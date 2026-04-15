Descubrieron en Italia un reservorio gigante de magma bajo la región de Toscana

Famosa por su actividad geotérmica (aquí, la central eléctrica de Larderello, la más antigua del mundo), la Toscana también esconde vastos depósitos de magma bajo sus paisajes (gentileza Matteo Lupi, Universidad de Ginebra)

El hallazgo de un reservorio gigante de magma bajo la Toscana reveló la existencia de aproximadamente 6.000 km³ de material fundido en el subsuelo de esta región italiana, según un estudio de la Universidad de Ginebra, el Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR-IGG) y el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

El reservorio se localiza entre 8 y 15 kilómetros de profundidad bajo Larderello y Monte Amiata, en el centro de Italia.

Este descubrimiento, que no representa una amenaza volcánica inmediata, podría transformar la exploración de energía geotérmica y el acceso a recursos naturales esenciales para la transición energética.

El descubrimiento de este enorme depósito magmático resulta relevante porque desvela una reserva de magma comparable en volumen a la existente debajo de supervolcanes como Yellowstone y Toba, pero ubicada en una zona sin señales volcánicas superficiales ni actividad eruptiva reciente.

Este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre la actividad geotérmica de la Toscana, sino que también abre oportunidades para la obtención de litio y elementos de tierras raras, minerales clave para el desarrollo de energías limpias y tecnologías sostenibles.

Los depósitos de litio y elementos de tierras raras identificados en la zona son esenciales para baterías y tecnologías limpias de bajo impacto ambiental (Europa Press)

El estudio, publicado en Communications Earth & Environment, sostiene que el volumen del reservorio toscano es comparable a los sistemas volcánicos de Yellowstone (Estados Unidos), Toba (Indonesia) o Taupo (Nueva Zelanda).

Sin embargo, a diferencia de estos lugares, en Toscana no se han detectado cráteres, depósitos eruptivos o deformaciones en la superficie, lo que demuestra que grandes acumulaciones de magma pueden permanecer ocultas durante millones de años.

Matteo Lupi, profesor asociado de la Universidad de Ginebra y coordinador principal del estudio, afirmó: “Sabíamos que esta región es geotérmicamente activa, pero no se sabía que contenía un volumen tan grande de magma, comparable al de sistemas supervolcánicos como Yellowstone”.

Estos cuerpos magmáticos, localizados entre 8 y 15 kilómetros de profundidad bajo Larderello y Monte Amiata, representan un avance fundamental para comprender fenómenos magmáticos en regiones aparentemente tranquilas.

Tecnología de detección del magma y su impacto

El avance fue posible gracias al uso de la tomografía de ruido ambiental, una técnica que explora el interior de la Tierra mediante el análisis de vibraciones naturales generadas por el mar, el viento y la actividad humana. Las señales son captadas por sensores sísmicos, permitiendo “radiografiar” la corteza continental con alta precisión, según AGI.

De acuerdo con Domenico Montanari, investigador del CNR-IGG, la tomografía permite identificar zonas donde las ondas sísmicas avanzan a velocidades inusualmente bajas, lo que revela la presencia de roca parcialmente fundida y depósitos magmáticos. Montanari indicó que “cuando las ondas se propagan a velocidades inusualmente bajas, indican áreas de acumulación de roca parcialmente fundida”.

El análisis tridimensional de los datos posibilitó reconstruir con detalle la geometría interna de la zona estudiada. Para Gilberto Saccorotti del INGV, este método es esencial porque “permite una exploración subsuperficial rápida y de bajo coste”, remarcó al medio AGI, resaltando que además no genera impacto ambiental.

El hallazgo del magma en Toscana no presenta riesgos de erupciones volcánicas, pero abre oportunidades para explotar litio y tierras raras ( EFE/Miguel Calero)

El superreservorio toscano, además de su importancia científica, podría impulsar el desarrollo de yacimientos geotérmicos y facilitar el acceso a minerales críticos para las tecnologías bajas en carbono.

El litio y los elementos de tierras raras, indispensables en baterías y dispositivos electrónicos, están estrechamente vinculados con estos depósitos profundos.

Lupi recalcó la relevancia de la metodología empleada, señalando que “estos resultados son importantes tanto para la investigación fundamental como para aplicaciones prácticas, como la localización de yacimientos geotérmicos o depósitos ricos en litio y elementos de tierras raras”, declaró la Universidad de Ginebra.

Especialistas de Italia y Suiza subrayan que la tomografía sísmica ambiental fortalecerá la identificación de recursos estratégicos para la descarbonización y consolidará a la Toscana como referente europeo en potencial geotérmico.