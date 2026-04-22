“No he hablado con Zidane desde el cabezazo en la final”: Materazzi recordó su noche más polémica en el fútbol mundial

La imagen del cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en la final del Mundial 2006 se mantiene como uno de los momentos más icónicos del fútbol internacional (Reuters)

La imagen de Zinedine Zidane propinando un cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial de 2006 se mantiene como uno de los momentos más recordados de la historia del fútbol. Aquella escena, ocurrida en Berlín, definió el cierre de la carrera internacional del astro francés y marcó para siempre la memoria colectiva de ese torneo.

El incidente se produjo durante la prórroga, cuando “Zizou” reaccionó con violencia tras un intercambio verbal con el defensor italiano. Según rememora el propio Materazzi en diálogo con la revista deportiva británica FourFourTwo, “fue una reacción instintiva. No tenía ni idea de lo que iba a pasar en ese momento”. La expulsión de Zidane, que era capitán y figura de Francia, dejó a su equipo en inferioridad numérica en un partido empatado 1-1.

La jugada fue presenciada por millones de espectadores en todo el mundo. Zidane salió del campo, cruzando junto a la Copa del Mundo que no volvería a disputar, mientras Italia y Francia decidían el título en la tanda de penales. El impacto de aquel cabezazo sigue presente cada vez que se evoca el torneo de Alemania 2006 y es tema recurrente de análisis futbolístico.

La expulsión de Zidane tras el cabezazo dejó a la selección de Francia en inferioridad numérica durante la prórroga de la final ante Italia (Shutterstock)

Consecuencias para las selecciones de Italia y Francia tras la final del Mundial 2006

La final del Mundial 2006 culminó con la victoria de Italia en la tanda de penales tras el empate 1-1, consagrando al equipo dirigido por Marcello Lippi con su cuarto título mundial. Para los italianos, el triunfo representó la consolidación de una generación que había enfrentado una fuerte presión mediática. Como recordó Materazzi: “Ese día cambió la historia de dos selecciones. Nosotros celebramos, ellos tuvieron que rehacerse”.

En Francia, la derrota y la expulsión de Zidane marcaron el cierre de una etapa y abrieron un periodo de transición. El equipo francés debió reconstruirse tras la salida de su capitán y figura, mientras el episodio de la final se convirtió en el principal tema deportivo y mediático del país.

Las declaraciones de Materazzi y su vínculo con Zidane

Marco Materazzi ha sido consultado en numerosas ocasiones sobre el episodio del cabezazo de Zinedine Zidane en la final del Mundial 2006. En diálogo con FourFourTwo, el exdefensa italiano ofreció detalles sobre su relación con el francés y su interpretación del hecho veinte años después.

Italia se consagró campeón del Mundial 2006 tras vencer a Francia en penales, logrando su cuarto título y consolidando a una generación histórica (EFE/Yuri Kochetkov/Archivo)

Materazzi confesó: “No he hablado con Zinedine Zidane en veinte años desde el cabezazo en la final del Mundial”. El italiano subrayó que no existe resentimiento personal y que, pese a la dimensión del incidente, no siente animosidad hacia el exjugador francés: “No tengo ningún problema con Zidane. Nunca lo he tenido”.

También relató que la discusión previa a la agresión fue breve y que nunca anticipó la reacción de Zidane: “No tenía ni idea de lo que iba a pasar en ese momento”. En la entrevista, también reafirmó que, a su entender, el episodio no cuestionó la carrera del francés: “Zidane sigue siendo un gran jugador, uno de los mejores que he visto jamás”.

El exdefensa reflexionó acerca del papel mediático del incidente y cómo sus vidas continuaron después. Señaló que, más allá de la notoriedad del hecho, lo principal fue la victoria deportiva y la celebración del logro italiano.

Marco Materazzi afirmó en una entrevista que no ha vuelto a hablar con Zinedine Zidane desde la final del Mundial 2006 y que no guarda rencores (REUTERS/Denis Balibouse)

El destino de Materazzi y Zidane tras Berlín

Después del Mundial de 2006, las trayectorias de ambos tomaron rumbos distintos, marcados por la final de Berlín y por sus éxitos individuales y colectivos. Zidane puso fin a su carrera profesional tras esa Copa del Mundo, dejando un legado en el fútbol mundial, mientras Materazzi siguió vinculado al deporte algunos años más.

En la charla, el italiano declaró que nunca intentó prolongar la polémica ni conservar rencores hacia Zidane. El italiano afirmó: “No tengo nada que perdonar ni que olvidar. Zidane fue un rival en la cancha y un gran jugador fuera de ella”. Siguió adelante y disfrutó de nuevas oportunidades dentro y fuera del fútbol, sin que el incidente condicionara sus logros personales.

Por su parte, Zidane comenzó una etapa como entrenador, consiguiendo éxitos destacados con el Real Madrid. Aunque la imagen del cabezazo persiste en la memoria colectiva, su recorrido posterior se ha distinguido por su liderazgo y los títulos que obtuvo al frente del club español.

Zidane se retiró del fútbol tras la final de Berlín y más tarde alcanzó éxito internacional como entrenador del Real Madrid (REUTERS/Andrew Boyers)

Dos décadas después, ambos mantienen carreras separadas y ningún contacto personal desde esa noche en Alemania, como confirmó Materazzi: “No he hablado con él desde la final y probablemente no lo haré”.

El presente de la selección italiana

La selección italiana de fútbol vivió una nueva decepción al quedar eliminada del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luciano Spalletti cayó en los penales ante Bosnia y Herzegovina tras un empate 1-1 en el estadio Bilino Polje de Zenica. Esta eliminación marca la tercera vez que Italia no logra clasificar a la Copa del Mundo, una situación inédita para un país con cuatro títulos mundiales.

En la entrevista, el exjugador había expresado su confianza en el talento joven italiano y en la necesidad de tiempo para regresar a la élite del fútbol. Sin embargo, la eliminación de ayer profundiza la crisis del fútbol italiano y prolonga la ausencia del país en los Mundiales desde 2014. El desafío para la federación es hallar una nueva identidad y consolidar una generación capacitada para devolver a Italia al máximo nivel internacional.