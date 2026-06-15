El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

El Salvador enfrenta nuevas lluvias tras una semana marcada por la Tormenta Tropical Cristina y el paso de una Onda Tropical. (Cortesía: Ministerio de Ambiente )

El Salvador ha experimentado una semana de intensas lluvias provocadas por la Tormenta Tropical Cristina y ahora se prepara para enfrentar nuevos episodios de precipitaciones.

Las autoridades continúan sumando daños en infraestructura, inundaciones y la permanencia de personas en albergues temporales en distintas zonas del país. Mientras el Observatorio de Amenazas advirtió que se mantendrán las lluvias debido a la influencia de una Onda Tropical, la cual podría estar acompañada de ráfagas de viento y actividad eléctrica.

“La semana pasada tuvimos a Cristina, que nos dejó mucha humedad. Ayer tuvimos el paso de una Onda Tropical, que trajo lluvias bastante significativas, para hoy también se esperan lluvias fuertes", detalló el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, durante una conferencia de prensa.

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Depresión tropical Cristina genera copiosas lluvias en Guatemala, Honduras y El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaria de Prensa de la Presidencia

Las recientes lluvias han dejado acumulados de casi 700 milímetros en la zona de San Salvador. Según datos oficiales, ya se registra el 67% de la lluvia promedio del mes de junio, lo que podría convertir a este mes en uno de los más lluviosos del año.

“Ayer tuvimos lluvias con énfasis en el centro y occidente del país. Hoy tendremos una Onda Tropical que producirá lluvias fuertes, similar o un poco más que las tormentas de ayer", precisó Fernando López, ministro de Medio Ambiente.

Las autoridades han insistido en el llamado a la población a mantener la calma, ya que el monitoreo de las condiciones se mantiene activo. “No es ninguna tormenta tropical ni un huracán, sino que es una lluvia que viene por la tarde y noche, acompañada de actividad eléctrica y ráfagas de viento”, afirmó el funcionario.

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Lluvias tipo temporal continúan afectando la zona central y occidental de El Salvador por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y los remanentes de Cristina, con énfasis en San Salvador, La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana Sur. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)

El ministro explicó que las Ondas Tropicales son series de nubes que circulan cada tres días. “Hoy tendremos el paso de una y en dos días, otra que puede ser menos intensa que la que tenemos este día”, indicó López. También informó que durante estas tormentas pueden presentarse ráfagas de viento superiores a los 40 km/h.

El Ministerio de Medio Ambiente advirtió que la saturación de los suelos por las lluvias recientes ha incrementado el riesgo de deslizamientos en varias zonas del país.

Según el ministro se mantiene una vigilancia especial en áreas montañosas y cordilleras como la cordillera norte, la cordillera volcánica central, Apaneca, Matatepec, El Bálsamo, así como en la sierra Berlín, Tecapa y Jucuarán, donde la amenaza de deslizamientos es considerada baja a moderada.

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Las autoridades reiteraron la importancia de monitorear estos sectores ante la posibilidad de nuevos eventos asociados a la continuidad de las lluvias.

(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Emergencias atendidas por autoridades en las últimas horas

El paso de la Tormenta Tropical Cristina ha generado una serie de emergencias que han sido atendidas por las instituciones del Estado en las últimas horas, priorizando la seguridad de la población y el restablecimiento de servicios esenciales.

El Ministerio de Obras Públicas reportó la caída de al menos 28 árboles en diferentes puntos del país, daños en un muro perimetral y afectaciones a dos vehículos en autopistas. No se registran carreteras cerradas y la conectividad vial se mantiene en todo el territorio. Equipos de emergencia permanecen activos en 68 planteles, realizando labores de limpieza, reparación de cárcavas y reconstrucción en zonas como el Malecón del Puerto de La Libertad y el muelle de pescadores.

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El Cuerpo de Bomberos mantiene activas sus 17 estaciones, con personal y equipos listos para responder emergencias. Se realizaron desalojos de árboles caídos, evacuaciones y monitoreo permanente en puntos considerados vulnerables.

Bomberos de El Salvador supervisan el Puente Las Uvas, en Chalatenango, para evaluar las condiciones por lluvias. No se registran novedades en la zona. (Bomberos El Salvador)

Protección Civil destacó la evacuación total de los residentes del Condominio Panamericano en la colonia Escalón tras el colapso de un muro. Se continúa con la evaluación de daños y la atención a incidentes de árboles caídos y vías obstruidas.

En el área de Educación, se reporta que cinco menores permanecen evacuados en un albergue, donde reciben atención lúdica, apoyo psicológico y continuidad educativa mientras se restablecen las condiciones en sus comunidades.

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