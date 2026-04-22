Ciencia

Edulcorantes bajo la lupa: un estudio advierte cambios en la microbiota que podrían heredarse

Investigadores chilenos identificaron que alteran la expresión genética y los microbios intestinales beneficiosos en modelos animales, con consecuencias potenciales para la salud metabólica y la diversidad bacteriana

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Ilustración vectorial flat de dos manos abriendo un sobre de Stevia para verterla en una taza de café junto a un desayuno con croissant, galleta y tostada.
Científicos hallaron que la exposición a estos edulcorantes alteró la microbiota intestinal y la expresión de genes importantes en metabolismo e inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores chilenos publicó un estudio que relaciona el consumo de sucralosa y stevia, dos edulcorantes populares en bebidas dietéticas y alimentos sin azúcar, con alteraciones en la microbiota intestinal y en la expresión de genes metabólicos en ratones. El trabajo, difundido en la revista científica Frontiers in Nutrition, observó que los cambios persistieron en las crías y nietos de los animales, aun cuando no recibieron edulcorantes en su dieta.

El análisis incluyó 47 ratones, divididos en tres grupos: uno recibió solo agua, otro agua con sucralosa y el tercero agua con stevia. Las dosis reflejaron niveles de consumo habituales en humanos. Tras 16 semanas, los animales se reprodujeron durante dos generaciones. Los descendientes solo recibieron agua, pero mostraron alteraciones en la diversidad bacteriana intestinal y niveles más bajos de ácidos grasos de cadena corta, compuestos clave para el metabolismo y la salud inmunológica.

Efectos biológicos que trascienden generaciones

Por otra parte, los investigadores detectaron cambios en genes relacionados con la inflamación y el metabolismo, con mayor impacto en la primera generación y tendencia a disminuir en la segunda. El efecto resultó más marcado en los ratones macho y, en general, la sucralosa generó cambios más persistentes que la stevia. Según los autores, este hallazgo plantea dudas sobre el impacto biológico de los edulcorantes “sin calorías”, cuyo consumo ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

De acuerdo con el estudio, la exposición a sucralosa modificó la regulación de la glucosa en crías macho, mientras que las hembras mostraron alteraciones más leves. El impacto de la stevia, aunque presente, se desvaneció antes y no mostró la misma persistencia. Los resultados sugieren que los edulcorantes pueden inducir cambios epigenéticos y en el microbioma, con posibles consecuencias para la salud metabólica de las generaciones futuras.

Ilustración de dos manos abriendo un sobre de edulcorante Stevia junto a una taza de café humeante, un cruasán dorado y un vaso de zumo de naranja.
El estudio detectó diferencias de impacto entre estos edulcorantes dietéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francisca Concha Celume, de la Universidad de Chile, declaró al medio estadounidense Fox News: “Lo que observamos fueron cambios sutiles en la forma en que el cuerpo regula la glucosa y en la actividad de los genes asociados con la inflamación y la regulación metabólica”. La científica subrayó que el objetivo no es generar alarma, sino motivar investigaciones sobre los efectos de estos aditivos a largo plazo.

En este sentido, expertos externos al estudio destacaron que los mecanismos propuestos, como la alteración del microbioma intestinal y los cambios epigenéticos, resultan plausibles en humanos y coinciden con investigaciones previas sobre edulcorantes. Kristen Kuminski, nutricionista enfocada en salud metabólica, señaló a Fox News que la sucralosa tiende a atravesar el intestino sin cambios y tiene un contacto más directo con las bacterias intestinales, mientras que la stevia se metaboliza de otra forma.

Moderación y cautela ante la falta de estudios en humanos

Por otra parte, Kuminski recomendó que quienes consumen estos edulcorantes prioricen la moderación y opten por fuentes de dulzor naturales. La especialista sostuvo que la stevia parece representar un menor riesgo si se utiliza con moderación, pero advirtió que el aspecto intergeneracional merece atención especial, sobre todo en personas embarazadas o que planean estarlo.

De acuerdo con los datos presentados, unos 140 millones de estadounidenses consumen edulcorantes no nutritivos con regularidad, lo que refuerza la necesidad de comprender sus posibles efectos a largo plazo. Concha Celume añadió que, pese al auge de estos productos, la obesidad y los problemas metabólicos no han disminuido significativamente, lo que invita a revisar cómo influyen en el organismo.

Ilustración vectorial flat de dos manos abriendo un sobre de stevia sobre una mesa con una taza de café, frutas, un croissant y pan tostado.
Los autores del estudio resaltan la necesidad de investigaciones en humanos, mientras nutricionistas aconsejan moderación en el uso de sucralosa y stevia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, la Asociación Internacional de Edulcorantes, organización industrial con sede en Bruselas, sostuvo que los resultados de experimentos en animales presentan limitaciones para la salud humana. La organización recordó que la sucralosa y la stevia cuentan con aprobación de autoridades regulatorias y han sido sometidas a numerosas evaluaciones de seguridad.

Relevancia, limitaciones y perspectivas futuras

Según el organismo, los estudios en animales, en especial aquellos centrados en el microbioma intestinal, no pueden trasladarse directamente a seres humanos. El grupo precisó que aún no se ha determinado si los cambios observados se transmiten por mediación bacteriana o por otros mecanismos biológicos.

Por su parte, los investigadores subrayaron la importancia de nuevas investigaciones en humanos para confirmar si estos efectos ocurren en la población general. El principio de precaución, según los expertos, sugiere limitar el consumo excesivo de edulcorantes hasta contar con evidencia más sólida.

El estudio de la Universidad de Chile aporta datos que invitan a revisar la seguridad a largo plazo de los edulcorantes presentes en bebidas y alimentos dietéticos. El debate sobre su impacto metabólico y la posibilidad de efectos transmitidos entre generaciones continúa abierto.

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