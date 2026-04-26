Ciencia

La combinación de estrés y picoteo nocturno se asocia con trastornos digestivos

Un estudio sobre más de 15.000 adultos identificó que quienes consumen una parte considerable de sus calorías después de las nueve de la noche y atraviesan altos niveles de tensión presentan más problemas gastrointestinales y menor diversidad de microorganismos digestivos

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Hombre agotado sentado en la cama, rodeado de cajas de pizza, bolsas de patatas fritas y latas de refresco. Detrás, un sistema digestivo y microbios en neón.
Consumir alimentos ultraprocesados y azúcares en la noche modifica negativamente el microbioma intestinal y favorece trastornos digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés diario, el picoteo nocturno y su impacto en la salud intestinal han despertado un creciente interés en la comunidad científica. Según advierte el artículo de Muy Interesante, estos factores no solo afectan la calidad de vida, sino que también pueden desencadenar desequilibrios en los mecanismos digestivos, sobre todo cuando coinciden con rutinas de alimentación desordenadas y horarios irregulares de descanso.

La tendencia a consumir alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares durante la noche, impulsada por el estrés, provoca un círculo vicioso que repercute en la composición y diversidad del microbioma intestinal.

El texto subraya que este tipo de hábitos nocturnos altera los ritmos metabólicos y puede favorecer la aparición de trastornos digestivos, ya que el intestino responde de forma distinta a los estímulos alimentarios fuera de los horarios convencionales.

Concepto de crononutrición y su impacto en la digestión

La crononutrición sostiene que el cuerpo asimila los alimentos según el momento en que se consumen, un principio que se basa en el funcionamiento del reloj biológico o ritmo circadiano. Factores como la sensibilidad a la insulina, la motilidad intestinal y la composición bacteriana varían a lo largo del día, lo que significa que el organismo procesa mejor los alimentos en ciertas franjas horarias.

Picoteo nocturno Freepik
La crononutrición advierte que el horario de la ingesta influye en la digestión y en el equilibrio de la microbiota intestinal (Crédito: Freepik)

Cuando la ingesta se realiza fuera de la ventana metabólica óptima, como ocurre con el picoteo nocturno, el cuerpo gestiona peor los nutrientes y eleva el riesgo de molestias digestivas. El artículo señala que, aunque un desajuste puntual puede tener consecuencias leves, la combinación de estrés crónico y alimentación irregular intensifica los efectos negativos sobre el aparato digestivo y el equilibrio microbiano.

Hallazgos principales del estudio presentado en el Digestive Disease Week 2026

Un reciente estudio presentado en el congreso Digestive Disease Week 2026 analizó a más de 15.000 adultos en dos cohortes independientes y reveló un vínculo entre el estrés crónico, el picoteo nocturno y los problemas intestinales.

Aquellos que consumían más del 25% de su ingesta calórica diaria después de las 21 y experimentaban altos niveles de estrés presentaban entre 1,7 y 2,5 veces más probabilidades de sufrir estreñimiento o diarrea.

Además de los síntomas digestivos, estos participantes mostraron una reducción significativa en la diversidad bacteriana de su microbiota intestinal. Los datos, consistentes en ambos grupos estudiados, refuerzan la hipótesis de que el estrés y el horario de alimentación son factores que interactúan, multiplicando los riesgos para la salud digestiva cuando coinciden en el mismo individuo.

Picoteo nocturno Freepik
Las personas que ingieren más del 25% de su energía diaria después de las 21 h muestran una reducción significativa en la diversidad bacteriana intestinal (Crédito: Freepik)

El eje intestino-cerebro como mecanismo explicativo

El artículo explica que el eje intestino-cerebro es una red de comunicación bidireccional que conecta el sistema nervioso central con el aparato digestivo a través de vías hormonales, neuronales y microbianas. Bajo condiciones de estrés crónico, esta comunicación se ve alterada, lo que puede modificar la motilidad intestinal, aumentar la permeabilidad de la mucosa y generar desequilibrios en la microbiota.

Cuando se suman a este estrés ingestas calóricas relevantes en horas de baja actividad metabólica, el impacto negativo sobre el intestino se agrava. La combinación de estos factores actúa como un “doble golpe” que desestabiliza tanto la función gastrointestinal como el equilibrio de microorganismos, incrementando la probabilidad de sufrir trastornos digestivos y molestias intestinales.

Corrección terminológica: microbiota intestinal frente a “flora intestinal”

El texto advierte que la expresión “flora intestinal” es incorrecta, pues “flora” hace referencia a plantas. El término adecuado es microbiota intestinal, que designa el conjunto de microorganismos —principalmente bacterias, pero también hongos, virus y arqueas— presentes en el sistema digestivo y responsables de funciones esenciales para la salud.

Picoteo nocturno Freepik
Los expertos insisten en utilizar el término microbiota intestinal, y no 'flora intestinal', para referirse al ecosistema microbiano del aparato digestivo (Crédito: Freepik)

Por otra parte, cuando se hace alusión al material genético colectivo de estos microorganismos, el concepto correcto es microbioma. La microbiota es un ecosistema dinámico que participa activamente en la digestión, regula la respuesta inmunitaria y mantiene una comunicación constante con el cerebro, influyendo tanto en el bienestar físico como mental.

Limitaciones del estudio y conclusiones prudentes de los investigadores

El artículo recalca que los resultados del estudio son observacionales, por lo que muestran asociaciones y no una relación causal directa entre el estrés, el picoteo nocturno y los trastornos intestinales. Aunque los datos son consistentes y provienen de cohortes amplias, los investigadores insisten en que no se debe afirmar que estos factores sean la única causa de los problemas detectados.

La Dra. Harika Dadigiri, autora principal, recomienda mantener rutinas alimentarias estructuradas y evitar grandes ingestas nocturnas, pero matiza que no existe prohibición absoluta: “Todo el mundo puede comer su helado, preferiblemente antes en el día”.

La clave, según la experta, está en la constancia de pequeños hábitos y la sincronización de las comidas con el reloj biológico para apoyar la función digestiva.

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