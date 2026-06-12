Una dieta hipocalórica reduce la inflamación de las encías, según estudio

Un estudio de King’s College London indicó que una dieta hipocalórica de corta duración reduce la inflamación de las encías en adultos con periodontitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación de King’s College London demostró que una dieta hipocalórica de corta duración reduce la inflamación vinculada a la periodontitis en adultos, al disminuir marcadores inflamatorios en la sangre y en los tejidos gingivales. El equipo británico concluyó que un plan nutricional controlado, aplicado de forma periódica y con supervisión médica, puede sumar beneficios a los tratamientos odontológicos convencionales.

El estudio observó que restringir la ingesta energética durante varios días y repetir ese esquema a lo largo de seis meses disminuyó indicadores de inflamación sistémica y local en pacientes con enfermedad periodontal. Según los especialistas de King’s College London, el enfoque podría incorporarse como complemento de la higiene bucal y de las limpiezas profesionales recomendadas por los odontólogos.

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El trabajo, liderado por el Dr. Giuseppe Mainas y el profesor Luigi Nibali, fue el primer estudio que identificó un vínculo directo entre este tipo de intervención y cambios en marcadores inflamatorios en las encías. Los autores indicaron que los ajustes en el estilo de vida, incluida la alimentación, pueden ser “importantes junto con el correcto cepillado de los dientes” para mejorar el manejo del cuadro.

La investigación sobre periodontitis mostró que la restricción calórica periódica disminuyó marcadores inflamatorios en la sangre y en los tejidos gingivales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodontitis es un problema frecuente: más de 1.000 millones de personas vivían con esta afección en 2021, según estimaciones basadas en el estudio Global Burden of Disease (GBD). Además, distintos trabajos la asocian con complicaciones sistémicas como cardiopatías y diabetes.

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Cómo se diseñó el ensayo y cuál fue la pauta alimentaria

En el ensayo participaron 28 pacientes atendidos en hospitales españoles, divididos en un grupo que siguió una restricción calórica periódica y otro que mantuvo su alimentación habitual. El grupo de intervención, bajo control médico, completó tres ciclos de dieta limitada, cada uno de seis días, distribuidos en seis meses.

La pauta consistió en consumir 1.100 calorías diarias durante los dos primeros días y 750 calorías los tres días siguientes. El sexto día se reintrodujeron de manera gradual más calorías mediante alimentos suaves; al séptimo día, los participantes retomaron su dieta usual. Los involucrados consideraron sencilla la adhesión al plan, lo que favorece su viabilidad clínica, según el equipo de King’s College London.

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A lo largo del proceso, los investigadores controlaron de forma estricta los periodos de alimentación y el ayuno simulado para asegurar la seguridad de todos los participantes.

Qué resultados arrojó el seguimiento de seis meses

Tras seis meses, el equipo analizó muestras de sangre y de fluido gingival, el líquido situado entre el diente y la encía, para evaluar el efecto de la intervención. Los resultados mostraron que el grupo con dieta hipocalórica registró reducciones relevantes en los marcadores inflamatorios en comparación con el grupo control.

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Tras seis meses, el grupo con dieta hipocalórica registró una baja de la proteína C reactiva y de moléculas asociadas a la inflamación gingival frente al grupo control (Imagen Ilustrativa Infobae)

En particular, se observó un descenso en la proteína C reactiva, un indicador general de inflamación en el organismo. También disminuyeron moléculas asociadas de manera específica a la inflamación gingival. Estos hallazgos respaldan que el control de la ingesta puede contribuir de forma simultánea a la salud bucal y general.

En ese marco, King’s College London sostuvo que el esquema hipocalórico podría sumarse a las medidas habituales de cuidado dental, sin reemplazarlas.

Hipótesis sobre el mecanismo y advertencias clínicas

El profesor Luigi Nibali explicó que los beneficios podrían relacionarse con una disminución del “estrés oxidativo en el organismo, una causa común de inflamación que puede dañar células y ADN”. En su planteo, limitar alimentos muy calóricos y ricos en carbohidratos refinados, como pasteles y bollería, reduce procesos inflamatorios.

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Nibali añadió que “el ayuno podría tener efectos positivos en el microbioma”, es decir, la comunidad bacteriana que contribuye a la salud del cuerpo, aunque aclaró que esa hipótesis requiere estudios de mayor escala.

La investigación sobre periodontitis mostró que la restricción calórica periódica disminuyó marcadores inflamatorios en la sangre y en los tejidos gingivales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Dr. Mainas señaló: “Ahora que hemos establecido esta relación, nos gustaría hacer un estudio más amplio antes de considerar incorporar este método en los tratamientos de periodontitis”.

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Ambos investigadores advirtieron que la intervención debe ajustarse a las características de cada paciente. La restricción alimentaria puede representar un riesgo para algunos pacientes, como las personas con diabetes. Por ese motivo, subrayaron que el enfoque debe dirigirse a grupos específicos para asegurar resultados seguros y eficaces.

Qué se sabe sobre dieta y salud oral, según el mismo equipo

Este estudio se suma a trabajos previos de King’s College London sobre la relación entre alimentación y salud oral. Investigaciones anteriores del grupo asociaron la dieta mediterránea con menor incidencia de enfermedad periodontal y observaron que tratamientos dentales exitosos pueden reducir riesgos de complicaciones cardíacas y metabólicas.

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Una mujer exhibe una sonrisa saludable y dientes blancos durante una consulta dental, simbolizando el éxito del cuidado preventivo en un entorno odontológico moderno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia acumulada refuerza la idea de que combinar un plan de alimentación saludable con una higiene bucal adecuada favorece el control de la enfermedad de las encías y puede contribuir a prevenir problemas sistémicos más amplios.