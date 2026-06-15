Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

En 2026, más de 112 mujeres murieron de forma violenta en Honduras.

El Ministerio Público confirmó que los casos judicializados están vinculados con violencia intrafamiliar, agresiones sexuales e incumplimiento de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales.

La violencia doméstica figura entre los delitos más denunciados. Según los registros del Ministerio Público, más de medio centenar de requerimientos presentados este año corresponden a ese delito.

Las estadísticas también incluyen procesos por violencia contra la mujer, violación, hostigamiento sexual y agresiones sexuales. Muchos de esos expedientes continúan en distintas etapas procesales y siguen pendientes de resolución en los tribunales competentes.

Incumplimiento de medidas judiciales

Otro grupo de causas corresponde al delito de quebrantamiento de medida o condena. La Fiscalía reportó más de un centenar de acciones penales contra personas que incumplieron disposiciones impuestas por los juzgados, en su mayoría en casos vinculados con violencia contra la mujer.

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Esas medidas suelen derivarse de sentencias o resoluciones judiciales que fijan obligaciones específicas para los agresores. Cuando esas disposiciones se incumplen, pueden dar lugar a nuevos procesos penales.

Entre las medidas ordenadas por los tribunales figuran trabajos comunitarios orientados a generar responsabilidad social por parte de los infractores. Esas tareas incluyen limpieza de espacios públicos, mantenimiento de áreas verdes, chapeo de terrenos y otras labores coordinadas por autoridades municipales o policiales.

El Ministerio Público informó que las sentencias forman parte de 176 acciones penales por hechos que afectan a mujeres y niñas en Honduras.

Según el Ministerio Público, numerosos condenados incumplieron esas obligaciones, lo que provocó la apertura de nuevos expedientes judiciales por desacato a disposiciones emitidas por jueces. Las cifras muestran una mayor incidencia de ese comportamiento entre febrero y mayo.

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Capturas y contexto nacional

Como parte de las acciones de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, los agentes de tribunales solicitaron órdenes de captura en decenas de expedientes en los que había elementos suficientes para requerir la detención de los acusados.

En otros casos, se optó por la citación formal de los imputados para garantizar su comparecencia ante las autoridades judiciales y continuar el debido proceso.

Organizaciones feministas alertan que en Honduras ocurre una muerte violenta de mujer cada 30 horas. (FOTO: Blogs UNAH)

En paralelo, las cifras judiciales difundidas por el Ministerio Público se conocen en un contexto de preocupación por la violencia contra las mujeres en Honduras. De acuerdo con registros del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, más de 112 mujeres fueron asesinadas durante lo que va del año.

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En muchos casos de femicidio tienen antecedentes de violencia física, psicológica, económica o sexual, que en distintas ocasiones fueron denunciados previamente o permanecieron sin visibilidad dentro del entorno familiar y comunitario.

Pese a los avances registrados en los tribunales, especialistas en derechos humanos sostienen que el desafío va más allá de las condenas judiciales. Consideran que la reducción de la violencia contra las mujeres requiere fortalecer la educación preventiva, ampliar los mecanismos de protección para las víctimas y garantizar una respuesta oportuna de las instituciones encargadas de atender las denuncias.

Mientras los procesos judiciales avanzan en los tribunales sampedranos, las estadísticas continúan reflejando la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre la violencia de género. Cada requerimiento fiscal y cada sentencia representan no solo una acción legal, sino también un esfuerzo por garantizar que las víctimas encuentren respuestas en el sistema de justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

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