El BAD indicó que Asia ya enfrenta el peor escenario previsto por la crisis energética originada por la guerra en Irán

Vista del logotipo del Banco Asiático de Desarrollo (ABD) en la sede de la entidad en la ciudad Mandaluyong, este de Manila (Filipinas) (EFE/Rolex Dela Pena/Archivo)

El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) advirtió que Asia enfrenta el peor escenario previsto por la crisis energética originada por la guerra en Medio Oriente, con al menos 15 países solicitando financiación de emergencia por un total de USD 4.000 millones de dólares. El presidente del organismo, el japonés Masato Kanda, afirmó que Asia-Pacífico es actualmente la región más severamente afectada por el impacto económico del conflicto.

Kanda señaló, en declaraciones a Financial Times, que “la subida de los precios de la energía, del transporte marítimo y de los insumos ya se ha materializado” y advirtió que la escasez de fertilizantes incrementará los costes de los alimentos, lo que intensifica las presiones inflacionarias en la región. El titular del BAD indicó que la institución está preparada para atender nuevas peticiones de financiación por montos “muy importantes” y aseguró contar con margen suficiente para aumentar los préstamos.

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La advertencia llega después de que el BAD recortara a finales de abril su previsión de crecimiento para las 43 economías en desarrollo de Asia y Pacífico al 4,7% en 2026, frente al 5,1% estimado previamente, tras atribuir el ajuste al impacto prolongado de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El banco también elevó su previsión de inflación regional del 3% al 5,2%.

La revisión refleja el agravamiento de una crisis que amenaza las rutas energéticas y comerciales globales, como el estrecho de Ormuz, especialmente para las economías más dependientes de las importaciones de combustible, remesas, turismo y financiación exterior. Entre los países que solicitaron ayuda figuran Bangladesh, Fiyi, Filipinas y Sri Lanka. El Gobierno filipino presentó la mayor petición, con USD 1.750 millones tras declarar una emergencia energética nacional, mientras que India solicitó USD 1.500 millones para reforzar su capacidad de respuesta a la crisis.

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Una lancha de Irán circula por el estrecho de Ormuz mientras el régimen anuncia el cierre de la vía marítima a todo tipo de barcos (Europa Press)

El BAD mantiene conversaciones con otros cuatro países sobre posibles préstamos adicionales y anticipa que las solicitudes de asistencia aumentarán en una situación que definió como “realmente grave”.

Con sede en Manila, el BAD es la principal entidad multilateral de desarrollo en Asia y el Pacífico, y el año pasado comprometió USD 29.100 millones para proyectos de desarrollo en la región.

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Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) elevó este jueves su principal tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, situándola en 2,25%, con el objetivo de contener el aumento de la inflación provocado por la guerra en Medio Oriente. Se trata de la primera subida desde septiembre de 2023.

Aunque algunos economistas anticipaban el movimiento, advirtieron sobre los riesgos de incrementar los tipos de interés en un contexto de crecimiento económico desacelerado y en ausencia, hasta ahora, de una subida generalizada de los precios. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, defendió la medida y aseguró en rueda de prensa que el aumento, decidido por unanimidad del consejo de gobernadores, es “claramente una señal” necesaria ante la incertidumbre y las perspectivas de inflación.

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Un hombre camina junto a un cartel frente al edificio del Banco Central Europeo (BCE), en Fráncfort, Alemania (REUTERS/Wolfgang Rattay)

El BCE argumentó que, al encarecer el crédito, busca frenar el consumo y la inversión, con el objetivo de ralentizar la demanda y contener el aumento de los precios. La institución prevé que la inflación se acelere al 3% en 2026, frente al 2,6% estimado anteriormente, y proyecta un crecimiento de la economía de la zona euro del 0,8%, lo que representa un punto porcentual menos que la previsión de marzo.

Christine Lagarde afirmó que “no es como si estuviéramos en un entorno donde el crecimiento esté ausente o seriamente amenazado”, aunque advirtió que la persistencia de precios elevados de la energía podría trasladarse a otros bienes y a los salarios.

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Por su parte, Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo, señaló en Luxemburgo que los mercados “reaccionan con calma, pero eso no significa que bajo ninguna circunstancia debamos subestimar los riesgos a los que nos enfrentamos” al comentar la decisión del BCE.

(Con información de EFE y AFP)