Los 8 alimentos avalados por la ciencia para proteger la memoria y prevenir el deterioro cognitivo

Hasta un 40% de los casos de demencia se vincula con factores modificables como la dieta y refuerza el papel de la nutrición en la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria y la salud cerebral constituyen pilares esenciales para una vida plena, ya que de ellas depende no solo el aprendizaje y la toma de decisiones diarias, sino también la capacidad de mantener la independencia y la calidad de vida a medida que pasan los años. Mantener un cerebro sano es fundamental para conservar la agudeza mental, el equilibrio emocional y la autonomía personal en la adultez y la vejez. Las funciones cognitivas se pueden ver directamente afectadas, por lo que protegerlas resulta imprescindible desde etapas tempranas de la vida.

Además de los hábitos físicos y emocionales, la alimentación se ha consolidado como un factor determinante en el cuidado y la optimización. Numerosos especialistas y organismos de salud coinciden en que incorporar ciertos alimentos y patrones dietéticos recomendados puede contribuir significativamente a mantener estos aspectos saludables. La selección adecuada de nutrientes, respaldada por investigaciones y sugerencias de expertos, se presenta como una herramienta valiosa para potenciar la salud cerebral a lo largo de toda la vida.

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Qué alimentos priorizar para la salud cerebral

Una dieta basada en alimentos para el cerebro puede mejorar la memoria y la función cognitiva, de acuerdo con los últimos hallazgos de la Cleveland Clinic, Harvard y Mayo Clinic. Pescados ricos en omega-3, bayas, verduras de hoja verde, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva virgen extra figuran entre los recomendados por los especialistas, quienes subrayan la importancia de una alimentación variada y equilibrada para mantener la salud cerebral.

La ciencia avala que una alimentación variada y equilibrada con pescados ricos en omega-3, bayas, verduras de hoja verde, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las comidas que aconsejan los expertos destacan:

Pescados grasos como el salmón y la sardina. Bayas como los arándanos, frutillas y moras. Verduras de hoja verde como la espinaca, la col rizada y el brócoli. Cereales integrales. Legumbres. Frutos secos, en especial nueces. Semillas. Aceite de oliva virgen extra.

Consumir estos productos regularmente, junto a la reducción de ultraprocesados, contribuye a fortalecer la memoria y a preservar la función cerebral en todas las etapas de la vida.

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El papel de la nutrición es determinante en la capacidad del cerebro a lo largo del tiempo. Según la Cleveland Clinic, hasta un 40% de los casos de demencia están vinculados a factores modificables como la dieta. El Dr. Babak Tousi, especialista de clínica, resalta el efecto protector de los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados como el salmón, atún o sardinas. Por su parte, Harvard señala que estos productos ayudan a reducir la acumulación de beta-amiloide, proteína relacionada con el deterioro cerebral.

Las bayas se caracterizan por su poder antioxidante debido a antocianinas y flavonoides, compuestos que ayudan a retrasar el envejecimiento cerebral y previenen enfermedades neurodegenerativas. Mayo Clinic destaca el beneficio de frutas para la función cerebral, mientras que uvas y sandía proporcionan polifenoles y licopeno con propiedades protectoras.

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La evidencia también muestra un impacto positivo de las verduras de hoja verde. Col rizada, espinaca, rúcula y brócoli aportan nutrientes clave, como vitamina K, luteína, folato y betacaroteno que, según Harvard, contribuyen a desacelerar el deterioro mental. La Cleveland Clinic indica que ingerir una o dos porciones diarias se asocia con un rendimiento cerebral similar al de alguien 11 años más joven.

Otros alimentos que favorecen el funcionamiento cerebral

Los cereales integrales y las legumbres proporcionan carbohidratos complejos que liberan energía de manera más sostenida, según la Cleveland Clinic, apoyando la función mental continuada. Mayo Clinic destaca la avena, trigo partido, batata y garbanzos como fuentes de glucosa de absorción lenta indispensables para el funcionamiento cerebral.

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Los cereales integrales y las legumbres ofrecen carbohidratos complejos y glucosa de absorción lenta que sostienen la energía mental y apoyan la función cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos, en especial las nueces, y semillas como el sésamo, figuran entre los alimentos más protectores. Harvard señala que el ácido alfa-linolénico (ALA), un omega-3 de origen vegetal presente en las nueces, favorece la salud vascular, tanto del corazón como del cerebro. Asimismo, estos alimentos ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, factores ligados al declive mental.

Otras comidas con respaldo científico incluyen los huevos, fuente de colina que apoya el estado de ánimo; el café y el té verde, que combinan cafeína, antioxidantes y L-teanina para mejorar la concentración; y el chocolate negro (con al menos 70% de cacao), cuyo consumo se asocia con una mejor capacidad de procesamiento y mayor facilidad para recordar palabras, según informes del Dr. Tousi.

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Las dietas mediterránea y MIND destacan, según la Cleveland Clinic, por su eficacia en mantener la estructura y la función cerebral. Ambas modelos priorizan pescado, frutas, verduras, aceite de oliva y frutos secos y excluyen la carne roja y los fritos.

Recomendaciones, cantidades y consejos para mejorar la salud cerebral

Los especialistas aconsejan comer pescado rico en omega-3 una o dos veces por semana, preferiblemente variedades con bajo contenido de mercurio. Para quienes optan por alternativas vegetales, las nueces y las semillas de lino resultan fuentes adecuadas de grasa saludable.

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El consumo de bayas, al menos en dos porciones semanales, favorece el mantenimiento de la memoria, precisa Harvard. Las verduras de hoja verde deben integrarse en la dieta diaria, idealmente en una o dos porciones, para obtener el mayor beneficio, como destaca Harvard.

El té verde y el café surgen como grandes aliados de la salud cerebral (Imagen ilustrativa Infobae)

En cereales integrales y legumbres, la recomendación es sustituir carbohidratos simples por panes, arroces o pastas integrales y acompañarlos de legumbres como garbanzos o judías, con el objetivo de mantener una energía mental sostenida, resalta Mayo Clinic.

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Qué evitar para mantener la memoria y la función cerebral

Clínicas estadounidenses son enfáticas en limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, como embutidos, aperitivos industriales y refrescos. El exceso de azúcares añadidos, grasas saturadas (provenientes de mantecas, productos industriales y ciertas carnes) y de sodio puede deteriorar tanto la salud cerebral como la cardiovascular.

El abuso de alcohol también se identifica como un factor de riesgo. Los especialistas alertan que estos productos estimulan la inflamación y el daño oxidativo, lo que incrementa el riesgo de deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer y pérdida de memoria progresiva. Priorizar alimentos frescos, naturales y grasas insaturadas constituye una de las estrategias más evidentes para resguardar el cerebro a largo plazo.

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Adoptar una alimentación basada en productos vegetales, pescados, grasas saludables y cereales integrales reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y ayuda a mantener la mente activa en todas las etapas de la vida.