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Moria Casán frenó en vivo a su cronista por asociarla con una cábala para el partido de Argentina: “¡No, no, no!”

La diva, en la previa del primer partido de la Selección contra Argelia en el Mundial 2026, se plantó con su notero que se encontraba en un bar

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La diva, en la previa del partido de la Selección contra Argentina en el Mundial 2026, se plantó desde un móvil de La mañana con Moria en un bar (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

El lunes feriado en La mañana con Moria (Eltrece) transcurría entre risas cuando Moria Casán presentó al cronista Giuliano Fessia como “nuestro movilero guapísimo, fitness, mi amor”, elogiando su energía antes de dar paso al móvil desde un bar temático. En la previa del primer partido que jugará Argentina contra Argelia en el Mundial 2026, la diva mostró su lado más supersticioso y frenó a su periodista cuando quiso asociarla con una cábala.

El cronista tomó la palabra para mostrar el ambiente festivo y las propuestas gastronómicas preparadas para los hinchas de la Selección Argentina. “Esta es la previa de confianza. El famoso trago, ¿sabes cómo se llama este trago? El Diez”, explicó, mientras recorría la mesa cabulera.

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Entre hamburguesas mundialistas, cerveza servida en copa y una picada bautizada en honor a la conductora, Giuliano remarcó: “Ahora, mirá la estrella: la picada Moria Casán”.

moria casán
"¡No, no, no! Qué la mesa cabulera no tenga mi nombre", lanzó Moria al ver el "homenaje" que le había hecho el bar y que desató su molestia con el cronista (La mañana con Moria, Eltrece)

La respuesta de Moria Casán no se hizo esperar. “No, pero no. Te pido un favor, te pido un favor. Te lo agradezco, pero no me pongan en la mesa cabulera. No, no, no, no, la mesa cabulera que no tenga mi nombre, porque si no me muero, no”, expresó con firmeza, dejando clara su incomodidad ante la superstición.

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El cronista intentó suavizar la situación y propuso: “Esta es la picada para festejar. No tiene ‘japaleta’”. Pero la diva no cedió: “La picada en otra mesa para otro día”, sugirió, sumando una cuota de humor.

Mientras el móvil continuaba mostrando delicias como “esta montaña de papa con cheddar”, la conductora elogió el lugar: “Está buenísimo el lugar, ¿eh?”, y remató con ironía: “Ahora las calorías no importan”.

En un momento lúdico, el cronista propuso un juego de figuritas y pidió a Moria Casán que eligiera una al azar. Al salir la figurita de Mac Allister de la selección argentina, celebró: “Nos tocó Mac Allister de la selección argentina, que esto significa una buena señal”.

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“Qué divino, se agradece, pero para otro”, lanzó Moria sin ningún interés en ser asociada a una cábala para el partido de Argentina-Argentina en el Mundial 2026

A lo largo del intercambio, la conductora se mantuvo firme en su decisión de no quedar asociada con la cábala, reiterando “qué divino, se agradece, pero para otro”, lanzó mientras se agarraba la lola izquierda, un gesto popular en Argentina para alejar la mala suerte o la “yeta”.

El episodio dejó en claro la postura de Moria Casán frente a los rituales y supersticiones, mientras el programa mantuvo el tono distendido y festivo que caracteriza su propuesta matutina.

Un día antes desde su cuenta de la red social X, Moria Casán sorprendió a sus seguidores cuando la conductora, con su estilo inconfundible, propuso una doctrina personal para el bienestar cotidiano que no tardó en despertar reacciones en las redes.

moria casán
Como buena cabulera, La One se agarró no solo la lola izquierda, sino también la derecha

Hellooooo twiteros, paso a saludarlos y desearles lo mejor, relajen en actividad, pásenla más que bomba”, escribió la animadora para abrir un mensaje que rápidamente viró hacia la autoayuda. En esa publicación, presentó lo que denominó “la filosofía del ‘auto todo’”.

Según desarrolló la propia Moria, la base de ese concepto incluye tres pilares: la autogestión (“la capacidad de tomar las riendas de la propia vida sin depender del resto”), el autoabastecimiento (“generar los propios recursos, tanto físicos como emocionales”) y la autovalidación, que consiste en dejar de buscar la aprobación ajena para empezar “a quererse, elegirse y priorizarse”.

La publicación enseguida generó preguntas en los usuarios sobre si la diva estaba “a punto de cambiar de rubro” y convertirse en referente motivacional. Sin embargo, fiel a su ironía, Moria Casán cortó cualquier especulación con una frase inesperada. “En realidad hagan lo que se les canta. Qué tupé el mío, hacer de coach ontológica”, bromeó, siempre fiel a su estilo desenfadado.

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