El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Alfredo Ortega Franco fue electo como Experto Independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU para el período 2027-2030. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco fue electo como Experto Independiente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2027–2030, durante la 42ª Reunión de los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos celebrada en Nueva York, en una designación que marca la primera vez que Guatemala logra integrar ese órgano de tratado con un candidato nacional, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En esa reunión, realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, se eligieron nueve de los 18 integrantes del Comité de Derechos Humanos, según la información oficial. El órgano está compuesto por expertos independientes con competencia reconocida en derechos humanos.

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La elección de Ortega Franco coloca por primera vez a Guatemala dentro de ese comité y, según el Minex, reafirma el compromiso del país con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Esa posición, añade el documento, está guiada por la intención de fortalecer el diálogo entre los sistemas universal y regional, mejorar la eficiencia del comité y ampliar el acceso a su jurisprudencia.

Alfredo Ortega Franco fue electo como Experto Independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU para el período 2027-2030. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Comité supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Comité de Derechos Humanos supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados, según el comunicado oficial. Su tarea se concentra en vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese instrumento internacional.

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El pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de acuerdo con la Cancillería guatemalteca. Ese tratado desarrolla mecanismos de colaboración para implementar los derechos civiles, políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La función central del comité es examinar cómo los Estados parte cumplen esos compromisos internacionales. El documento oficial señala que esa labor está orientada a la promoción y protección de los derechos civiles y políticos en todo el mundo.

Ortega Franco tiene más de 15 años de experiencia en derecho internacional y derechos humanos

Alfredo Ortega Franco cuenta con más de 15 años de experiencia en derecho internacional público y derechos humanos. Su trayectoria incluye trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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En esos espacios participó en la preparación de decisiones en casos de impacto regional. También trabajó en asuntos vinculados con independencia judicial, derechos de los pueblos indígenas, libertad de expresión, democracia y protección de personas en situación de vulnerabilidad, tanto en el plano nacional como en el internacional.

Ortega Franco es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Rafael Landívar y tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, según la información oficial.

El Gobierno de Guatemala agradeció a los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el respaldo a la candidatura de Ortega Franco. La comunicación del Minex sostiene además que el país mantiene su convicción de que el multilateralismo efectivo, basado en el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos, sigue siendo una herramienta indispensable para construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible.

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