Detuvieron a una joven por apuñalar a su pareja en Formosa

Una mujer apuñaló a su pareja en Formosa

Una joven fue detenida por la Policía de Formosa tras ser señalada como la presunta autora de una agresión con arma blanca contra su pareja, quien resultó con heridas de gravedad y debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:00 horas del martes último en una vivienda ubicada en el barrio 7 de Mayo, donde efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Ocho y de la Delegación Distrito Cinco acudieron rápidamente al recibir un llamado por una persona lesionada. Al arribar, los agentes hallaron a un hombre con una herida punzocortante en el torso, cuya gravedad requería atención inmediata.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el medio local Prensa Libre, personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias de Formosa (SIPEC) trasladó al herido al Hospital Distrital N° 8. Sin embargo, debido a la complejidad de la lesión, los médicos decidieron su derivación urgente al Hospital Central. Allí, la víctima fue intervenida quirúrgicamente tras diagnosticarse una herida en la zona toracoabdominal izquierda.

Durante las primeras actuaciones en la vivienda, los agentes policiales recabaron datos entre los presentes y realizaron las primeras averiguaciones. En función de esos testimonios y del análisis preliminar de la escena, la pareja de la víctima fue señalada como la presunta responsable de la agresión. Ante esta información, la Policía procedió a la inmediata aprehensión de la joven, quien fue trasladada a una comisaría y quedó detenida a disposición de la Justicia provincial.

PUBLICIDAD

Según se informó, la joven permanece alojada en la dependencia policial mientras avanzan las actuaciones judiciales y policiales tendientes a esclarecer los detalles y la mecánica del episodio. El caso fue caratulado inicialmente como un hecho de agresión con arma blanca, aunque la calificación legal definitiva dependerá del resultado de la investigación y de la evolución médica del herido.

En los procedimientos iniciales, los agentes preservaron la vivienda para la labor de los peritos, quienes recolectaron elementos de interés para la causa.

La mujer fue detenida minutos después de los hechos

Actualmente, la investigación judicial aguarda la evolución clínica del paciente, factor determinante para la carátula de la causa.

Un taxista con restricción perimetral persiguió y atacó a su ex pareja en Tucumán

A finales de mayo en Concepción, provincia de Tucumán, una joven y dos amigas quedaron atrapadas en una situación de extrema violencia cuando el ex de una de ellas, Carlos Luciano Nieva, se abalanzó sobre su vehículo, golpeó el parabrisas e intentó obligarla a bajar.

PUBLICIDAD

Nieva es taxista, tiene 34 años y fue beneficiario tiempo atrás de un plan social para la compra de garrafas, según pudo saber este medio. Su ex, identificada como M., contó que el episodio no fue un hecho aislado: “Fue el límite de un calvario que vengo viviendo desde hace más de diez años”.

En ese sentido, detalló que el hostigamiento es sistemático e involucra a todo su entorno. “Nos persigue, nos vigila, sabe nuestros horarios y las actividades que realizamos, sabe qué vehículos usamos, dónde vivimos, pasa gritando por mi casa y las de mi entorno, deja notas perturbadoras y más”, afirmó. También señaló que Nieva usa perfiles falsos y distintos números de WhatsApp para hostigarla.

PUBLICIDAD

Para graficar sus palabras, la joven subió a sus redes sociales otras grabaciones que documentan distintos hechos de acoso sufridos en los días previos. Dos videos de cámaras de seguridad muestran a Nieva pasando en horas de la madrugada frente a la casa de la chica, gritando desde un taxi y desde una bicicleta.