Pochettino habló sobre la realidad de Estados Unidos en el Mundial 2026: “Estamos muy cerca y en un nivel muy alto”

Mauricio Pochettino expone su visión sobre el liderazgo en la selección de Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Reuters)

La selección de Estados Unidos se prepara para el Mundial 2026 bajo el mando de Mauricio Pochettino, quien comparte con GQ su visión sobre la importancia del liderazgo, la imagen y el entorno mediático en el fútbol actual.

Bajo la conducción de Mauricio Pochettino, la selección estadounidense encara la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una generación joven y una mentalidad renovada. El técnico enfatiza que la preparación del equipo integra aspectos tácticos y físicos, así como el fortalecimiento de la imagen profesional y la gestión de la presión mediática. Además, subraya el papel clave de la afición local y el regreso a la buena forma de Christian Pulisic en el planteamiento del equipo nacional.

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La transformación del estilo y la imagen en el fútbol actual

En una conversación con GQ, Pochettino aborda cómo el estilo y la imagen han cobrado peso dentro de la profesión. “Durante la semana, pensamos un poco en ello. Preparamos la estrategia, el plan de juego y todo, pero también lo que vamos a vestir”, comenta el entrenador argentino.

Resalta que la imagen personal implica una responsabilidad institucional: “Es verdad que tienes deberes; tu imagen es muy importante para el club, para la asociación”. Añade: “Creo que es muy importante: no solo lo que vistes, sino cómo te comportas. Así que sí, todos los entrenadores pensamos en eso”.

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Mauricio Pochettino dijo en GQ que el estilo y la imagen ganaron peso dentro de la profesión de entrenador (Mandatory Credit: Steve Roberts-Imagn Images)

Consultado sobre los cambios en los códigos de vestimenta respecto a años anteriores, Pochettino identifica una evolución significativa: “Es la evolución de todo, ¿no? También es la evolución de los entrenadores jóvenes y de las empresas, que permiten vestirse de forma distinta”.

Recuerda la época en la que figuras como Sir Alex Ferguson o Arsène Wenger representaban liderazgo y profesionalismo, siempre con traje y corbata. Para él, esa formalidad transmitía la imagen del club y la sociedad de entonces. “Ahora es más abierto, como en la sociedad”, señala, subrayando la apertura actual en la forma de vestir.

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Para el técnico, la marca personal resulta esencial: “Hoy en día, si llevas un buen reloj o un buen traje… todos (los entrenadores) prestan atención a eso. Es tu marca y tienes que cuidarla. Incluso en la rueda de prensa, la manera en que te presentas es muy importante. Lo mejor es ser genuino”.

Liderazgo y relaciones en el vestuario moderno

La figura del líder en el vestuario ha cambiado y, según Pochettino, existen distintos estilos. “El liderazgo, el carácter y la personalidad de entrenadores como Ferguson y Wenger es difícil de ver hoy; es cierto que los entrenadores jóvenes deben ser más cercanos, más comprensivos”, reconoce.

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Pochettino consideró que los entrenadores jóvenes deben ser más comprensivos con el plantel (Reuters/Kirby Lee)

Matiza que en el pasado también había cercanía: “Ferguson era muy próximo a sus jugadores, un amigo, una figura paternal con un carácter fuerte”. Considera que la calidad de los entrenadores sigue siendo comparable, aunque ahora deben poner especial atención porque los futbolistas crecen con otra educación y diferente acceso a la información.

Destaca un elemento nuevo: “El único problema es que antes no existían las redes sociales. Eso nos obliga a adaptarnos y ser mucho más cuidadosos en el trato con los jugadores”. Hoy, gestiona un entorno donde los futbolistas distribuyen sus responsabilidades: “Los buscan las marcas de moda y todo… es como si fueran una empresa, no solo un jugador. Hay que gestionar estas circunstancias”, explica el entrenador a GQ.

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Comparte su experiencia en París: “Allí aprendimos a manejar esa situación. Entendimos que no es un problema, porque los jugadores son muy profesionales. Se preocupan por estar listos para entrenar y competir, del mismo modo que atienden sus propios intereses”.

La presión mediática y las redes sociales en el fútbol de hoy

El fútbol contemporáneo implica convivir con la exposición constante a críticas y opiniones públicas. Como indica GQ, la presión de la “prensa especializada” y las “redes sociales” marca el día a día de jugadores y entrenadores.

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GQ señala que la exposición constante define una parte del presente del fútbol contemporáneo (Reuters)

Pochettino lo sintetiza: “Eso sucede en todos los países. Soy de Argentina, estuve muchos años en España, luego en Francia y después en Inglaterra. Creo que es algo normal”. Añade que la experiencia brinda cierta distancia: “Como hombre mayor y con experiencia, ya no me afecta. Pero los jugadores, que son jóvenes, escuchan cosas y, por supuesto, no les agradan”.

Afirma que la exigencia es constante: “Si metes tres goles, preguntarán por qué no fueron cuatro o cinco”, reflexiona el entrenador. Sobre la tecnología, ironiza: “Quizá todos deberíamos usar menos el teléfono o solo para leer y pasar el rato, no para deprimirse por una crítica”.

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Preparativos para el Mundial y el resurgimiento de Christian Pulisic

De cara al torneo, Pochettino describe la preparación del equipo durante el último año y medio: “Tratamos de sembrar la mentalidad, empujar y elevar nuestro nivel muy alto. Todos están dando lo mejor, y es sencillo gestionarlo ahora porque cuando entrenamos o tenemos reuniones, están muy enfocados”, detalla para GQ.

Destaca el momento del equipo: “Estamos bien hoy —hablando de táctica, forma física, mentalidad. Creo que estamos muy cerca y en un nivel muy alto para empezar la competición. No tengo dudas de eso”.

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Christian Pulisic aparece como una pieza de referencia en el ataque de Estados Unidos tras un periodo difícil en su club europeo (Mandatory Credit: Bob Donnan-Imagn Images/File Photo)

La relación con la afición resulta fundamental. “El año pasado preguntaba por los aficionados porque el equipo necesita a la gente apoyando. Cuando jugamos en Atlanta, Nueva York y Charlotte, los fans estuvieron increíbles: ya sienten el Mundial. Ahora recibimos esa energía que necesitamos”, expresa el técnico.

Christian Pulisic, referente en el ataque estadounidense tras superar un periodo desafiante en su club europeo, es un foco de confianza renovada. “Por supuesto, sí. Fue difícil ayudarlo cuando estaba en su club. Respetamos ese entorno, pero es así. Cuando llegó, hablé con él, y todo el cuerpo técnico hace lo posible por ayudarlo. Confiamos en él. Necesitaba cambiar la mentalidad”, relata Pochettino a GQ.

El efecto se notó en el campo: “Ahora está en Estados Unidos, donde la gente lo apoya y desea lo mejor para él. Dijimos que, si seguía lo que preparábamos, recuperaría buenas sensaciones: la posibilidad de asistir y marcar. En el primer partido jugado con nosotros, en 45 minutos dio una asistencia y marcó. Eso es importante, y recuperar esa sensación será muy útil para nosotros, para el equipo”.

Para el entrenador, el apoyo de la afición y la atmósfera en los estadios serán claves para desafiar los momentos difíciles: “He estado en diferentes países como jugador y entrenador, y sé lo que significa contar con tus aficionados apoyando. Sin duda ayudan al equipo a respirar y a obtener más energía en los momentos complicados. Es fundamental”, concluye Pochettino.

Pochettino destacó que el apoyo de la afición será clave para enfrentar los momentos difíciles (AP Foto/Rodolfo Gonzalez)

A las puertas del inicio del torneo, la selección de Estados Unidos afronta un desafío exigente, donde la presión externa y las altas expectativas se combinan con una plantilla decidida a consolidar su identidad ante un público entregado, como destaca GQ.

La experiencia de Pochettino internacionalmente le permite afirmar que, en el fútbol profesional, la atención debe centrarse en el juego, sin dejarse influir por voces externas que intenten desviar el rumbo del equipo.