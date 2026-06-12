Se retiró a los 29 años, llevó a Dibu Martínez a Europa y tentó a Messi para jugar en Inglaterra a los 15 años: “Hubo conversaciones”

Francis Cagigao trabajó en el Arsenal durante más de dos décadas

El 24 de abril de 2009 el Estadio Tierra de Campeones abrió sus puertas para cobijar la tercera jornada del Grupo B en el Sudamericano Sub 17 con la presentación de la selección argentina de José Luis Tata Brown ante Ecuador en la ciudad chilena de Iquique. Allí, en uno de los sectores del modesto recinto con una capacidad estimada de 10.000 localidades, una persona levantó su mirada hacia el campo de juego para empezar a analizar el rendimiento de un arquero que descollaba en las Inferiores de Independiente. Francis Cagigao había ido a la competencia para ver a otro nombre, pero una sucesión de hechos llevaron a que el elegido para defender el arco de las Juveniles del Arsenal de Inglaterra tenga otro apellido: Damián Emiliano Martínez Romero.

Esta historia, que es parte del documental de Netflix “Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo”, expone el detrás de escena de la llegada del marplatense a los Gunners. Allí, se muestra como el director de operaciones del club inglés, Richard Law, asumió los primeros pasos de la negociación, pero este traspaso comenzó a tejerse en el certamen a nivel de selecciones. En esos instantes, Cagigao viajó a Sudamérica con la intención de observar la labor del brasileño Luis Guilherme, a quien le ofrecieron un contrato, pero lo rechazó porque consideró que no tendría oportunidades en el primer equipo, explicó ESPN. Debido a esto, la mirada del scout se fue hacia Dibu. Hoy, Guilherme figura retirado desde 2020 y nunca jugó en Europa, según se desprende del sitio especializado Transfermarkt.

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El guardameta argentino deslumbró a propios y extraños en aquella cita juvenil -llegó a la final y tapó dos penales en la derrota desde los doce pasos ante Brasil- y el ojeador de la institución inglesa delegó las funciones en Law para cerrar el trato. El guardameta del Rojo dejó la pensión en Argentina y emprendió un viaje con dirección a Londres para llevar a cabo una prueba de dos días con Gerry Peyton, entrenador de arqueros. Las urgencias económicas en el seno familiar de los Martínez aceleraron su salida con un pago cercano a las 25 mil libras (USD 33.000) con la firma del nuevo contrato. “No era mi plan, pero me servía en lo económico”, confesó el campeón del mundo.

Emiliano Martínez pasó por las Inferiores de Independiente antes de emigrar al Arsenal (Crédito: juancruzanselmi)

Francis Cagigao llegó a ser jefe de captación de talentos del Arsenal hasta su despido en medio de la pandemia de COVID-19 en 2020 y posee varios descubrimientos bajo su ala, como Robin van Persie, Gabriel Martinelli, José Antonio Reyes, Santi Cazorla, Gabriel Magalhaes y Cesc Fàbregas. De hecho, con este último -hoy entrenador del Como de Italia- entabló una relación de amistad. Pero ante la pregunta del diario AS sobre qué contratación le provocó más orgullo, no tiene dudas: “Emi Martínez. Yo no soy especialista en porteros, pero le vi en un campeonato sudamericano Sub-17 en Chile y me llamó la atención. Lo fichamos por medio millón de dólares. Discutí con mucha gente por defenderlo. Sufrió muchas cesiones pero acabó siendo importante y me alegré mucho por él cuando fue campeón del mundo y antes de la Copa América. Siempre creí en el Dibu”.

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Cagigao nació en el barrio londinense de Paddington y es hijo de inmigrantes gallegos que llegaron a Inglaterra en 1964. El primer partido que vio fue a los cuatro años entre Chelsea y Arsenal. Su padre era seguidor de Brian Clough (emblemático DT bicampeón de Europa con Nottingham Forest). Francis comenzó su carrera en las ligas regionales antes de arribar como refuerzo al Arsenal, donde ganó una FA Youth Cup y se envolvió de “los valores, la tradición y la clase” del cuadro rojo y blanco, aseguró. Más tarde, saltó a la filial del Barcelona, donde careció de rodaje, y representó a la Sub 19 de España. Acto seguido, el protagonista confesó con el periódico inglés The Guardian que el final de su carrera fue “mediocre” con pasos por Racing de Ferrol, Racing de Santander de España y el Southend United de Inglaterra.

A los 26 años, el futbolista se desempeñaba en la tercera división española con el Club Lemos hasta que una reunión con el orientador de los Gunners cambió su vida: “(Arsène) Wenger quería una nueva estructura global. Mi destino no era el de reclutar jugadores; mi ambición era entrenar. Pero cuando un club como el Arsenal y un hombre como Wenger ofrecen eso, es difícil decir que no”. Comenzó a trabajar con la institución de la Premier League en 1997 y, al inicio, desempeñó dos funciones como responsable del scouting en España y Portugal mientras seguía su carrera en Lemos, pero se dedicó por completo al oficio desde su retiro en 1999.

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Arsenal buscó contratar a Lionel Messi cuando tenía 15 años (Crédito: EFE/Morell)

En el transcurso de los años, esta persona brindó escasas entrevistas, pero en una de ellas con AS confesó que el fichaje que más rabia le dio no poder concretar fue el de Lionel Messi. Y en diálogo con Sport, brindó más detalles de esas tratativas para tentar al rosarino con jugar en Londres cuando tenía 15 años: “Ya ha contado Arsène (Wenger) que estuvimos cerca de llevarnos a Messi, pero no diría que estuvimos muy cerca. Hubo conversaciones con su representante, pero había un problema con su permiso de trabajo, por lo que finalmente no pudimos ir más allá”.

La espina de no haber podido cerrar el pase de la Pulga es diametralmente opuesta a la felicidad que le despierta el momento de otro argentino como Emiliano Martínez, quien debió atravesar varias cesiones hasta tener un lugar en el plantel londinense por la lesión de Bernd Leno en 2020: “Siempre se ha recuperado. Siempre ha tenido confianza en sí mismo. Y siempre ha sido alegre y trabajador”. El Dibu fue campeón de la FA Cup y la Community Shield, pero la recuperación de Leno lo empujó a irse al Aston Villa en busca de minutos. Acaba de ser campeón de la Europa League, y logró la gloria con la Selección con dos Copas América y el Mundial de Qatar: “Si alguien se ha merecido este éxito, que ha llegado mucho más tarde de lo que pensábamos, es Emi”.

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En otro orden, Francis Cagigao contó detalles de su trabajo mancomunado con el técnico de turno en el Arsenal hasta ser despedido en agosto de 2020: “Tuve la suerte de trabajar en un club excepcional, con gente que se interesaba no solo en ojear y reclutar, sino también en el desarrollo personal de los jugadores, con entrenadores muy buenos. Luego necesitas un manager dispuesto a lanzarlos al ruedo, y en eso Arsène Wenger fue absolutamente excepcional. Un entrenador que luchaba por campeonatos, pero al mismo tiempo estaba preparado para incluir a jugadores jóvenes en el equipo. Claro, les daba la oportunidad porque tenían talento, pero incluso así se ha de tener las ideas muy claras. Muchos de ellos no hubieran tenido éxito si no hubiera sido por la valentía del entrenador, y en algunos casos sus carreras podrían haber tomado un camino diferente”.

Francis Cagigao trabajó dos años como director deportivo de la selección chilena (Crédito: EFE/Asociación Nacional de Fútbol Profesional)

A pesar de ser apartado de su cargo junto a otros 54 empleados, Cagigao solo tuvo palabras de gratitud al club que le dio trabajo por más de dos décadas: “El día que entré en una reunión con Arsène (Wenger), Pat (Rice, ayudante de campo) y Steve Rowley (jefe de ojeadores), no esperaba pasar tanto tiempo en una institución tan excepcional. No puedes permitirte el lujo de amargarte en la vida. Me siento privilegiado de haber estado allí y prefiero mirar hacia adelante que hacia atrás”.

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Durante ese trabajo rechazó ofertas del Barcelona y Real Madrid para contar con sus servicios debido a su comodidad en los Gunners y, en la actualidad, trabaja como director deportivo del Spartak Moscú de Rusia. Anteriormente, estuvo dos años bajo el mismo cargo en la selección de Chile y un semestre como Jefe de Relaciones Internacionales y Scouting del Galatasaray de Turquía.