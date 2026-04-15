El impacto de las emociones en los sueños y cómo influyen al despertar

El estudio de la University of Kansas revela que las emociones opuestas en los sueños influyen positivamente en el ánimo matutino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sueños siempre despertaron curiosidad, pero ahora la ciencia empieza a revelar con mayor precisión qué impacto tienen en la vida cotidiana. Un estudio reciente de la University of Kansas, aporta una pista clave: no solo importa qué sentimos mientras dormimos, sino cómo se combinan esas emociones. En particular, experimentar sensaciones opuestas —como miedo y alegría al mismo tiempo— podría estar asociado con un mejor estado de ánimo al despertar.

La investigación, publicado en la revista SLEEP, analizó los relatos de más de 500 participantes y encontró que las emociones vividas durante el sueño tienen un vínculo directo con cómo las personas se sienten al iniciar el día. Sin embargo, el hallazgo más relevante la interacción entre distintas experiencias emocionales dentro del mismo sueño.

Efecto de la mezcla de emociones en el estado de ánimo

En términos generales, soñar con miedo se relacionó con un ánimo más bajo por la mañana. Este resultado coincide con la intuición, si una persona atraviesa una experiencia angustiante mientras duerme, es probable que despierte con una sensación negativa.

Pero el estudio introdujo un matiz importante. Cuando el miedo aparece junto con emociones positivas, como la alegría, ese efecto cambia. En esos casos, disminuye la probabilidad de comenzar el día con malestar emocional.

Los participantes que experimentaron miedo junto con alegría mientras soñaban mostraron un mejor estado de ánimo al despertar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno sugiere que no todas las experiencias oníricas intensas son perjudiciales. Por el contrario, la presencia simultánea de emociones opuestas podría cumplir una función adaptativa. Es decir, el cerebro no solo procesa lo que sentimos, sino que también aprende a integrar distintos estados emocionales en un mismo contexto.

El equipo liderado por Garrett Baber, doctorando en Psicología Clínica, se propuso responder una pregunta central: ¿las emociones que experimentamos mientras soñamos influyen en cómo nos sentimos después?

Para abordar esta cuestión, los investigadores partieron de una idea previa en psicología: los sueños podrían funcionar como una especie de simulación. En ese escenario, el miedo actuaría como una forma de “exposición” en un entorno seguro, sin consecuencias reales. Esto permitiría al cerebro ensayar respuestas frente a situaciones difíciles.

Quienes aceptan sus emociones tienden a tener más sueños con miedo, pero logran una mayor capacidad para procesar esas sensaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, sería como practicar cómo reaccionar ante un problema, pero dentro de un espacio protegido. Esa práctica podría facilitar una mejor gestión emocional en la vida cotidiana.

El estudio buscó determinar si esa regulación ocurre durante el sueño o si depende de lo que la persona interpreta al despertar. Aunque la respuesta aún no es definitiva, los resultados muestran que las emociones nocturnas tienen un impacto medible en el estado de ánimo matinal.

Metodología para analizar los relatos oníricos

Para analizar estas experiencias, los participantes describieron sus sueños y detallaron qué emociones habían sentido. A partir de esos relatos, el equipo utilizó un modelo de lenguaje entrenado específicamente para identificar y clasificar las emociones presentes.

Este tipo de herramienta, basada en inteligencia artificial, permitió detectar patrones que podrían pasar desapercibidos con métodos tradicionales. Por ejemplo, el sistema pudo identificar cuándo aparecían simultáneamente el miedo y la alegría, algo difícil de cuantificar de manera manual.

Además, los investigadores aplicaron técnicas estadísticas para asegurar que los resultados fueran consistentes y no dependieran de interpretaciones subjetivas.

Al tratarse de datos basados en relatos de los participantes, los autores advierten que se necesitan más estudios para confirmar estos resultados.

El análisis de sueños utilizó inteligencia artificial para identificar y clasificar emociones complejas presentes durante el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto interesante del estudio fue la relación entre los sueños y las estrategias que utilizan las personas para manejar sus emociones en la vida diaria.

Los investigadores observaron que quienes tienden a aceptar sus emociones —en lugar de evitarlas— reportan más sueños con miedo. Sin embargo, estas mismas personas muestran una mayor capacidad para afrontar esas sensaciones posteriormente.

Esto sugiere que la relación entre los sueños y el estado de ánimo no es lineal. Es decir, no basta con identificar una emoción específica, sino que también influye la forma en que cada individuo la procesa.

Pesadillas, malos sueños y su significado

El trabajo también diferencia entre distintos tipos de experiencias negativas durante el sueño. Por un lado, las pesadillas son episodios intensos que suelen provocar el despertar y generan un malestar claro. Por otro, los llamados “malos sueños” pueden resultar incómodos, pero no interrumpen el descanso.

Esta distinción es importante, especialmente en el estudio de trastornos como el estrés postraumático, donde las pesadillas tienen un papel relevante.

Aun así, los investigadores advierten que no todo sueño perturbador debe interpretarse como una señal de alarma. En algunos casos, podría reflejar un proceso de adaptación emocional.

El estudio diferencia entre pesadillas y malos sueños, destacando su relevancia en trastornos como el estrés postraumático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos de la University of Kansas aportan una perspectiva más compleja sobre el papel de los sueños. En lugar de verlos únicamente como reflejos de preocupaciones o deseos, los presentan como un espacio donde el cerebro organiza y procesa emociones.

La capacidad de integrar sensaciones opuestas —como el miedo y la alegría— podría ser un indicador de resiliencia, es decir, de la habilidad para enfrentar situaciones difíciles sin quedar atrapado en ellas.

Aunque todavía quedan preguntas abiertas, este enfoque sugiere que la riqueza emocional de los sueños no es un problema, sino una herramienta. En ese proceso silencioso que ocurre cada noche, el cerebro podría estar ensayando cómo mantener el equilibrio frente a los desafíos del día siguiente.