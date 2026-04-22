El estilo de vida en la mediana edad puede reducir el riesgo de Alzheimer, afirma un estudio

Un estilo de vida variado en la mediana edad reduce de forma significativa el riesgo de desarrollar Alzheimer, según un estudio del Trinity College Dublin (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una vida activa y variada durante la mediana edad podría ser una de las herramientas más efectivas para reducir el riesgo de Alzheimer. Así lo indica una investigación del Trinity College Dublin, que revela que los hábitos cotidianos pueden tener un impacto incluso mayor que la herencia genética.

El estudio, publicado en Journal of Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring, siguió durante diez años a 700 adultos sanos de entre 40 y 59 años en Irlanda y el Reino Unido, un tercio de los cuales presentaba riesgo genético de Alzheimer. Los resultados aportan una nueva perspectiva: el momento clave para proteger la salud cerebral podría comenzar mucho antes de la vejez.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia a nivel global, con unos 10 millones de nuevos diagnósticos cada año. Dentro de ese total, el Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos.

Las proyecciones indican que, hacia 2050, esta cifra podría triplicarse debido al envejecimiento de la población, lo que plantea un desafío creciente para los sistemas de salud, la economía y las familias. Este contexto refuerza la necesidad de estrategias de prevención que puedan aplicarse antes de que aparezcan los primeros síntomas.

La importancia de actuar antes de los síntomas

Tradicionalmente, la prevención del Alzheimer se centraba en personas mayores. Sin embargo, este trabajo muestra que intervenir en etapas previas resulta fundamental. Los investigadores observaron que quienes mantenían una rutina variada —que incluía ejercicio, interacción social y estimulación mental— presentaban un mejor desempeño cognitivo, incluso cuando tenían factores genéticos de riesgo.

Uno de los más conocidos es el gen APOE ε4, asociado a una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Aun así, los datos indican que un estilo de vida activo puede contrarrestar parte de ese riesgo.

La prevención del Alzheimer debe comenzar antes de la aparición de síntomas, especialmente entre los 40 y 59 años, indican los investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos centrales es que no alcanza con una sola actividad. La clave está en la combinación. Según explicó Lorina Naci, los mayores beneficios aparecen cuando se integran distintos estímulos. Es decir, no se trata solo de hacer ejercicio o leer, sino de mantener un equilibrio entre movimiento, interacción social y desafíos mentales.

Este enfoque favorece lo que los especialistas llaman “reserva cognitiva”. En términos simples, es la capacidad del cerebro para resistir el deterioro y seguir funcionando a pesar del paso del tiempo o de posibles daños.

Qué actividades ayudan a proteger el cerebro

El estudio identificó varias prácticas que, combinadas, pueden fortalecer la función cerebral. Entre ellas se destacan:

Actividad física regular.

Lectura y aprendizaje continuo.

Interacción social frecuente.

Actividades artísticas o creativas.

Aprender idiomas o tocar instrumentos.

También se observaron beneficios en actividades cotidianas como viajar, bailar o compartir tiempo con otras personas. Lo importante no es la intensidad de una sola práctica, sino la diversidad de estímulos a lo largo del tiempo.

Las actividades artísticas, la lectura, el aprendizaje de idiomas y la creatividad ofrecen beneficios clave para reducir el riesgo de demencia y Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que aumentan el riesgo

Además de los hábitos positivos, los investigadores analizaron condiciones que pueden acelerar el deterioro cognitivo. Entre ellas se encuentran:

Síntomas depresivos.

Lesiones en la cabeza.

Enfermedades como diabetes o hipertensión.

Problemas de sueño.

Pérdida de audición.

Estos factores, en muchos casos, pueden prevenirse o controlarse, lo que refuerza la idea de que el estilo de vida juega un papel central en la salud cerebral.

Un cambio en el enfoque de la salud pública

Los resultados del estudio sugieren que la prevención del Alzheimer no depende únicamente de factores biológicos, sino también de decisiones cotidianas. Por eso, los investigadores destacan la importancia de promover políticas que faciliten el acceso a la educación, la actividad física y la vida social durante la adultez.

La diversidad de estímulos a lo largo del tiempo resulta más efectiva que la intensidad de una sola práctica en la protección cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto PREVENT-Dementia, en el que participaron instituciones como Cambridge, Oxford e Imperial College London, apunta justamente a comprender cómo se origina la enfermedad y cómo puede prevenirse desde etapas tempranas.

El mensaje principal del estudio es claro: la salud cerebral puede moldearse con el tiempo. Adoptar una rutina variada y activa entre los 40 y 59 años no solo mejora el bienestar en el presente, sino que también puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer en el futuro.

En un escenario donde la genética no puede modificarse, el estilo de vida aparece como una herramienta concreta y accesible para proteger el cerebro a largo plazo.