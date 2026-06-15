Murió Abdullah Ibrahim, el maestro sudafricano del jazz que creó el himno contra el apartheid

FILE PHOTO: Abdullah Ibrahim performs at the Jazzaldia Festival in San Sebastian, Spain, July 25, 2017. REUTERS/Vincent West/File Photo

El pianista y compositor Abdullah Ibrahim, quien falleció el lunes a los 91 años, escapó de la Sudáfrica del apartheid para ser descubierto por el gran del jazz Duke Ellington, convirtiéndose en una figura altamente influyente gracias a un estilo musical distintivo y realizando giras mundiales hasta entrados sus noventa años.

Ibrahim pasó muchos años fuera de Sudáfrica —escapó por primera vez en 1962, el año en que el líder antiapartheid Nelson Mandela fue encarcelado—, pero siempre mantuvo un fuerte lazo con su tierra natal, especialmente a través de su música.

PUBLICIDAD

“Ibrahim falleció en paz rodeado de su familia en Alemania tras una breve enfermedad”, indicó su familia en un comunicado. Su última actuación pública en Sudáfrica fue en el Cape Town International Jazz Festival en marzo.

“Abdullah falleció en paz con Sudáfrica y su gente en el corazón. Su amor por su país nunca flaqueó, sin importar en qué lugar del mundo se encontrara”, señaló su pareja, la Dra. Marina Umari.

PUBLICIDAD

El pianista alto y delgado, que grabó más de 70 álbumes, "falleció en paz, rodeado de su familia en Alemania, tras una breve enfermedad", informó la familia. (Foto de GIANLUIGI GUERCIA / AFP)

Nacido como Adolph Johannes Brand en 1934 en el crisol cultural de Ciudad del Cabo, comenzó a tomar clases de piano a los siete años, influenciado por su madre y su abuela.

“Sus primeros recuerdos musicales eran de canciones tradicionales khoi-san africanas y de los himnos cristianos, temas góspel y espirituales que escuchaba de su abuela, quien era pianista en la iglesia local African Methodist Episcopalian, y de su madre, que dirigía el coro”, señala la biografía en su sitio web.

PUBLICIDAD

Debutó profesionalmente a los 15 años, tocando con grandes grupos de swing y formando su primera banda, el Dollar Brand Trio, en 1958 a los 24 años.

Al año siguiente, se unió al septeto The Jazz Epistles, que incluía a otra leyenda musical, el fallecido trompetista Hugh Masekela, y grabó el primer álbum de una banda sudafricana negra.

PUBLICIDAD

Duke Ellington (Wikipedia)

Ellington, un mentor

Para la década de 1960, el jazz se había convertido en símbolo de resistencia contra el apartheid por sus bandas y públicos mixtos, y el gobierno segregacionista endurecía la represión.

Ibrahim y su futura esposa, la cantante de jazz Sathima Bea Benjamin, decidieron marcharse, aceptando un contrato para tocar en un club de la ciudad suiza de Zúrich.

PUBLICIDAD

Allí fue descubierto en 1963 por el pianista estadounidense Duke Ellington, quien quedó tan impresionado que lo llevó a una sesión de grabación en París. Le siguieron invitaciones para actuar.

En 1965, Ibrahim y su esposa se mudaron a Nueva York, donde lideró la orquesta de Duke Ellington en varias ocasiones, estudió en la Juilliard School of Music y se relacionó con otros artistas de jazz.

PUBLICIDAD

Tres años después, la pareja regresó a Ciudad del Cabo y él se convirtió al islam, adoptando el nombre Abdullah Ibrahim.

Abdullah Ibrahim - Mannenberg

En 1974, grabó el icónico “Mannenberg — ‘Is Where It’s Happening’”, que se transformó en un himno contra el apartheid.

Tras el levantamiento estudiantil de Soweto en 1976, que costó la vida a decenas de jóvenes, la pareja volvió a dejar Sudáfrica, llevando a sus dos hijos pequeños nuevamente a Nueva York. Regresaron cuando Mandela fue liberado tras 27 años en prisión en 1990.

PUBLICIDAD

Ibrahim actuó en la investidura de Mandela como primer presidente negro de Sudáfrica en 1994 y fundó una escuela de jazz, aunque siguió viviendo y trabajando internacionalmente, instalándose en sus últimos años en Alemania.

Zen, karate

Con el cabello canoso y una actitud introspectiva y serena, Ibrahim tenía cinturón negro de karate y fue durante décadas alumno de artes marciales japonesas.

PUBLICIDAD

Entre los más de 70 álbumes que grabó, destaca el pacífico y minimalista “3”, registrado cuando tenía 89 años.

Celebró su 90 cumpleaños en 2024 con una gira mundial que incluyó una actuación en Ciudad del Cabo, su regreso después de cinco años.

El pianista y compositor sudafricano Abdullah Ibrahim se presenta en el escenario del Festival Internacional de Jazz de Ciudad del Cabo, el 27 de marzo de 2026 (GIANLUIGI GUERCIA / AFP)

Reflexionando sobre su carrera de 75 años en una entrevista en su ciudad natal, admitió que nunca buscó la fama. “No hacemos esto porque queramos alcanzar la fama”, dijo a Eyewitness News.

Sus composiciones trataban sobre lo que mejor conocía, tal como le aconsejó un profesor, explicó. Y “lo que mejor conozco es mi familia, mis amigos, la gente a mi alrededor, donde crecí, la narrativa de la historia de Ciudad del Cabo”.

Su música buscaba ser “tan sincera que comunicara, pero sin pasado ni futuro, solo el ahora. Si logramos transmitir ese momento, el oyente se sumerge en lo que pueda experimentar”, dijo Ibrahim a la revista Jazzwise en 2021.

“Su legado se parece un poco al de Duke Ellington en cuanto a que fue enormemente influyente tanto como pianista como compositor”, señaló la investigadora musical Christine Lucia.

“No creo que ningún músico de jazz sudafricano haya escapado a esa influencia, y me imagino que tuvo un considerable impacto en las escenas de jazz de los lugares donde vivió, especialmente en Nueva York”.

En 2019, la National Endowment for the Arts de Estados Unidos le otorgó su mayor distinción, el premio Jazz Masters, uno de los muchos reconocimientos a lo largo de su vida musical.

Fuente: AFP