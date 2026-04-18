El impacto real de la carne vacuna en la salud, según la ciencia

El consumo global de carne de res aumenta pese a advertencias sobre riesgos para la salud en la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre los beneficios y riesgos para la salud de la carne vacuna ha cobrado renovada relevancia ante el aumento de su consumo a escala global. Pese a décadas de advertencias sobre posibles efectos negativos, tendencias culturales recientes y actualizaciones en las recomendaciones alimentarias han vuelto a colocar la carne roja en el centro de las decisiones dietéticas, como informa New Scientist.

Consumir carne vacuna puede aportar proteínas, hierro, vitamina B12 y zinc, fundamentales para el funcionamiento del organismo y la prevención de anemia, pero también se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Diversos estudios revisados por la revista médica The Lancet y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en que el consumo de carne vacuna debe mantenerse en niveles moderados, priorizando alternativas de origen vegetal para reducir los riesgos de enfermedades crónicas y mantener una dieta saludable.

La moderación y la diversificación de fuentes de proteína se consideran claves para equilibrar los beneficios nutricionales y los posibles efectos adversos.

La carne de res es una fuente importante de proteínas, hierro, vitamina B12 y zinc según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad creciente de la carne vacuna responde tanto a factores culturales como a la expansión mundial de la “cultura de la proteína”. Figuras públicas y campañas en redes sociales han estimulado su consumo, mientras la industrialización y la refrigeración han facilitado el acceso a esta carne, consolidando su presencia en la dieta cotidiana durante el último siglo, según el medio científico británico New Scientist.

Tendencias globales en el consumo de carne de res

El consumo mundial de carne vacuna muestra diferencias regionales marcadas. En Europa, el pico se registró en la década de 1980 y ha descendido desde entonces. En Australia, uno de cada cuatro adultos aumentó su ingesta en 2025, frente a menos de 1 de cada 10 en 2013.

Por su parte, en el Reino Unido, el consumo ha disminuido sostenidamente desde los años 80, aunque entre los hombres jóvenes se detecta un repunte, llegando a triplicar el promedio nacional, según New Scientist.

Estos cambios reflejan tanto la influencia de la publicidad y la percepción de la carne roja como sinónimo de fortaleza, como la popularidad de dietas hiperproteicas. Algunas recomendaciones han duplicado la ingesta diaria aconsejada de proteínas, pasando de 0,8 a 1,6 gramos por kilo de peso corporal. Sin embargo, expertos como Sara Bleich, citada por New Scientist, advierten que este aumento carece de respaldo científico robusto.

El consumo mundial de carne de res registra diferencias marcadas entre regiones, según datos recientes difundidos por New Scientist (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, el consumo anual de carne vacuna aumentó casi 9% entre 2015 y 2021, y se prevé que siga creciendo. Estas tendencias reflejan la influencia de políticas agrícolas y mensajes culturales que asocian la carne de res con valores tradicionales, aunque muchas veces sin considerar los riesgos para la salud y el impacto ambiental.

Riesgos de consumir carne vacuna para la salud

La relación entre carne roja y enfermedades crónicas está ampliamente documentada. En 2015, la OMS clasificó la carne procesada, como el tocino y el jamón, como cancerígena tras analizar más de 800 estudios internacionales. Kurt Straif, investigador de Boston College, citado por New Scientist, indicó que consumir 50 gramos de carne procesada al día incrementa el riesgo de cáncer colorrectal en aproximadamente 18%.

También la carne vacuna no procesada fue calificada como “probable cancerígeno”. Su consumo diario de 100 gramos eleva en 17% el riesgo de cáncer colorrectal frente a quienes consumen menos. Aunque este efecto es menor que el de la carne procesada y existe debate sobre su causalidad, especialistas recomiendan precaución.

El impacto sobre la salud cardiovascular es otro eje relevante. Un estudio de 2024 citado por New Scientist concluyó que consumir dos o más porciones diarias de carne procesada aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca en 29%.

Para la carne roja no procesada, el riesgo se incrementa en 14% con igual cantidad. La explicación actual apunta al óxido de trimetilamina, una sustancia generada por bacterias intestinales al descomponer componentes presentes en la carne vacuna.

Un estudio de 2024 reveló que ingerir dos o más porciones diarias de carne procesada aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas en un 29% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El óxido de trimetilamina inflama los vasos sanguíneos y facilita la acumulación de colesterol, contribuyendo al desarrollo de infartos y cáncer colorrectal, de acuerdo con investigaciones mencionadas por New Scientist. Dariush Mozaffarian, investigador de la Universidad de Tufts, explicó: “Hemos estado diciendo erróneamente que basta con elegir carne roja magra, cuando hay otros elementos en la carne que generan problemas”.

Straif enfatizó en el mismo medio que “no existe una cantidad segura” de carne roja procesada y, probablemente, tampoco para la no procesada.

Beneficios nutricionales de la carne de res

A pesar de los riesgos descritos, la carne vacuna contiene nutrientes esenciales difíciles de obtener en otros alimentos, como señala New Scientist. El hierro, la vitamina B12 y el zinc presentes en este alimento son claves para prevenir la anemia y mantener la masa muscular.

Comparada con vegetales o carnes blancas, la carne vacuna destaca por su densidad de micronutrientes, relevante para personas con requerimientos específicos como mujeres embarazadas o deportistas. Según Mozaffarian, citado por New Scientist, “en comparación con alimentos ultraprocesados ricos en almidón, azúcar y sal, puede ser preferible consumir carne roja”.

No obstante, una dieta saludable no exige este tipo de carne como componente indispensable, ya que legumbres, frutos secos y productos enriquecidos permiten mantener los niveles necesarios de nutrientes con menor exposición a riesgos.

Recomendaciones y consensos científicos sobre el consumo

La comunidad científica internacional recomienda reducir el consumo de carne de res, especialmente la procesada, para mejorar la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad científica internacional recomienda restringir el consumo de carne vacuna, especialmente la procesada. Instituciones como la OMS y la Asociación Americana del Corazón sugieren priorizar proteínas vegetales y moderar la cantidad de carne roja en la alimentación diaria.

Si bien existen matices entre regiones y entidades, hay consenso en cuanto a los beneficios de dietas centradas en productos vegetales, tanto para la salud pública como para reducir la huella ambiental. La reducción del consumo de carne vacuna contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, según New Scientist.

La evidencia científica concluye que ninguna cantidad de carne procesada puede considerarse libre de riesgo. Su consumo debe analizarse dentro del contexto cultural y de recursos de cada población, y la diversidad de alternativas alimentarias permite adoptar estrategias personalizadas para la salud.

Aunque proporciona nutrientes valiosos y seguirá presente en muchas culturas, existen numerosas opciones más saludables que permiten moderar su consumo sin comprometer una dieta equilibrada.