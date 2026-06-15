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La furiosa crítica de Chilavert a Alfaro tras la caída de Paraguay ante Estados Unidos: el doloroso dardo al arquero Gill

El histórico arquero señaló las falencias de su selección en el debut en el Mundial y también apuntó contra la actitud del plantel: “Los jugadores están como en Disney”

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El exarquero se sumó a las críticas hacia el entrenador argentino y habló de la actitud de Orlando Gill

Las secuelas de la derrota de la selección de Paraguay ante Estados Unidos en su regreso a la Copa del Mundo siguen generando reacciones intensas. La voz de José Luis Chilavert elevó el tono de las críticas al dirigir sus cuestionamientos directamente al trabajo del entrenador Gustavo Alfaro.

Las declaraciones de Chilavert a radio Ñandutí reflejaron una profunda insatisfacción con la gestión del cuerpo técnico. El exarquero fue claro al afirmar: “La realidad nos indica que nunca tuvimos un sistema táctico definido”, atribuyendo la responsabilidad exclusivamente al entrenador. Para el histórico arquero, “el técnico Alfaro es el culpable, porque él, por los años de trabajo que tiene en el mundo del fútbol, él debería con su cuerpo técnico haber estudiado muy bien qué es lo que tiene Estados Unidos”.

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La histórica figura de la selección de Paraguay criticó el planteo de Gustavo Alfaro en el debut mundialista (Reuters/Kiyoshi Mio)
La histórica figura de la selección de Paraguay criticó el planteo de Gustavo Alfaro en el debut mundialista (Reuters/Kiyoshi Mio)

Desde la perspectiva de Chilavert, el análisis táctico de los estadounidenses evidenciaba fortalezas y debilidades que no fueron tenidas en cuenta. Según su juicio, los jugadores de Estados Unidos “son rápidos en el contraataque”, pero presentan carencias en el juego aéreo. Para el exfutbolista, Paraguay desaprovechó sus virtudes tradicionales, especialmente “la pelota parada”, un recurso que, en sus palabras, “no trabajó Alfaro”.

Uno de los aspectos más cuestionados fue la indecisión en la elección del arquero titular. Chilavert subrayó la falta de definición previa al debut, señalando que “él antes de irse de Paraguay ya debería tener definido quién era el arquero titular. Hasta último momento dudaba y esa duda también le genera inestabilidad emocional al arquero”.

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En su análisis sobre el desempeño de Orlando Gill, el ex guardameta fue contundente: “El arquero es el que ve las jugadas de frente y que, en definitiva, si yo veo que me están atacando mucho, yo tengo que hablar con mi defensa y el mediocampo para poder cubrir esos espacios donde estamos teniendo problemas y que yo veo el problema que en su momento, el chico Gill, él no habla, juega mudo y el fútbol es comunicación, más el arquero, es el que tiene que ordenar”.

Orlando Gill fue el titular en el arco de la Albirroja en la derrota 4-1 frente a Estados Unidos (Reuters/Kirby Lee)
Orlando Gill fue el titular en el arco de la Albirroja en la derrota 4-1 frente a Estados Unidos (Reuters/Kirby Lee)

Chilavert también remarcó la importancia de la comunicación y la organización defensiva. Explicó que el arquero debe ser quien ordene la línea y alerte cuando los defensores retroceden demasiado: “Cuando pasan tres cuartos de cancha, ya nuestros defensores están dentro del área de Paraguay. Él debería gritar que los defensores deberían jugar diez metros fuera del área, como jugábamos nosotros con Arce, Ayala, Gamarra, Caniza o Sarabia. Entonces, nosotros nos complementábamos perfectamente”.

El exarquero manifestó su enojo ante la actitud de los jugadores paraguayos después del revés sufrido. Para Chilavert, la reacción del plantel no estuvo a la altura del compromiso: “Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney”.

En su visión, el desenlace del partido exigía una actitud diferente: “Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones”.

El cuerpo técnico de Paraguay tendrá por delante dos duelos para revertir la imagen del primer encuentro (REUTERS/Matthew Childs)
El cuerpo técnico de Paraguay tendrá por delante dos duelos para revertir la imagen del primer encuentro (REUTERS/Matthew Childs)

La crítica de Chilavert no solo recayó en los futbolistas, sino también en la capacidad de Alfaro para adaptarse a las exigencias del torneo. “Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival”, remarcó, subrayando la distancia entre el discurso y la realidad mundialista: “Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial”.

En uno de los fragmentos más duros de su análisis, Chilavert resumió: “No es lo mismo jugar Eliminatorias en casa que ir a enfrentar a estos fenómenos”. Expresó que la preparación física y futbolística fue insuficiente, y lo ilustró con una metáfora: “En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano”.

Además de las declaraciones de Chilavert, previamente Denis Caniza, ex capitán y referente de la Selección, apuntó directamente a una subestimación del rival: “Creo que Alfaro se equivocó en subestimar a Estados Unidos”, sostuvo el ex defensor, quien representó a Paraguay en cuatro mundiales consecutivos.

De esta manera, el ambiente que rodea al combinado guaraní está marcado por la autocrítica y el reclamo de mayor compromiso y preparación. Mientras tanto, el conjunto deberá prepararse para los duelos frente a Turquía y Australia.

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