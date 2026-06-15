El emotivo ida y vuelta de Scaloni y Palermo en la conferencia de la Selección antes del debut: “¡Qué alegría verte!"

El director técnico de la Selección Argentina, sorprendido por la presencia de su ex compañero en Estudiantes de la Plata, no pudo contener las lágrimas al recordar los días en que el "Titán" lo ayudó en sus primeros pasos como jugador profesional

Lionel Scaloni no esperaba ver a Martín Palermo entre los periodistas convocados en la sala de prensa para la conferencia previa al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo. La luz del recinto le impedía distinguir las caras en las primeras filas y, cuando la voz del exdelantero se identificó, el entrenador de la selección argentina se detuvo. Lo que vino después no tenía nada que ver con el Mundial 2026: fue un instante de afecto entre dos excompañeros que compartieron una etapa bisagra en la carrera de Scaloni, antes de que cualquiera de los dos imaginara adónde los llevaría el fútbol.

La escena se produjo este lunes en la conferencia de prensa oficial de la FIFA en el Arrowhead Stadium de Kansas City, a menos de 24 horas del debut de Argentina ante Argelia por la primera fecha del Grupo J. Scaloni llegó a la sala para responder preguntas sobre formación, esquemas tácticos y el estado físico de sus jugadores. Pero fue Palermo, presente en su rol de periodista, quien desestabilizó el tono formal del encuentro con una pregunta que no era del todo una pregunta.

PUBLICIDAD

"Martín Palermo, para DSports. No te hablo como periodista, sino como compañeros que fuimos. Mi pregunta es de esa época que compartimos lindos momentos en Estudiantes y si te imaginabas esto", dijo el exgoleador, antes de que Scaloni alcanzara a responder.

El DT tardó un segundo en reaccionar. "¡Martín! No te vi. Qué me lo iba a imaginar", respondió, con la voz cargada. “Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos”. En ese punto, Palermo también se emocionó y hasta lagrimeó, instante que logró atesorar Infobae.

PUBLICIDAD

El director técnico de la Selección Argentina, sorprendido por la presencia de su ex compañero en Estudiantes de la Plata, no pudo contener las lágrimas al recordar los días en que el "Titán" lo ayudó en sus primeros pasos como jugador profesional

Lo que siguió fue una de las pocas veces en esta Copa del Mundo en que Scaloni habló de sí mismo sin hablar del equipo. El entrenador recordó que su paso por Estudiantes de La Plata no comenzó bien: estuvo tres o cuatro meses sin jugar, en una etapa de incertidumbre que él mismo describió como previa a “la época linda” que vivió en ese club. Fue en ese período donde Palermo, según sus propias palabras, “le abrió las puertas” con su actitud. “Con su alegría”, agregó Scaloni, sin terminar la frase, como si el recuerdo hablara por sí solo.

“Es un amigo del fútbol, Martín, te aprecio un montón. Gracias por estar. Sabés lo duro que es esto, sabés lo lindo que es estar acá y lo duro que es”, dijo el DT ante los medios.

PUBLICIDAD

El momento contrastó con el tono del resto de la conferencia, en la que Scaloni había hablado de equilibrio, de no cargar con la palabra “presión” y de que el campeonato del mundo “es un deporte” y “hay cosas más importantes”. Esa misma calma fue la que sostuvo el intercambio con Palermo: sin aspavientos, sin discurso preparado, con la emoción a flor de piel pero sin desbordarse.

Antes de cerrar ese momento y retomar las preguntas del resto de la prensa, Scaloni prometió algo que ya no era táctica ni estrategia: “Con mucho respeto e ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo y hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos eso”.

PUBLICIDAD

Palermo no fue el único rostro conocido que apareció en la sala. También estaba Djalminha, el exmediocampista brasileño, cuya presencia arrancó una broma del propio Scaloni. “Martín, este jugaba mejor que vos. Vos hacías goles, pero aquel... vos sabés que te quiero mucho”, le dijo a su ex compañero en Deportivo La Coruña. Y luego, con más seriedad, agregó: “Me gusta que un brasileño hinche por Argentina."

La conferencia de prensa de Scaloni

Scaloni confirmó la disponibilidad de Dibu Martínez y Julián Álvarez para el debut ante Argelia en Kansas City (Reuters)

La conferencia también tuvo otros pasajes de peso. Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez estará disponible para el debut del martes, aunque aclaró que el equipo titular se lo comunicaría a los jugadores recién en el entrenamiento de esa tarde.

PUBLICIDAD

Sobre Julián Álvarez, quien arrastraba un problema en el tobillo, el DT fue directo: “Lo hemos estado cuidando y está bien. Ha dado su fruto la recuperación y para mañana está disponible.” Respecto de Lionel Messi, prefirió no agregar más de lo que ya dice la cancha: “Todo el mundo quiere verlo jugar. No veo nada negativo que él esté adentro de la cancha. Ha estado en diferentes condiciones y siempre fue fundamental.”

Sobre el rival del debut, Scaloni fue preciso sin revelar demasiado. Argelia, dijo, “es un rival similar a Marruecos“, con jugadores rápidos adelante y la capacidad de jugar con línea de tres o de cuatro defensores según el partido. “Dependerá mañana cómo quieran jugar. Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles”, advirtió. El partido de Brasil ante Marruecos fue su ejemplo de referencia para no confiarse: “Ya hemos visto con España que no hay rival fácil."

PUBLICIDAD

En cuanto al plantel, el DT descartó lesionados de cara al debut y dejó abierta la posibilidad de que Nicolás Tagliafico se incorpore al trabajo grupal en el entrenamiento de esa tarde. “Al final, el equilibrio está por delante. Jugamos con once y alguno se tiene que quedar afuera”, resumió sobre las dificultades para definir la lista. El calor de Kansas City, que esperaban más intenso, también tuvo su espacio en la rueda de prensa: “La ciudad nos recibió muy bien y el centro de entrenamiento es fantástico”.

Argentina y Argelia se enfrentarán este martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el árbitro polaco Szymon Marciniak a cargo del partido.

PUBLICIDAD