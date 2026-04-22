Pesó más de 200 kilos, jugó con los Globetrotters, fue un ícono del básquet callejero y su repentina muerte lo convirtió en leyenda

Pesaba más de 200 kilos pero dominaba el deporte con un talento único. Falleció a los 38 años mientras dormía

Medía 2.08 metros de altura y llegó a pesar 220 kilos, pero su habilidad cuando agarraba la pelota de básquet lo convirtió en uno de los jugadores más talentosos de la tierra, al punto tal de ser comparado con grandes estrellas de la NBA. Troy Jackson era conocido como Escalade en honor a la camioneta de Cadillac, valorada por su gran tamaño y potencia, y tuvo una historia que trascendió más allá del deporte.

Troy nació un 11 de enero de 1973 en Queens, Nueva York y sus inicios estuvieron ligados al básquetbol de élite. En 1987, cuando tenía 14 años, su hermano Mark fue elegido en el Draft por los New York Knicks, recibió el premio al Novato del Año, fue líder de asistencias en la temporada 1996/97 (sexto en la tabla histórica) y participó del Juego de las Estrellas, además de haber alcanzado la final de la NBA con Indiana Pacers. Como si esto fuera poco, al retirarse continuó su carrera como entrenador y se lo conoce como el “arquitecto” de la dinastía de Golden State Warriors al inculcarle al equipo de Stephen Curry y compañía una línea defensiva que lo llevaron a conquistar cuatro anillos entre 2015 y 2022.

Todos estos logros de Mark parecen gigantescos al lado de Troy, pero lo cierto es que el hermano menor de los Jackson se hizo fama desde el colegio secundario, cuando fue uno de los pilares del equipo de Hills East High School. Allí, durante su último año, Escalade llegó a pesar 220 kilos sobre una estatura de 2,08 metros, según declaraba su ficha. Los caza talentos de la Universidad de Louisville vieron en él un talento natural que, combinado a su porte físico podrían conducirlo a un futuro próspero en el básquet y le ofrecieron una beca, pero durante su paso por los Cardinals el escenario cambió. Se le exigió bajar de peso para mantenerse en el equipo universitario y logró el objetivo al suprimir 55 kilos y quedar con 165. Solo pudo participar en 20 partidos en dos temporadas, promediando 3,0 puntos y 1,6 rebotes por encuentro. Nunca logró adaptarse al rigor de la NCAA, que suele ser un trampolín para la NBA.

Troy "Escalade" Jackson con el equipo de la marca And One (Steve Grayson/Getty Images)

Sin embargo, su destino en el deporte no estaba terminado ni mucho menos. La fluidez en sus movimientos, el arte de engañar a los rivales con sus fintas y la potencia para dominar el poste bajo eran una combinación perfecta para armar un personaje querido en el ambiente y con proyección para otros espacios, como el básquet callejero. Así fue como Troy Jackson comenzó a ser profesional entre 2003 y 2011 en el equipo de exhibición AND1 Mix Tape Tour, donde mostraba al mundo sus habilidades y se daba a conocer como Escalade. Su imagen crecía en popularidad, los jóvenes le pedían fotos y autógrafos y ya no era conocido solamente por ser “el hermano menor de Mark”.

Su exposición aumentó de manera tal que llegó a ser una de las estrellas invitadas en las giras de los Harlem Globetrotters y fue protagonista de portadas revistas como la edición de Sports Illustrated de 2005, donde su imagen simbolizaba una nueva revolución deportiva. Además, se convirtió en un defensor de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual después de perder a su otro hermano a causa del SIDA en la década de 1980. Su desempeño en el rectángulo de juego con el equipo de la marca AND1 fue brutal y las imágenes de sus jugadas se hacían virales en las redes. Mandy Murphy, gerente de relaciones públicas de la empresa, señaló a Bleacher Report: “Troy se unió a nosotros para la gira en 2003, justo cuando estábamos despegando, y tenía una gran llegada con los fanáticos. Hacíamos las rondas de autógrafos después de los juegos y la gente se intimidaba al principio por su tamaño, pero luego se daban cuenta que era un oso de peluche gigante”.

Esta visibilidad lo llevó a ser uno de los jugadores favoritos del público en las giras. Su compañero, Grayson Boucher —conocido como El Profesor—, relató que durante ocho años compartieron presentaciones por todo el país, sorprendiendo tanto por el carisma como por la combinación entre su imponente figura y habilidad técnica. Robert Purvy, director ejecutivo de AND1, describió a The New York Times en 2011: “Era un jugador, un portavoz y un embajador. Con su personalidad y sus habilidades verbales acaparaba mucho tiempo de cámara. Tenía una gran destreza, un buen manejo de pelota y un don dramático”.

Troy Escalade Jackson, una leyenda del básquetbol callejero de Estados Unidos. Llegó a pesar 226 kilos, bajó más de 50 y jugó para la Universidad de Louisville antes ser la estrella de la marca AND1

Mientras su fama crecía a gran escala, su salud comenzaba a deteriorarse y su temprana muerte, con 38 años, dejó un profundo dolor en su entorno y una enorme sorpresa. Según los informes oficiales, Escalade Jackson falleció el 20 de febrero de 2011 mientras dormía pacíficamente en la habitación de su hotel en Los Ángeles, donde se encontraba por el All Star Game. Troy sufrió un ataque al corazón como consecuencia de una enfermedad cardíaca relacionada directamente de la hipertensión arterial. “En ese momento, no estábamos conscientes de lo que podía suceder. Es posible que haya tenido algunos problemas de salud, pero no los compartió, así que no sabía si había preocupaciones como esas”, lamentó su amigo Boucher en una entrevista con Bleacher Report. Su madre añadió: “Mi hijo cumplió 38 años en enero. Había tenido un infarto masivo, a pesar de que acababa de pasar un examen físico para jugar de nuevo con esa gira”.

Sin embargo, la señora Jackson desmintió la versión de la muerte de su hijo y dijo en una nota con el New York Post que en realidad falleció 12 horas antes, con la ducha abierta, sentado con una toalla en el regazo, en la misma silla desde la había llamado por teléfono la noche anterior. “He aceptado que Dios se lo llevó pronto. Se supone que los padres no deben sobrevivir a sus hijos. Debe haber una razón por la que sigo aquí. Evidentemente, mi trabajo no ha terminado. Lo entiendo y lo acepto, pero tengo preguntas”, sentenció la mujer.

La familia de Troy lo recuerda como un hombre que amaba a la gente y que tenía un corazón enorme. “Tenía el talento, pero no la disciplina. Si Troy hubiera tenido la disciplina que tenía Mark, podría haber jugado en cualquier lugar”, recordó su mamá cinco años después de su muerte. El propio Mark Jackson reconoció tiempo después que su hermano “siempre fue robusto, pero aún podía dominar un cierto nivel competitivo a pesar de su tamaño. Pero cuando elevaron la competencia, fue cuando notó que el acondicionamiento y el tamaño lo empezaron a lastimar”.

Las mejores jugadas de Escalade Jackson, una figura emblemática del streetball estadounidense