El diputado libertario que sufrió un cabezazo en Tucumán criticó la prisión domiciliaria que le otorgaron al agresor

La defensa de Marcelo Segura argumentó hipertensión y diabetes para solicitar la prisión domiciliaria, justificativo respaldado por informes médicos oficiales

El diputado nacional por La Libertad Avanza de Tucumán, Federico Pelli, se pronunció sobre la causa judicial relacionada con la agresión que sufrió en La Madrid, el pasado 11 de marzo. El legislador expresó su desacuerdo con la decisión de conceder prisión domiciliaria a Marcelo “Pichón” Segura, acusado de la agresión.

Con respecto a la modificación de la situación procesal del acusado, Pelli fue especialmente crítico: “No estoy de acuerdo”. Recordó que al inicio de la causa se actuó de manera acorde a la gravedad del hecho, pero cuestionó el giro que tomó el caso.

“Que a menos de un mes se le dé la domiciliaria a una persona que cometió una agresión explícita, filmada y a la vista de todos, me parece una locura”, sostuvo el legislador, en diálogo con La Gaceta. Insistió en que la decisión judicial envía “un muy mal mensaje para la sociedad”.

El momento en el que Segura le pega el cabezao a Pelli

El diputado también puso en duda los fundamentos médicos esgrimidos para justificar la medida. “Se habla de diabetes tipo 2 e hipertensión, pero hay muchísimas personas con esas condiciones en el penal de Benjamín Paz”, señaló, cuestionando la justificación sanitaria.

La fiscalía no presentó objeciones ante la solicitud de la defensa y emitió un dictamen favorable. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la decisión se apoyó en informes médicos que señalan que Segura sufre de hipertensión y diabetes, lo que motivó el cambio en la modalidad de la prisión preventiva.

Sobre el episodio, Pelli remarcó la gravedad del hecho: “Se le rompió la cabeza a un diputado nacional. Podría haber sido mucho peor”, advirtió. Además, mencionó la existencia de irregularidades que, según sus palabras, todavía requieren esclarecimiento. Entre ellas, mencionó “mala praxis policial y la desaparición de un celular”. El diputado expresó desconocimiento sobre el avance de esa investigación.

Durante los últimos días, Pelli sostuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, en la que participaron, entre otros, el ministro Juan Martín Mahiques. El objetivo del encuentro fue informar sobre el avance del proceso judicial.

Según detalló el diputado, los funcionarios manifestaron su solidaridad frente a lo ocurrido y se comprometieron a mantener el contacto para evitar que el hecho quede impune. “Se solidarizaron con lo ocurrido y estamos en contacto para que esto no quede impune y se logre justicia”, relató.

Tras recuperarse de una intervención quirúrgica derivada del ataque, Pelli reconoció la repercusión pública del caso. “El nivel de conocimiento se disparó. Lo noto en el afecto y la solidaridad de la gente, tanto en Tucumán como en Buenos Aires”, relató. En el plano personal, manifestó su intención de dejar atrás el episodio, aunque aclaró que espera que la justicia siga su curso: “Quiero superarlo en lo político y en lo personal, pero no en lo judicial. Ahí espero que se haga justicia”.

Cómo fue el caso y cómo sigue el proceso judicial

La causa judicial, que permanece en curso, indaga el incidente sucedido en la localidad tucumana de La Madrid cuando Pelli junto a otros referentes de La Libertad Avanza, arribó para entregar donaciones destinadas a familias damnificadas por las inundaciones. Según la denuncia, tras un intercambio verbal, Segura habría golpeado con un cabezazo en el rostro a Pelli, quien recibió atención médica y fue operado por fracturas en la nariz.

Los informes médicos incorporados al expediente señalaron que el legislador presentó traumatismo encefalocraneano y nasal, lesiones que demandaron su observación hospitalaria y una posterior intervención quirúrgica.

Así fue el traslado de "Pichón" Segura al penal de Benjamín Paz, luego le dieron prisión domiciliaria

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada después del hecho, Segura fue acusado del delito de lesiones graves agravadas por alevosía y se ordenó su prisión preventiva con traslado inmediato al penal de Benjamín Paz.

El fiscal a cargo, Miguel Varela, argumentó la necesidad de la medida restrictiva por la existencia de riesgos procesales y para asegurar el avance de la investigación, especialmente en lo relativo a la identificación de eventuales partícipes y la recuperación de un teléfono móvil que el acusado manifestó haber perdido en el episodio.

Fuentes vinculadas al caso consultadas por Infobae indicaron que la agresión ocurrió cuando el grupo de legisladores y dirigentes libertarios intentó cruzar la ruta 157 para llegar a la localidad afectada por el desborde de los ríos Marapa y San Francisco. En ese contexto, un grupo encabezado por Segura les bloqueó el paso. La situación se tornó tensa y, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales y confirmados por las partes, Pelli le dijo “¿Quién sos vos para dejar pasar?” instantes antes de recibir el golpe que le ocasionó fractura en la nariz y una hemorragia.