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“España destruye a Argentina”: la polémica sentencia de un reconocido relator ante un eventual cruce en el Mundial 2026

Paco González fue tajante para hablar sobre las chances del equipo de Lionel Scaloni ante el de Luis de la Fuente, que igualó 0-0 ante Cabo Verde en el debut

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Paco González y la polémica sobre Argentina en el Mundial

A un día del debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, se dio una polémica vinculada a la selección española. Un reconocido comunicador de aquel país lanzó una desafiante frase sobre qué podría pasar en un duelo entre ambos equipos, que por caso quedó trunco en La Finalissima. El comentario fue antes del estreno sin goles del elenco ibérico ante Cabo Verde, que disputa su primer certamen ecuménico.

Paco González es un relator deportivo famoso en España y fue tajante al referirse a las posibilidades del equipo conducido por Lionel Scaloni. “España acaba con Argentina. Destruye a Argentina. No seas cagón. Argentina no existe en este Mundial. No va a llegar ni a cuartos. Nada", sentenció en Tiempo de Juego de la Cadena Cope. El posible choque entre ambas selecciones podría darse en los 16avos de final.

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Luego del empate sin goles entre España y Cabo Verde, el propio González criticó la labor del elenco a cargo de Luis de la Fuente. “Estamos jugando peor que ninguna selección. Parece un partido de leyendas”, aseveró.

“Les hace la pausa, que les echen el agua por la cabeza y a ver si se despiertan. Están jugando a un ritmo... Podrían estar jugando futbolistas retirados como De la Peña o Hierro. No se mueve nadie”, agregó.

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El apuntado de González fue Fabián Ruiz y sostuvo que “no ha hecho nada bien en la primera parte”.

España vs. Argentina
Lamine Yamal y Lionel Messi, referentes de la generación de juego de España y Argentina, respectivamente

El resultado golpeó a una selección española que llegaba como finalista de la Nations League y con una racha de más de 30 partidos sin derrotas. Del otro lado, el punto tuvo valor histórico para un seleccionado africano que disputó su primer partido en una Copa del Mundo.

La igualdad se sostuvo sobre un dato poco habitual: Cabo Verde pasó más de 100 minutos defendiendo sin cometer prácticamente infracciones: apenas registró una falta. Enfrente tuvo a un ataque con nombres como Ferrán Torres, Gavi, Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Marcos Llorente, pero logró desactivar cada intento.

El equipo africano ejecutó un plan definido desde el inicio: no dejar crecer a España y mantenerse siempre dentro de su orden táctico. Pico Lopes, Sidny Cabral y Diney Borges salieron desde el fondo cuando el partido lo permitió, aunque la figura central fue Vozinha. El arquero, de 40 años, contuvo los intentos del conjunto español y quedó como la referencia principal de una actuación que metió a Cabo Verde en la historia del torneo. Su rendimiento sostuvo el empate ante el seleccionado que había conquistado la última Eurocopa.

El empate despertó críticas sobre el equipo de Luis de la Fuente, que no logró imponerse ante un rival africano en su estreno mundialista. El partido remitió al antecedente de España ante Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, cuando también igualó sin goles y luego quedó eliminada por 3-0 en los penales en los octavos de final.

La selección española llegó a este Mundial como una de las candidatas al título, pero el primer partido dejó una señal de alerta. El próximo compromiso será el domingo ante Arabia Saudita en Atlanta, con la necesidad de conseguir una victoria.

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