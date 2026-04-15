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Noche de integración y celebración: estudiantes universitarios dan la bienvenida al ciclo académico con un concierto multitudinario en Los Olivos

El UCV Fest, organizado por la Universidad César Vallejo (UCV), puso en relieve que la formación académica también se construye a través de la comunidad y la cultura

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Foto: Difusión
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Miles de estudiantes se congregaron en la explanada del campus Los Olivos de la Universidad César Vallejo (UCV) para participar en el UCV Fest, el concierto de bienvenida que marcó el inicio del semestre académico 2026-I. El evento, realizado el viernes 10 de abril desde las 6:00 p.m. hasta cerca de la medianoche, fue concebido como un espacio de integración, motivación y pertenencia para la comunidad universitaria.

El UCV Fest contó con la participación de reconocidos artistas, entre ellos la Orquesta La Bella Luz —la agrupación más esperada de la noche—, además de Farik Grippa, You Salsa, Danni Ubeda, Handa y Yamal, entre otros. La programación musical, según la universidad, buscó generar una experiencia memorable para los asistentes y fortalecer la conexión entre estudiantes desde el primer día de clases.

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Formación integral y sentido de comunidad en la vida universitaria

La alta convocatoria estudiantil fue uno de los aspectos más destacados de la noche, junto con la participación de autoridades universitarias, quienes subrayaron la importancia de la formación integral y del sentido de comunidad en la vida universitaria. De acuerdo con mensajes institucionales difundidos durante el evento y en redes sociales, la UCV enfatizó que la formación universitaria va más allá del aula, y que la experiencia académica también se construye a través de la cultura y la participación en espacios colectivos.

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Durante la semana previa y el día del concierto, la UCV promovió el festival —que se replicó en los 12 campus a nivel nacional— en sus redes sociales, resaltando la energía y el entusiasmo de los más de 250 mil estudiantes que se preparaban para disfrutar de un evento lleno de música y buenos momentos. Los mensajes destacaron la importancia de celebrar en grupo y de iniciar el ciclo académico con optimismo y unidad.

El UCV Fest dejó una impresión positiva en la comunidad universitaria y se consolidó como un espacio que promueve la integración, el entusiasmo y el sentido de pertenencia. Según la universidad, este tipo de iniciativas forma parte de su apuesta por una formación integral que articula aprendizaje, comunidad y cultura.

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