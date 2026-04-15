Las neuronas también almacenan grasa: el hallazgo que redefine cómo el cerebro gestiona su energía

El estudio revela que las neuronas almacenan grasas en gotas lipídicas, ampliando el paradigma sobre energía cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la neurociencia sostuvo que el cerebro dependía casi por completo de la glucosa para funcionar. Esa idea planteaba que las neuronas tenían un acceso limitado a otras fuentes. Sin embargo, una investigación reciente propone una mirada diferente: estas células no solo consumen azúcar, también almacenan grasas y las utilizan de manera estratégica.

El trabajo, liderado por investigadores de la University of Montreal, revela que las neuronas contienen gotas lipídicas, pequeñas estructuras que funcionan como depósitos de grasa dentro de la célula.

Lejos de ser un recurso pasivo, estas reservas cumplen un rol activo en el equilibrio energético y en procesos clave como la regulación del apetito y el peso corporal. Los resultados fueron publicados en la revista Nature Metabolism.

Un nuevo paradigma sobre la energía neuronal

Las gotas lipídicas son estructuras celulares que almacenan lípidos, principalmente ácidos grasos y triglicéridos. En términos simples, actúan como una reserva energética que puede utilizarse cuando el organismo lo necesita. Este tipo de almacenamiento es común en otras células del cuerpo, pero su presencia en neuronas había sido subestimada.

Las reservas de lípidos en neuronas cumplen funciones clave en la regulación del apetito y el peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo estudio muestra que las neuronas no solo acumulan estas grasas, sino que también las gestionan de forma precisa. Esto significa que pueden decidir cuándo almacenarlas y cuándo utilizarlas, según sus demandas energéticas y estructurales.

Este hallazgo redefine el funcionamiento del metabolismo cerebral. En lugar de depender de una única fuente de energía, las células nerviosas combinan distintos recursos para sostener su actividad.

Estrategias experimentales para revelar el almacenamiento lipídico

Para entender este mecanismo, el equipo científico trabajó con modelos animales, incluidos ratones y la mosca de la fruta. Esta elección permitió identificar procesos que se conservan a lo largo de la evolución, lo que sugiere que podrían estar presentes también en humanos.

Los investigadores se enfocaron en neuronas específicas. En ratones, analizaron las llamadas neuronas AgRP, ubicadas en el hipotálamo, una región del cerebro clave en la regulación del hambre y el peso. En la mosca de la fruta, estudiaron neuronas equivalentes (AKH) con funciones hormonales.

El hallazgo muestra que el cerebro combina glucosa y grasas estratégicamente para mantener el equilibrio energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de herramientas genéticas, bloquearon la capacidad de estas células para acceder a sus reservas de grasa. De esta forma, pudieron observar qué ocurría cuando las neuronas no podían utilizar esos lípidos almacenados.

El experimento también permitió identificar proteínas y enzimas involucradas en la formación y uso de estas gotas. Estos componentes actúan como reguladores, controlando tanto el almacenamiento como la liberación de energía.

Qué función cumplen estas reservas dentro de la célula

Las gotas lipídicas no solo sirven como combustible. También participan en el mantenimiento de la estructura celular. Las neuronas utilizan los lípidos para reparar sus membranas, que son esenciales para transmitir señales entre células.

Cuando la célula necesita energía, libera parte de estas grasas de manera controlada. Esos lípidos se dirigen a dos estructuras clave: las mitocondrias, que producen energía, y el retículo endoplásmico, que participa en la síntesis de proteínas.

Comprender cómo las neuronas gestionan sus reservas podría aportar claves para tratar obesidad y diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema funciona como una red de abastecimiento interno. La neurona dispone de sus reservas según la demanda, lo que le permite adaptarse a distintos contextos sin depender exclusivamente de la glucosa.

Qué ocurre cuando este mecanismo se altera

Los resultados del estudio muestran que impedir el uso de estas grasas tiene consecuencias visibles. En los ratones, se registraron cambios en la cantidad de alimento consumido y en el gasto energético. En la mosca de la fruta, se observó una acumulación de grasa corporal.

Estos efectos fueron más marcados en machos, lo que sugiere que la regulación del metabolismo lipídico en el cerebro podría variar según el sexo. Este punto abre nuevas preguntas para futuras investigaciones.

Los datos indican que las gotas lipídicas cumplen un rol clave en el equilibrio del organismo. Cuando este sistema falla, pueden aparecer desajustes metabólicos que afectan tanto al cuerpo como al cerebro.

Un hallazgo con posibles implicancias en la salud

Comprender cómo las neuronas administran sus reservas energéticas permite avanzar en el estudio de enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2. También podría aportar información relevante sobre trastornos en los que el metabolismo cerebral se encuentra alterado.

El trabajo fue supervisado por Thierry Alquier, investigador en la Faculté de Médecine de la Université de Montréal y en el CHUM Research Center, con la participación de especialistas de la University of British Columbia.

Científicos identifican en neuronas específicas cómo las grasas almacenadas participan en la reparación de membranas y transmisión de señales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se trata de estudios en modelos animales, los mecanismos identificados podrían tener equivalentes en humanos. Por eso, los investigadores consideran que este descubrimiento abre nuevas líneas de trabajo en el campo de la neurociencia y el metabolismo.

Nuevas preguntas para la investigación científica

El reconocimiento de estas reservas internas plantea un nuevo escenario para el estudio del cerebro. Ya no se trata solo de entender cómo las neuronas consumen energía, sino también cómo la almacenan y la distribuyen.

Los próximos estudios buscarán profundizar en las rutas moleculares que regulan este proceso y explicar por qué existen diferencias entre sexos. También intentarán determinar cómo este sistema influye en el desarrollo, el envejecimiento y la respuesta frente a enfermedades.

Este avance sugiere que la capacidad de las neuronas para administrar grasas no es un detalle menor, sino un componente central de su funcionamiento. Entender este mecanismo puede resultar clave para abordar trastornos complejos y mejorar la salud cerebral a largo plazo.