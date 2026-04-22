ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 22 de abril de 2026

ANSES paga hoy miércoles 22 de abril de 2026 a jubilados y beneficiarios cuyas prestaciones siguen el nuevo calendario segmentado por terminación de DNI (ANSES)

Desde hoy, miles de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones reciben sus haberes correspondientes a abril de 2026, siguiendo el calendario oficial difundido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La jornada de este miércoles 22 de abril destaca por el impacto del reciente aumento del 2,9%, que actualizó los montos en línea con la inflación de febrero, y por el riguroso esquema de pago segmentado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran hoy, 22 de abril de 2026

Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy perciben sus haberes los beneficiarios cuyo DNI termina en 8. Este grupo percibe el monto mensual establecido según la última actualización, junto con los bonos extraordinarios confirmados para el mes.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 8 también acceden hoy al cobro de sus prestaciones. El monto actualizado se deposita automáticamente en las cuentas bancarias asignadas, siguiendo la misma lógica de segmentación.

Asignación por Embarazo

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo y cuyo DNI termina en 8 reciben hoy el pago correspondiente a abril. Al igual que los demás beneficios, la ANSES acredita el monto actualizado con el último ajuste por inflación.

El calendario de ANSES incluye desde hoy los pagos de jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación Familiar y Asignación por Embarazo con los nuevos montos actualizados (REUTERS/Francisco Loureiro)

Prestación por Desempleo

Durante esta jornada, se efectúa el pago de la Prestación por Desempleo para los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1. Este beneficio está dirigido a quienes se encuentran sin trabajo formal y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

El aumento del 2,9% por inflación ya impacta sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones de abril 2026, beneficiando a miles de familias argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, la jubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en mayo 2026

El ajuste previsto para mayo responde a la actualización mensual por inflación. El incremento se fija en 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que determina la movilidad de jubilaciones y pensiones.

La jubilación mínima pasa a $393.250. El monto puede alcanzar los $463.250 en caso de sumarse el bono extraordinario.

La Prestación por Desempleo se abona hoy a quienes tienen DNI finalizados en 0 y 1, según el cronograma de la ANSES para abril de 2026

La jubilación máxima, por su parte, aumentará a $2.645.689,40. El nuevo esquema de movilidad, implementado por el Decreto 274/2024, asegura ajustes mensuales para acompañar la inflación y reducir los retrasos que generaba el antiguo sistema trimestral.

En cuanto a otras prestaciones, la PUAM se actualizará a $314.539,28, y con el bono extraordinario podría llegar a $384.539,28. Las pensiones no contributivas alcanzarán $275.221,87, y si se suma el bono, el total será de $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $393.250 y hasta $463.250 si se incluye el bono. La Asignación Universal por Hijo ascenderá a $141.285,31, y la AUH con Discapacidad a $460.044,10.