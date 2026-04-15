El análisis de ADN ambiental en aire multiplica la detección de biodiversidad terrestre

El análisis de ADN ambiental en aire permite detectar especies difíciles de observar y multiplica la información sobre biodiversidad terrestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire contiene una abundancia invisible de información genética cuya captación está transformando el monitoreo ambiental y ha suscitado debates específicos sobre privacidad y uso ético. Los investigadores han verificado que el análisis de ADN ambiental (eDNA, sus siglas en inglés) en aire permite detectar desde especies invasoras hasta cambios en la biodiversidad y posibilita rastreos rápidos y exhaustivos de ecosistemas. Incluso así, esta técnica aún enfrenta retos sustanciales sobre interpretación y riesgos de identificación humana involuntaria, de acuerdo con la revista científica Nature.

Uno de los experimentos más ambiciosos publicado por un equipo dirigido por Elizabeth Clare, de York University en Toronto, y Joanne Littlefair en University College London, quienes lograron identificar la presencia de 25 especies de mamíferos y aves a partir de muestras de aire en un zoológico de Cambridgeshire, Reino Unido.

La comparación de estos resultados con las bases de datos de ciencia ciudadana evidenció que la técnica de eDNA detectó un espectro mucho más amplio de organismos, incluyendo especies invisibles y nocturnas, mientras que los registros de observadores humanos predominaban en especies fáciles de avistar en entornos urbanos. La diferencia subraya la capacidad del método para captar formas de vida tradicionalmente subrepresentadas en los censos de biodiversidad.

La técnica de eDNA en aire identifica más especies que los censos tradicionales y revela cambios clave en la biodiversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avances en la detección de ADN aéreo

El descubrimiento decisivo del potencial del ADN en suspensión ocurrió tras un hallazgo singular en las inmediaciones de Cambridge, donde los equipos de Clare y Littlefair lograron detectar ADN de tigres a más de 200 metros de sus recintos. La investigación incluyó también rastros de la dieta de los animales, vida silvestre local y microorganismos. En Dinamarca, un trabajo paralelo en las proximidades del Copenhagen Zoo obtuvo resultados equivalentes, lo que consolidó la validez del enfoque.

El físico James Allerton del National Physical Laboratory en Londres jugó un papel clave al sugerir aprovechar la infraestructura de la red británica de monitoreo de metales pesados, compuesta por 25 estaciones que recolectan aire en distintos entornos, desde ciudades hasta áreas rurales e industriales. El análisis de muestras de 15 ubicaciones recogió 1.100 taxones —desde vertebrados hasta protistas unicelulares—, entre ellos especies exóticas y la carpa plateada, un pez invasor que no había sido reportado en la región.

Los investigadores concluyeron que el método ofrece una solución realista para supervisar la dinámica de la vida terrestre y ya están colaborando para que otros países apliquen estrategias semejantes, informó la revista científica.

El potencial histórico del eDNA en aire quedó demostrado en Suecia. El biólogo molecular Per Stenberg, de la Universidad de Umeå, accedió a archivos de la Agencia de Investigación de Defensa sueca que conservan filtros de aire acumulados durante 70 años —originalmente para detección radiactiva—. Tras analizar muestras del Círculo Polar ártico mediante la técnica de secuenciación masiva, Stenberg y su equipo identificaron organismos de todos los reinos biológicos, hasta parásitos de alces, en función del material de referencia disponible.

El seguimiento semanal y estacional documentó crisis poblacionales, relaciones entre especies y cambios ecológicos como la recuperación de pinos debido al manejo forestal, desplazando a musgos, líquenes y hongos.

El monitoreo aéreo de ADN posibilita la detección temprana de especies invasoras, rastreo de plagas y vigilancia de patógenos agrícolas REUTERS/Fredy Rodriguez

Innovación tecnológica y retos de interpretación

El avance de los métodos móviles e independientes también es notable. Erin Hahn del Australian National Wildlife Collection en Canberra desarrolló muestreadores pasivos en 3D, capaces de funcionar sin energía externa, distribuidos en distintas zonas de Nueva Gales del Sur para detectar variaciones locales aceleradamente y dar alertas sobre especies invasoras o colapsos poblacionales.

Una de las ventajas, señala David Duffy, de University of Florida en St. Augustine, es la capacidad de obtener lecturas cuantitativas rápidas antes, durante y luego de intervenciones ambientales. Esto permite evaluar con datos precisos la efectividad de las acciones de restauración y vigilar la diversidad genética, considerada una medida de salud ecológica.

Aún quedan importantes interrogantes en la interpretación de la información recogida: la forma en la que el ADN se libera al ambiente, su estado físico, persistencia y rango de dispersión. El caso de la detección de ADN de bacalao en muestras de un bosque a 160 kilómetros del mar, atribuido por Stenberg a vientos inusuales del norte, ilustra la complejidad. Además, factores como la cantidad y duración del muestreo influyen profundamente en los resultados, según reconoció Andrew Nisbet de Natural England.

El aprovechamiento del eDNA se vislumbra útil en la alerta temprana de patógenos agrícolas, abonando incluso tecnologías comerciales como AirSeq, una plataforma desarrollada por Matt Clark del Natural History Museum en Londres y Richard Leggett del Earlham Institute. AirSeq ya permite detectar plagas antes de que se manifiesten daños visibles y potencialmente podría servir para rastrear enfermedades humanas y animales o resistencia antimicrobiana.

La interpretación de muestras de eDNA enfrenta retos por la dispersión, persistencia y cantidad de ADN recogido en diferentes condiciones ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias éticas y aplicaciones forenses

Las posibilidades técnicas de los nuevos dispositivos preocupan a varios expertos, en particular por el riesgo de identificar individuos sin su consentimiento. Las muestras de aire pueden contener ADN humano, y el uso de secuenciación masiva —barata y móvil— permitiría distinguir identidades individuales o revelar información de ascendencia y condiciones genéticas. Un estudio de Duffy reveló que hasta el polvo en muebles y cristales de edificios puede proveer minirregistros históricos de los ocupantes.

Preocupados por las implicancias éticas, científicos como Ryan Kelly, de la Universidad de Washington, abogan por una moratoria internacional en la investigación del ADN humano captado ambientalmente hasta acordar directrices globales. En suma. algunas revistas, como Environmental DNA, ya aplican restricciones en la publicación de estos estudios.

En el ámbito forense, investigadores como Peter Gill de la Universidad de Oslo confirmaron que es posible identificar a personas presentes recientemente en un espacio cerrado a través del ADN suspendido en el aire o acumulado en superficies. Gill matiza que la validez legal depende de comparar los resultados con bases de datos humanas y concluye que “los hallazgos son probabilísticos, no demostrativos”.