar a personas con mayor probabilidad de desarrollar múltiples enfermedades, no solo cardiovasculares, sino también oncológicas.

En la práctica, esto implica que controlar la presión arterial, el peso, el azúcar en sangre o el colesterol no solo reduce el riesgo cardíaco, sino que también podría disminuir la probabilidad de cáncer. El estudio destaca la importancia de abordar estos factores de manera conjunta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Controlar presión arterial, peso, niveles de azúcar y colesterol puede reducir tanto la probabilidad de enfermedades cardiovasculares como de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrategias recomendadas incluyen:

  • Controlar la diabetes y la hipertensión.
  • Mantener un peso saludable.
  • Reducir el sedentarismo.
  • Evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso.

Este enfoque multidisciplinario permite actuar sobre causas comunes que afectan distintos sistemas del organismo.

Limitaciones y próximos pasos

Los investigadores advierten que, al tratarse de un estudio observacional, no es posible establecer una relación causal directa.

Además, los datos provienen exclusivamente de población japonesa, lo que puede limitar su aplicación a otras regiones. El tiempo de seguimiento, de entre uno y cinco años, también podría ser insuficiente para detectar algunos tipos de cáncer de evolución lenta.

Por ello, tanto la American Heart Association como los autores señalan la necesidad de replicar estos resultados en otras poblaciones y con seguimientos más prolongados.

Este trabajo amplía el alcance de la medicina preventiva al mostrar que distintas enfermedades crónicas pueden estar conectadas. En lugar de analizar cada condición por separado, el enfoque por etapas del síndrome cardiovascular-renal-metabólico permite comprender mejor cómo se acumulan los riesgos.

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