Política

El gobernador de Chaco anunció un aumento salarial para la Policía

Será de un 30% en los servicios adicionales desde julio. La medida forma parte de un paquete para 2026 e incluye cambios en ingresos y supervisión

Guardar
Google icon
El gobernador Leandro Zdero, vestido con traje y sobretodo, sostiene una placa con un escudo, junto a un oficial de policía en uniforme azul oscuro
El gobernador Zdero durante el anuncio del aumento salarial para la fuerza provincial.

El gobernador LeandroZdero anunció este 15 de junio, durante el 73° aniversario de la Policía del Chaco, una serie de cambios para 2026 que incluyen un aumento salarial y medidas sobre ingresos y control interno que, según el Gobierno provincial, apuntan a fortalecer el trabajo policial.

Entre las decisiones con fecha definida, Zdero confirmó que desde el 1 de enero del próximo año regirá un nuevo esquema laboral de ocho horas de servicio por 24 de franco, presentado por el mandatario como una demanda histórica del personal policial, según la información oficial de la Provincia del Chaco.

PUBLICIDAD

El paquete también incluye la creación de la Unidad Policial de Control Interno en todas las dependencias policiales, el inicio en agosto de un nuevo proceso de incorporación de aspirantes a la Escuela de Policía y un aumento del 30% en el servicio de adicionales para el personal policial, que comenzará a regir en julio, de acuerdo con el texto oficial.

Zdero además dispuso la actualización de la liquidación de haberes para que los efectivos cobren los salarios correspondientes a su nueva jerarquía y confirmó el pago retroactivo de los ascensos, que se abonará en tres cuotas, según informó el Gobierno del Chaco.

PUBLICIDAD

Durante el acto por el 73° aniversario, el gobernador sostuvo que su gestión busca respaldar a la institución con medidas concretas. “Venimos a reconocer los logros de una institución que cumple una tarea fundamental para la sociedad y que merece ser acompañada con hechos concretos”, afirmó Zdero, según la comunicación oficial.

El gobernador Leandro Zdero, un hombre de cabello gris y traje oscuro, estrecha la mano de una oficial de policía uniformada en un evento al aire libre
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, saluda a una oficial de policía durante el anuncio de un aumento salarial para la fuerza

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Javier Romero, la presidenta de la Legislatura Carmen Delgado y autoridades de los distintos poderes del Estado, de acuerdo con la misma fuente.

La modificación del régimen laboral fue uno de los anuncios centrales del acto. Según Zdero, desde el 1 de enero próximo se implementará el sistema de ocho horas de servicio por 24 de franco para el personal de la Policía del Chaco.

“Es una medida que reconoce el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres policías y que pocas provincias del país han logrado implementar”, dijo el gobernador.

En la misma ceremonia, Zdero anunció la firma de un comodato para la sede del Club Deportivo Policiales. Según la información oficial, la medida busca dar previsibilidad institucional a un espacio de encuentro y contención para la familia policial.

El gobernador también ratificó el respaldo político de su administración a la fuerza provincial. “Quiero que sepan que van a tener un Gobierno y un gobernador que los va a acompañar, que los va a respaldar y que va a defender a quienes trabajan con honestidad y profesionalismo en el marco de la ley”, expresó, según la fuente oficial.

En otro tramo de su discurso, Zdero hizo un llamado a los legisladores provinciales para que acompañen iniciativas vinculadas a seguridad. “Quiero hacer un llamado especial a los legisladores de nuestra provincia a que realmente se pongan del lado de los ciudadanos. Tenemos que darles las herramientas al Poder Judicial porque hace mucho tiempo estamos intentando tratar la Ley de Reiterancia”, afirmó, según la Provincia del Chaco.

El ministro Matkovich destacó durante el acto el rol de las fuerzas de seguridad y el trabajo coordinado del área desde el inicio de la gestión provincial. “En la vida hay que ser agradecido y reconocer la tarea de quienes nos cuidan”, dijo el funcionario, según la Provincia del Chaco.

Matkovich agregó: “Ser policía es una lección, es un compromiso y fundamentalmente requiere vocación de servicio”. También afirmó: “Desde que asumimos el 10 de diciembre del año 2023 venimos trabajando de manera armónica y coordinada con las fuerzas federales, la Justicia federal y provincial, y la sociedad en su conjunto. De esa manera hemos marcado un antes y un después. Nosotros no vinimos a pactar con nadie y vamos a ir progresivamente apartando a aquellos que están al margen de la ley”, según la misma fuente.

Temas Relacionados

Leandro ZderoChacopolicíaseguridadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PRO exigió la presentación de Adorni en el Congreso y reclamó: “Podría resolver esta situación renunciando”

El diputado Álvaro González apuntó contra el jefe de Gabinete y aseguró que se trata de un problema del Poder Ejecutivo. Además, afirmó: “No estoy de acuerdo con la moción de censura porque automáticamente te dicen que sos funcional al kirchnerismo”

El PRO exigió la presentación de Adorni en el Congreso y reclamó: “Podría resolver esta situación renunciando”

El canciller Quirno informó los motivos por los que el gobierno de Bolivia rechazó el ingreso de diputados argentinos

Según el funcionario argentino las autoridades bolivianas detectaron inconsistencias en la documentación presentada por la delegación en los controles migratorios. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, explicó

El canciller Quirno informó los motivos por los que el gobierno de Bolivia rechazó el ingreso de diputados argentinos

Diputados argentinos denunciaron que el gobierno de Bolivia les prohibió el ingreso al país

La delegación llegó a La Paz pero fue detenida en el aeropuerto por agentes de la Dirección de Migraciones, que argumentaron irregularidades en el trámite migratorio. Luego los trasladaron a Santa Cruz de las Sierras, desde donde fueron deportados

Diputados argentinos denunciaron que el gobierno de Bolivia les prohibió el ingreso al país

Qué es la moción de censura y qué necesita la oposición para remover al jefe de Gabinete Manuel Adorni

Incorporado en la reforma de la Constitución de 1994, el procedimiento jamás se aplicó hasta ahora. Infobae consultó a abogados constitucionalistas sobre los detalles de la herramienta que busca aplicar la oposición

Qué es la moción de censura y qué necesita la oposición para remover al jefe de Gabinete Manuel Adorni

“Nos preparamos para ganar”: nuevo mensaje de Fernando De Andreis sobre el futuro del PRO

El diputado nacional y secretario general del PRO reivindicó el rol del partido en el escenario político nacional y aseguró que el espacio trabaja para consolidarse como una alternativa al gobierno de Javier Milei

“Nos preparamos para ganar”: nuevo mensaje de Fernando De Andreis sobre el futuro del PRO

DEPORTES

Guiños a próceres, a Messi y a los héroes de Malvinas: el emotivo video de Argentina antes de su debut en Mundial

Guiños a próceres, a Messi y a los héroes de Malvinas: el emotivo video de Argentina antes de su debut en Mundial

Tiene 11 años, entrena desde los cuatro y quiere convertirse en una leyenda del boxeo

Las imágenes del escándalo amoroso en Brasil: aseguran que el presidente de la Confederación llevó a su amante al Mundial

El gesto de Lionel Messi que provocó una ovación de los hinchas de Argentina en la puerta de la concentración

El emotivo ida y vuelta de Scaloni y Palermo en la conferencia de la Selección antes del debut: “¡Qué alegría verte!"

TELESHOW

El cumpleaños sorpresa de Nico Vázquez junto a Dai Fernández y todos sus seres queridos: “Me siento muy bendecido”

El cumpleaños sorpresa de Nico Vázquez junto a Dai Fernández y todos sus seres queridos: “Me siento muy bendecido”

Moria Casán frenó en vivo a su cronista por asociarla con una cábala para el partido de Argentina: “¡No, no, no!”

Fito Páez y su emotiva despedida a Taty Almeida: “Te quise mucho y te llevo dentro de mi corazón”

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

INFOBAE AMÉRICA

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Murió Abdullah Ibrahim, el maestro sudafricano del jazz que creó el himno contra el apartheid