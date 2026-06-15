El gobernador de Chaco anunció un aumento salarial para la Policía

El gobernador Zdero durante el anuncio del aumento salarial para la fuerza provincial.

El gobernador LeandroZdero anunció este 15 de junio, durante el 73° aniversario de la Policía del Chaco, una serie de cambios para 2026 que incluyen un aumento salarial y medidas sobre ingresos y control interno que, según el Gobierno provincial, apuntan a fortalecer el trabajo policial.

Entre las decisiones con fecha definida, Zdero confirmó que desde el 1 de enero del próximo año regirá un nuevo esquema laboral de ocho horas de servicio por 24 de franco, presentado por el mandatario como una demanda histórica del personal policial, según la información oficial de la Provincia del Chaco.

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El paquete también incluye la creación de la Unidad Policial de Control Interno en todas las dependencias policiales, el inicio en agosto de un nuevo proceso de incorporación de aspirantes a la Escuela de Policía y un aumento del 30% en el servicio de adicionales para el personal policial, que comenzará a regir en julio, de acuerdo con el texto oficial.

Zdero además dispuso la actualización de la liquidación de haberes para que los efectivos cobren los salarios correspondientes a su nueva jerarquía y confirmó el pago retroactivo de los ascensos, que se abonará en tres cuotas, según informó el Gobierno del Chaco.

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Durante el acto por el 73° aniversario, el gobernador sostuvo que su gestión busca respaldar a la institución con medidas concretas. “Venimos a reconocer los logros de una institución que cumple una tarea fundamental para la sociedad y que merece ser acompañada con hechos concretos”, afirmó Zdero, según la comunicación oficial.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, saluda a una oficial de policía durante el anuncio de un aumento salarial para la fuerza

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Javier Romero, la presidenta de la Legislatura Carmen Delgado y autoridades de los distintos poderes del Estado, de acuerdo con la misma fuente.

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La modificación del régimen laboral fue uno de los anuncios centrales del acto. Según Zdero, desde el 1 de enero próximo se implementará el sistema de ocho horas de servicio por 24 de franco para el personal de la Policía del Chaco.

“Es una medida que reconoce el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres policías y que pocas provincias del país han logrado implementar”, dijo el gobernador.

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En la misma ceremonia, Zdero anunció la firma de un comodato para la sede del Club Deportivo Policiales. Según la información oficial, la medida busca dar previsibilidad institucional a un espacio de encuentro y contención para la familia policial.

El gobernador también ratificó el respaldo político de su administración a la fuerza provincial. “Quiero que sepan que van a tener un Gobierno y un gobernador que los va a acompañar, que los va a respaldar y que va a defender a quienes trabajan con honestidad y profesionalismo en el marco de la ley”, expresó, según la fuente oficial.

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En otro tramo de su discurso, Zdero hizo un llamado a los legisladores provinciales para que acompañen iniciativas vinculadas a seguridad. “Quiero hacer un llamado especial a los legisladores de nuestra provincia a que realmente se pongan del lado de los ciudadanos. Tenemos que darles las herramientas al Poder Judicial porque hace mucho tiempo estamos intentando tratar la Ley de Reiterancia”, afirmó, según la Provincia del Chaco.

El ministro Matkovich destacó durante el acto el rol de las fuerzas de seguridad y el trabajo coordinado del área desde el inicio de la gestión provincial. “En la vida hay que ser agradecido y reconocer la tarea de quienes nos cuidan”, dijo el funcionario, según la Provincia del Chaco.

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Matkovich agregó: “Ser policía es una lección, es un compromiso y fundamentalmente requiere vocación de servicio”. También afirmó: “Desde que asumimos el 10 de diciembre del año 2023 venimos trabajando de manera armónica y coordinada con las fuerzas federales, la Justicia federal y provincial, y la sociedad en su conjunto. De esa manera hemos marcado un antes y un después. Nosotros no vinimos a pactar con nadie y vamos a ir progresivamente apartando a aquellos que están al margen de la ley”, según la misma fuente.