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Los motivos detrás de la decisión de Lionel Scaloni de convocar a Marcos Senesi para disputar el Mundial 2026

El entrenador argentino resolvió que el flamante refuerzo del Tottenham sea el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi en la Selección

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Marcos Senesi, un futbolista con cabello oscuro, de pie en un campo de césped verde, vistiendo una camiseta negra y azul con el número 6 y pantalones cortos negros, con un balón cerca
Marcos Senesi fue llamado por Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi

(Desde Estados Unidos) La convocatoria de Marcos Senesi no estaba en los planes originales de Lionel Scaloni. Sin embargo, una serie de imprevistos físicos y la necesidad de equilibrar la estructura defensiva terminaron abriéndole la puerta al defensor surgido en San Lorenzo.

La lesión en el sóleo de Nicolás Tagliafico alteró el mapa de la Selección a pocas semanas del Mundial. Aunque el lateral izquierdo no quedó descartado, su situación física obligó al cuerpo técnico a replantear variantes. En paralelo, la baja de Leonardo Balerdi había generado una vacante que parecía disputarse entre Agustín Giay y Guido Rodríguez, dos futbolistas capaces de ofrecer soluciones en otros sectores del campo.

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Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro y alteró los planes de Scaloni (Foto Denny Medley-Imagn Images)
Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro y alteró los planes de Scaloni (Foto Denny Medley-Imagn Images)

En ese contexto, Scaloni también encontró respuestas alentadoras durante los últimos amistosos. El rendimiento de Exequiel Palacios dejó una imagen positiva y abrió la posibilidad de utilizarlo como alternativa en la mitad de la cancha, incluso sin ser un volante central clásico de recuperación. Esa opción cobra valor especialmente porque Leandro Paredes llegará con lo justo desde lo físico y podría necesitar una administración de cargas durante el torneo.

Con ese escenario, el principal interrogante pasó a estar en la defensa. Tagliafico es el único lateral izquierdo natural de la lista. Facundo Medina puede desempeñarse tanto como marcador central como lateral, mientras que Lisandro Martínez también ofrece soluciones sobre el sector izquierdo de la última línea. Pero Scaloni entendió que necesitaba sumar una pieza más para ampliar el abanico de alternativas defensivas.

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Hombre joven sonriente con cabello rizado y barba, vistiendo camiseta blanca y azul marino del Tottenham Hotspur con el logo de Kraken, mostrando tatuajes en los brazos.
El buen momento de Senesi lo llevó a ser contratado por el Tottenham

Allí apareció el nombre de Marcos Senesi. Zurdo, marcador central natural y con experiencia en la élite europea, el entrerriano reúne características que escasean dentro del plantel. Su buen pase entre líneas y su solidez defensiva son dos características que tuvieron un peso determinante para Scaloni a la hora de optar por Senesi y descartar las otras opciones. Su llegada no solo permite reforzar el fondo ante cualquier eventualidad física, sino también conservar variantes tácticas sin tener que modificar otras posiciones.

Nacido en Concordia, Senesi comenzó su carrera profesional en San Lorenzo, donde rápidamente se destacó por su buena salida desde el fondo y su perfil zurdo, un recurso siempre valorado en el fútbol moderno. Su crecimiento llamó la atención del fútbol europeo y en 2019 el Feyenoord de Países Bajos desembolsó cerca de siete millones de euros para incorporarlo.

En el Feyenoord de Rotterdam terminó de consolidarse. Durante tres temporadas fue una de las piezas más importantes del equipo neerlandés y ese rendimiento le abrió las puertas de la Premier League. Bournemouth apostó fuerte por él y pagó alrededor de 15 millones de euros para sumarlo a uno de los campeonatos más competitivos del mundo. Tras cuatro temporadas de crecimiento sostenido en Inglaterra, su carrera dio un nuevo salto con su reciente incorporación al Tottenham.

Senesi junto a su novia, Kelci-Rose Bowers
Senesi junto a su novia, Kelci-Rose Bowers

Su recorrido internacional también tuvo un capítulo particular. Gracias a su ciudadanía italiana estuvo muy cerca de vestir la camiseta de la Azzurra. Roberto Mancini lo siguió de cerca y llegó a sondearlo para incorporarlo al seleccionado europeo. Sin embargo, Senesi decidió esperar una oportunidad con Argentina. Esa apuesta tuvo una primera recompensa cuando Scaloni lo convocó para la Finalissima frente a Italia en 2022, una señal de que nunca había salido del radar del cuerpo técnico.

Fuera de las canchas también atraviesa un presente de estabilidad. Desde 2024 mantiene una relación con Kelci-Rose Bowers, futbolista del equipo femenino de Bournemouth. La historia comenzó durante una producción fotográfica organizada por el club para presentar la nueva indumentaria. Lo que empezó como una jornada de trabajo terminó convirtiéndose en una relación que ambos hicieron pública tiempo después a través de las redes sociales.

A los 29 años, Senesi encuentra la oportunidad que durante mucho tiempo pareció lejana. Beneficiado por las circunstancias, pero respaldado por una trayectoria construida en Europa y una paciencia inquebrantable con la camiseta argentina, el defensor de Concordia se ganó un lugar entre los elegidos de Scaloni para la cita más importante de su carrera.

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