Ciencia

La palta contribuye a una mejor salud cardiovascular y digestiva, según especialistas

Un análisis con aportes de dietistas resalta sus beneficios en la dieta diaria, incluyendo la protección del corazón y una mayor regularidad intestinal, sumados al aporte de grasas saludables, fibra y micronutrientes esenciales

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Ilustración de un aguacate antropomórfico vestido de médico, examinando un corazón rojo humanizado con un estetoscopio en un consultorio.
La palta se destaca en Estados Unidos por su textura cremosa y su aporte de grasas saludables y fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta o aguacate, logró conquistar un lugar en la alimentación cotidiana gracias a su textura cremosa y su capacidad de integrarse en ensaladas, salsas, batidos y sándwiches. También se distingue tanto por su sabor como por su versatilidad, lo que impulsa a muchas personas a elegirla a diario.

De acuerdo con un análisis publicado por Real Simple, basado en los aportes de las dietistas Wan Na Chun y Michelle Routhenstein, la popularidad de la palta radica en su adaptación a platos variados y en los beneficios potenciales que ofrece cuando se consume regularmente, como el aporte de grasas monoinsaturadas, fibra, micronutrientes y su incidencia en enfermedades cardiovasculares.

Perfil nutricional de la palta y componentes principales

La palta es valorada tanto por su sabor como por su perfil nutricional. Esta fruta es rica en grasas monoinsaturadas, fibra y micronutrientes, entre los que se destacan el potasio, folato y magnesio. Según Wan Na Chun, la palta aporta grasas saludables que favorecen el corazón, ayudan a mantener un nivel de colesterol adecuado y proporcionan fibra, fundamental para la digestión y la saciedad.

La disponibilidad de palta se concentra en dos etapas del año: de febrero a mayo y nuevamente entre setiembre y diciembre
El perfil nutricional de la palta incluye grasas monoinsaturadas, fibra, potasio, folato, magnesio y vitaminas antioxidantes (Foto: FreshFruit)

Una porción estándar de 50 gramos contiene 83,5 calorías, 7,7 g de grasa, 3,4 g de fibra, 254 mg de potasio y 14,5 mg de magnesio. Además, ofrece vitaminas C, E y K, folato y carotenoides, estos últimos pigmentos naturales con función antioxidante.

Michelle Routhenstein subraya la presencia de carotenoides en la palta, compuestos que, según estudios sobre paltas mexicanas, pueden neutralizar radicales libres y contribuir a la protección contra enfermedades cardiovasculares. Así, la palta ofrece una variedad de nutrientes esenciales que respaldan el metabolismo energético, la salud cerebral y la función muscular.

Además de su aporte en grasas saludables y fibra, proporciona una combinación única de micronutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo. El potasio es clave para la regulación de la presión arterial y el equilibrio de líquidos, mientras que el magnesio interviene en la función muscular y nerviosa. El folato y las vitaminas del grupo B presentes en la palta favorecen la producción de energía y la salud cerebral.

La vitamina E actúa como antioxidante, protegiendo a las células del daño oxidativo, y la vitamina K contribuye a la coagulación sanguínea. Los carotenoides, pigmentos responsables de su color, también desempeñan un papel relevante como agentes antioxidantes que apoyan la salud ocular y cardiovascular.

Beneficios cardiovasculares y digestivos de la palta

Entre los beneficios del consumo habitual de palta destacan la protección cardiovascular y la mejora de la digestión. El contenido de grasas monoinsaturadas se ha relacionado con reducciones en el colesterol LDL (“malo”) y la presión arterial. La fibra presente en la fruta ayuda a controlar el peso, regular la glucosa en sangre y mantener niveles de energía estables.

Como indica Michelle Routhenstein: “Incluir palta a diario en la dieta puede traducirse en una mayor regularidad digestiva y en una mejoría de los indicadores cardiovasculares con el tiempo”. Para quienes buscan una alimentación que beneficie el corazón y el equilibrio metabólico, la palta representa una opción respaldada por la literatura nutricional.

Primer plano de persona comiendo aguacate con un corazón luminoso en el pecho. Mango en rodajas y aguacate partido sobre la mesa.
El consumo habitual de palta produce saciedad, ayuda a controlar el peso y estabiliza los niveles de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta se distingue por su capacidad para influir positivamente en varios marcadores de salud. El consumo habitual puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL y favorecer el incremento del colesterol HDL(“bueno”), lo que se traduce en un menor riesgo de enfermedades cardíacas.

Su fibra soluble colabora en la reducción de la absorción de colesterol en el intestino y en el mantenimiento de la regularidad intestinal. Además, la palta contribuye a un control más estable del azúcar en sangre, evitando picos y caídas bruscas que pueden afectar la energía diaria y el apetito. Estas características la convierten en un alimento recomendable para quienes buscan prevenir afecciones cardiovasculares y mejorar el funcionamiento digestivo.

Efectos inmediatos y a largo plazo del consumo diario

El consumo diario de palta puede generar efectos a corto y largo plazo. Inicialmente, quienes aumentan la ingesta de fibra a partir de la palta pueden experimentar hinchazón o molestias digestivas leves, un efecto que suele desaparecer una vez que el organismo se adapta. Esta fibra, al contribuir a la saciedad entre comidas, puede favorecer el control de peso y evitar picos de hambre.

A largo plazo, el equipo consultado por Real Simple señala que “el consumo diario de palta puede reflejarse en mejoras sostenidas de la salud cardiovascular, una digestión más regular y un control más eficiente de la glucosa en sangre”. La constancia, siempre con porciones adecuadas, puede ayudar a estabilizar los niveles de energía y fortalecer la salud en general.

Una persona con top deportivo gris sentada frente a una mesa de madera con tostadas de aguacate y huevo, un plato de bayas, agua y un batido verde.
Las personas con enfermedad renal deben controlar la ingestión de potasio de la palta y consultar a un profesional de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones y precauciones sobre el potasio y el consumo diario

Aunque la palta es segura para la mayoría, algunas situaciones requerirán atención. Su elevado contenido de potasio puede no ser recomendable para quienes deben limitar este mineral, como las personas con enfermedad renal. Las dietistas advierten que, en tales casos, se debe consultar a un profesional de la salud antes de incorporar grandes cantidades de palta a la dieta.

Para la población general, el consumo diario de palta se considera seguro y beneficioso. El control de las porciones es clave, ya que su densidad calórica y aporte nutricional la convierten en un complemento para una alimentación equilibrada.

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