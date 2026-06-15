Escaló por un andamio para robar un departamento en Palermo, logró escapar, pero fue detenido: tenía 20 antecedentes

El momento en que la Policía de la Ciudad detuvo a los dos delincuentes y recuperó la totalidad de los elementos sustraídos

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a dos ladrones que protagonizaron un robo en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Fuentes policiales indicaron que uno de los delincuentes acumulaba diez antecedentes, dos condenas y ocho procesamientos. En estos momentos, ambos se encuentran a disposición de la Justicia.

El asalto ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Julián Álvarez al 2500. Allí, uno de los ladrones escaló por un andamio de una obra en construcción lindera al edificio e ingresó al departamento a través del balcón, mientras el otro sospechoso hacía de “campana”.

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Una vez adentro, el delincuente sorprendió a la víctima —un joven de 20 años— mientras dormía. El asaltante simuló estar armado, redujo al joven y le robó sus pertenencias. Entre los elementos sustraídos se encontraban una tablet, una cámara fotográfica, dinero en efectivo y otros efectos personales. Luego huyó.

El robo ocurrió en un departamento ubicado en la calle Julián Álvarez al 2500, Palermo

La víctima logró liberarse y llamó al 911. Con las descripciones físicas de los sospechosos, los operadores del Centro de Monitoreo Urbano lograron reconstruir el recorrido de los asaltantes a través de las cámaras de seguridad de la zona.

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A partir del seguimiento de las cámaras de seguridad, efectivos de la Comisaría Vecinal 2B detuvieron a uno de los delincuentes en avenida Santa Fe al 3100.

Minutos después, localizaron al segundo delincuente en Austria al 1800, quien estaba oculto entre vehículos estacionados. Durante los procedimientos, los agentes recuperaron la totalidad de los elementos sustraídos.

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Los ladrones se llevaron una tablet, una cámara fotográfica y dinero en efectivo

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, uno de los detenidos, de 25 años, acumulaba diez antecedentes registrados entre 2020 y 2026. Cuatro de ellos fueron por robo (19 de febrero de 2020; 14 de mayo y 24 de octubre de 2022; y 14 de enero de 2023); dos por tentativa de robo (18 de marzo y 30 de agosto de 2020); dos por cuidado de coches sin autorización legal (26 de julio de 2022 y 15 de mayo de 2026); uno por tenencia de estupefacientes (12 de enero de 2023) y otro por averiguación de ilícito (20 de septiembre de 2022).

Además, registraba dos condenas judiciales: una por hurto, dictada el 7 de febrero de 2019, y otra en una causa tramitada ante el Tribunal Oral de Menores N° 3, el 12 de marzo de 2020. También acumulaba ocho procesamientos por distintos delitos, entre ellos robo, tentativa de robo y extorsión.

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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 dispuso la detención de ambos imputados y los acusó de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad agravada por escalamiento.

Los detenidos están acusados de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad agravada por escalamiento

A fines de mayo, la Policía de la Ciudad detuvo en Palermo a dos motochorros de nacionalidad peruana. Uno de ellos contaba con 20 antecedentes penales por diversos delitos y contravenciones cometidos en los últimos siete años. El operativo comenzó cuando los agentes detectaron a los sospechosos circulando en una moto Bajaj Rouser NS200 de manera zigzagueante por Juan B. Justo y Charcas. Cuando les ordenaron detener la marcha, los hombres intentaron huir, pero fueron interceptados a pocos metros.

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